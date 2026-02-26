26 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: આજે આ 4 રાશિના જાતકોનો દિવસ સારો રહેશે, તમારું રાશિફળ શું કહે છે?
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોના વાણી તથા વિચારોમાં પરિવર્તન થશે. એકાગ્ર થઈને કામ કરવું મુશ્કેલ બનશે.
મેષ - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા અસ્થિર વિચારોને કારણે તમે મૂંઝવણમાં મુકાઈ શકો છો. વ્યવસાય અથવા કાર્યમાં સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ તમે તેમાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર આવી શકશો. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો. ટૂંકી યાત્રા થવાની સંભાવના છે. બૌદ્ધિક અથવા લેખન પ્રવૃત્તિઓ માટે દિવસ સારો છે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક લાગણીઓ પ્રબળ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. મૂંઝવણભરી માનસિકતા તમને મહત્વપૂર્ણ તકો ગુમાવવા માટે કારણભૂત બની શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ નથી. કામ પર, તમારે આજે ફક્ત તમારા પોતાના વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. બીજાના કામમાં બિનજરૂરી દખલગીરી બદનામી તરફ દોરી શકે છે. તમારા હઠીલા સ્વભાવથી કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. બપોર પછી, તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી કોઈને પણ આકર્ષિત કરી શકશો. તમારા પરિવારમાં શાંતિ રહેશે. તમે નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ અને ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા અથવા પહેરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. બિનજરૂરી રીતે પૈસા ખર્ચ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. ગિફ્ટ પ્રાપ્ત કરવાથી આનંદ થશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મનમાં પ્રવેશવા ન દો, નહીં તો તમારા કાર્યમાં સફળતા મેળવવી મુશ્કેલ બનશે. તમે પરિવાર સાથે સમય વિતાવશો અને મિત્રો સાથે લાંબી વાતચીત કરશો.
કર્ક - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે ખર્ચ વધારે હોઈ શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ ખૂબ સારું રહેશે નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. અનિશ્ચિતતા બેચેની અને મૂંઝવણનું કારણ બનશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. દલીલો અથવા ઝઘડા ટાળો. જો તમે બાબતોને સ્પષ્ટ કરવાનો અને ગેરસમજ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશો, તો તમે સફળ થશો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
સિંહ - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ લાભ મળવાની શક્યતા છે. તમારી માનસિક નબળાઈ તમને લાભોથી વંચિત ન રાખે તેનું ધ્યાન રાખો. તમને મિત્રો, પરિવાર અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ અને આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. લગ્નેતર જીવનમાં, તમે તમારા જીવનસાથી સાથે વધુ નિકટતા અનુભવશો. ગૃહસ્થ જીવનની ચિંતાઓ દૂર થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરવાની યોજનાઓ અમલમાં મૂકશો. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. તમે બાકી લેણાં વસૂલ કરી શકશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન મળશે અને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. ગૃહસ્થ જીવનમાં સુમેળ રહેશે. સરકારી કામ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર રહેવાનું ટાળો.
તુલા - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને બૌદ્ધિક અને સાહિત્યિક કાર્યોમાં રસ રહેશે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા કરી શકો છો. વિદેશમાં મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને આનંદ થશે. કામ પર સાથીદારો તરફથી પૂરતો સહયોગ ન મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમારે આજે કોઈની સાથે ચર્ચા કે દલીલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવચેતીભર્યું, ઉતાવળ વગરનું વલણ અપનાવવાની જરૂર પડશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. આવેગજન્ય વર્તન અને અનૈતિક વર્તન મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે. તમને સમયસર ખોરાક ન મળી શકે. કોઈપણ કાનૂની બાબતોથી દૂર રહો અને નવા સંબંધો વિકસાવવાનું ટાળો. ધીમે ધીમે વાહન ચલાવીને અકસ્માતો ટાળો. ધ્યાન તમારા તણાવને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
ધન - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે સુખ અને શાંતિમાં દિવસ પસાર કરશો. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નવા કપડાં મળશે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત રોમાંચક રહેશે. આજે તમારા વિચારો સ્થિર રહેશે નહીં. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. તમારી લવ લાઈફ ઉત્સાહી રહેશે. કામ પર તમારા કાર્યને પૂર્ણ કરવા માટે તમને તમારા સિનિયરની મદદની જરૂર પડી શકે છે.
મકર - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને ખ્યાતિ અને માન્યતા મળશે. તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. વ્યવસાયિક વિકાસનું આયોજન કરવા માટે આ સારો દિવસ છે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. નોકરી કરતા લોકોને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. તમે આજે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. આજે કોઈ કાનૂની કાર્ય પૂર્ણ થશે નહીં. કોઈપણ જૂના સાંધાના દુખાવા અથવા આંખની સમસ્યામાં રાહત મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી અને વિચારો વારંવાર બદલાશે. આ સમય દરમિયાન એક જ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. લેખન અને સર્જનાત્મક કાર્ય તમને લાભ કરશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ પણ શક્ય છે. તમે પાચન સંબંધી બીમારીથી પીડાઈ શકો છો. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીતમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. તમારી લવ લાઈફમાં, તમારે તમારા પ્રિયજનના કહેવાને પણ મહત્વ આપવાની જરૂર પડશે.
મીન - ચંદ્ર આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ઉત્સાહ અને તાજગીનો અભાવ અનુભવાશે. તમને પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. કોઈ અપ્રિય ઘટના મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકો ભવિષ્યના કામ વિશે ચિંતિત રહેશે. પૈસા બિનજરૂરી રીતે ખર્ચ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી પણ છે. ચિંતા અને તણાવથી દૂર રહેવા માટે, તમારે ધ્યાન અને યોગનો સહારો લેવો પડશે.