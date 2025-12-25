25 ડિસેમ્બર 2025નું પંચાંગ: સ્કંદ ષષ્ઠી પર રવિ યોગનો શુભ સંયોગ, જાણો આજના શુભ મુહૂર્ત
પોષ મહિનાના સુદની પાંચમનો દિવસ બધા પ્રકારના કામ માટે શુભ છે.
Published : December 25, 2025 at 7:44 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 25 ડિસેમ્બર, 2025, પોષ મહિનાની સુદ પક્ષની પાંચમની તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્કંદ ષષ્ઠી છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
ડિસેમ્બર 25નું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: પોષ
- પક્ષઃ સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ : સુદની પાંચમ
- યોગ: વજ્ર
- નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
- કરણ: બાલવ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્ય ચિહ્ન: ધનરાશિ
- સૂર્યોદય: 7:17 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:01 PM
- ચંદ્રોદય: 10:49 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 10:25 PM
- રાહુ કાળ: 13:59 થી 15:20
- યમગંડ: 7:17 થી 8:38
મુસાફરી અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ છે
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અષ્ટવસુ છે અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાળ આજે બપોરે 1:59 થી 3:20 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમને પણ ટાળવા જોઈએ.
