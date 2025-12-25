ETV Bharat / spiritual

25 ડિસેમ્બર 2025નું પંચાંગ: સ્કંદ ષષ્ઠી પર રવિ યોગનો શુભ સંયોગ, જાણો આજના શુભ મુહૂર્ત

પોષ મહિનાના સુદની પાંચમનો દિવસ બધા પ્રકારના કામ માટે શુભ છે.

25 ડિસેમ્બર પંચાંગ
25 ડિસેમ્બર પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 7:44 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 25 ડિસેમ્બર, 2025, પોષ મહિનાની સુદ પક્ષની પાંચમની તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્કંદ ષષ્ઠી છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

ડિસેમ્બર 25નું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષઃ સુદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ : સુદની પાંચમ
  • યોગ: વજ્ર
  • નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
  • કરણ: બાલવ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: ધનરાશિ
  • સૂર્યોદય: 7:17 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:01 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:49 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:25 PM
  • રાહુ કાળ: 13:59 થી 15:20
  • યમગંડ: 7:17 થી 8:38

મુસાફરી અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ છે

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અષ્ટવસુ છે અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાળ આજે બપોરે 1:59 થી 3:20 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમને પણ ટાળવા જોઈએ.

