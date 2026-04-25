25 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: શનિવારની તિથિ પર મા સરસ્વતિનું શાસન, જાણો આજનો રાહુકાળ

વૈશાખ મહિનાના સુદ પક્ષની નોમની તિથિ પર શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું જોઈએ. શુભ પ્રહરમાં પૂજા કરો લાભ થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 7:56 AM IST

અમદાવાદ: આજે 25 એપ્રિલ, 2026 શનિવારના દિવસે વૈશાખ મહિનાના સુદ પક્ષની નોમની તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના શાસક છે. આ દિવસ દુશ્મનો અને હરીફો સામે વ્યૂહરચના બનાવવા માટે શુભ છે, જોકે કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા યાત્રાઓ કરવા માટે આ તિથિને અશુભ માનવામાં આવે છે.

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: વૈશાખ
  3. પક્ષ: સુદ
  4. દિવસ: શનિવાર
  5. તિથિ: નોમ
  6. યોગ: ગંડ
  7. નક્ષત્ર: આશ્લેષા
  8. કરણ: બાલવ
  9. ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:45:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 06:53:00 PM
  13. ચંદ્રોદય: 13:32:09
  14. ચંદ્રાસ્ત: 26:48:10 (26 તારીખે)
  15. રાહુકાળ: 09:02 થી 10:41
  16. યમગંડ: 13:58 થી 15:36

આજનું નક્ષત્ર
આજના દિવસે ચંદ્રમાં કર્ક રાશિ અને અશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં અશ્લેશા નક્ષત્રનો વિસ્તાર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી છે. તેના દિવતા સર્પ છે અને નક્ષત્ર સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને સામાન્ય રીતે શુભ માનવામાં આવતું નથી. તેથી, આજે બધી પ્રવૃત્તિઓમાં સાવધાની રાખવી અને સંયમ રાખવો જરૂરી છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતી વખતે ઉતાવળ ટાળો, અને બિનજરૂરી વિવાદોથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો.

આજનો અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ સવારે 09:02 થી 10:41 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાના હોય, તો આ ચોક્કસ સમય દરમિયાન આવું કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, તમારે યમગંડ, ગુલિક, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયગાળાઓને પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

  1. 25 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આજે શનિવારે આ રાશિના જાતકો પર રહેશે હનુમાનદાદાની કૃપા, તમારો દિવસ કેવો રહેશે?
  2. બદ્રીનાથધામના કપાટ ખુલ્યા, 'જય બદરી વિશાલ'ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું સમગ્ર મંદિર પરિસર

