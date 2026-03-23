23 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: ચૈત્ર નવરાત્રિ પર આજે બની રહ્યો છે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, જાણો આજના શુભ મુહૂર્ત
ચૈત્ર મહિનાની સુદ પક્ષની પાંચમની તિથિ શુભ કાર્યો માટે સારી છે. રાહુકાળથી સાવધાન.
Published : March 23, 2026 at 7:32 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 23 માર્ચ, 2026 ચૈત્ર મહિનાની સુદની પંચમીની તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિના પ્રમુખ દેવી છે. આ ચોક્કસ ચંદ્ર દિવસને તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે લક્ષ્મી પંચમી છે. વધુમાં, આ તિથિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
23 માર્ચનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષ: સુદ
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: પાંચમ
- યોગ: વિષ્કંભ
- નક્ષત્ર: કૃતિકા
- કરણ: બવ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: સવારે 06:22
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:34
- ચંદ્રોદય: 08:55 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 11:31 PM
- રાહુકાળ: 07:53 AM થી 09:25 AM
- યમગંડ: સવારે 10:56 થી બપોરે 12:28 સુધી
આ નક્ષત્રમાં નવી શરૂઆત ટાળો
આજે, ચંદ્ર વૃષભ અને કૃતિક નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. કૃતિક નક્ષત્ર મેષની રાશિમાં 26 ડિગ્રીથી લઈને વૃષભ રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા અગ્નિ છે, અને આ નક્ષત્ર પર સૂર્ય શાસન કરે છે. તે મિશ્ર ગુણો ધરાવતું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે તેમજ ધાતુઓ સંબંધિત કાર્ય માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. જો કે, સામાન્ય રીતે કોઈપણ નવા સાહસ કે શરૂઆત માટે તેને શુભ માનવામાં આવતું નથી.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ સવારે 07:53 થી સવારે 09:25 સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ સમારોહ અથવા કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય સમયગાળાને ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ કરવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
આ પણ વાંચો: