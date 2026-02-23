23 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: આજના દિવસના શુભ મહૂર્ત અને રાહુકાળ વિશે જાણો
ફાગણ મહિનાની સુદની છઠની તિથિ જમીન-મિલકત ખરીદવા માટે શુભ છે. રાહુકાળમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ.
Published : February 23, 2026 at 7:18 AM IST
અમદાવાદ: આજે, 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારનો દિવસ, ફાગણ મહિનાની સુદ પક્ષ છઠની તિથિ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. આ તિથિ મિલકત અથવા નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
23 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાગણ
- પક્ષઃ સુદ પક્ષની છઠ
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિઃ છઠ
- યોગ: બ્રહ્મ
- નક્ષત્ર: ભરણી
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: મેષ
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:53 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:16 PM
- ચંદ્રોદય: 10:11 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 12:31 AM (24મી ફેબ્રુઆરી)
- રાહુકાલ: સવારે 8:18 થી સવારે 9:44 સુધી
- યમગંડ: 11:09 AM થી 12:34 AM
નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી
આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. મેષ રાશિમાં તેનો 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તાર થાય છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે કુવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવા અથવા અગ્નિનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ બનાવવા જેવા ક્રૂર કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર યોગ્ય છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન પૈસા ઉધાર ન આપવા જોઈએ. શસ્ત્રો સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધાઓમાં આગળ વધવા માટે આ નક્ષત્રમાં કામ કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાળ આજે 8:18 થી 9:44 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.