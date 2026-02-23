ETV Bharat / spiritual

23 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: આજના દિવસના શુભ મહૂર્ત અને રાહુકાળ વિશે જાણો

ફાગણ મહિનાની સુદની છઠની તિથિ જમીન-મિલકત ખરીદવા માટે શુભ છે. રાહુકાળમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ.

23 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ
23 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026

અમદાવાદ: આજે, 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સોમવારનો દિવસ, ફાગણ મહિનાની સુદ પક્ષ છઠની તિથિ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. આ તિથિ મિલકત અથવા નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.

23 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાગણ
  • પક્ષઃ સુદ પક્ષની છઠ
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિઃ છઠ
  • યોગ: બ્રહ્મ
  • નક્ષત્ર: ભરણી
  • કરણ: તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ: મેષ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:53 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:16 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:11 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 12:31 AM (24મી ફેબ્રુઆરી)
  • રાહુકાલ: સવારે 8:18 થી સવારે 9:44 સુધી
  • યમગંડ: 11:09 AM થી 12:34 AM

નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી
આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. મેષ રાશિમાં તેનો 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તાર થાય છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે કુવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવા અથવા અગ્નિનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ બનાવવા જેવા ક્રૂર કાર્યો માટે આ નક્ષત્ર યોગ્ય છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન પૈસા ઉધાર ન આપવા જોઈએ. શસ્ત્રો સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધાઓમાં આગળ વધવા માટે આ નક્ષત્રમાં કામ કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાળ આજે 8:18 થી 9:44 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

