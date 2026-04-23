23 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે રાહુકાળથી સાવધાન, આ સમયે શુભ કાર્ય કરો
વૈશાખ મહિનાના સુદ પક્ષની તિથિ પર સૂર્યદેવનું શાસન છે. શુભ કાર્યો માટે દિવસ સારો છે.
Published : April 23, 2026 at 8:00 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 23 એપ્રિલ 2026 ગુરુવારના દિવસે વૈશાખ મહિનાના સુદ પક્ષની સાતમની તિથિ છે. આ ચોક્કસ તિથિ પર ભગવાન સૂર્યનું શાસન છે. લગ્ન જેવા સમારોહ સહિત તમામ પ્રકારની શુભ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે.
23 એપ્રિલનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષ: સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: સાતમ
- યોગ: સુકર્મા
- નક્ષત્ર: પુનર્વસુ
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: 05:47:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:52:00 PM
- ચંદ્રોદય: 11:26:00 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 01:26:15 AM (બીજા દિવસે)
- રાહુકાળ: 13:57 થી 15:35
- યમગંડ: 05:47 થી 07:25
આજનું નક્ષત્ર
આજના દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિના 20:00 થી લઈને કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી ફેલાયેલું છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવી અદિતિ છે, અને આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. પરિણામે, આજનો દિવસ નવી તકો અને સકારાત્મક શરૂઆતના આગમનનો સંકેત આપી શકે છે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા અને નવી યોજનાઓ અથવા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ રહેવાની શક્યતા છે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ 13:57 થી 15:35 સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ ચોક્કસ સમયને ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
આ પણ વાંચો: