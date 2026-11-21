21 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે આ ત્રણ રાશિના જાતકો માટે શુભદાયી રહેશે દિવસ
21 નવેમ્બરે ચંદ્રમાં મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. જાણો તેનો તમારી રાશિ પર કેવો પ્રભાવ રહેશે
Published : November 21, 2026 at 6:01 AM IST
મેષ
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજનો દિવસ શાંતિ અને ધીરજથી પસાર કરવાની સલાહ છે. શરદી, કફ, તાવના કારણે આરોગ્ય બગડી શકે છે માટે સાચવજો. સ્વજનો સાથે ઓછો સમય ફાળવી શકશો માટે મનોમન થોડી નિરાશા અથવા તેમના સંબંધિત કોઈ ચિંતા રહેવાની શક્યતા છે. બીજાની બાબતોમાં વધુ રસ લેવાના બદલે પોતાનું પલ્લું ઠીક રહે તેના પર ધ્યાન આપવું. માનસિક અસ્વસ્થતા દૂર કરવા માટે મેડિટેશન કરી શકો છો. ધાર્મિક અને સાંસારિક કાર્યો પાછળ વધારે ધન ખર્ચ થશે. આજે ખોટી જગ્યાએ મૂડીરોકાણ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.
વૃષભ
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપની આવક અને વેપારમાં વૃદ્ધિ થવાના યોગ છે. વેપારમાં નવા લાભકારક સંપર્કો થાય. કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે હસીખુશીની પળો માણવાની તક મળે. પ્રવાસ પર્યટનનો યોગ છે. આજે ખાસ મહિલાવર્ગથી આપને ફાયદો થાય. જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં ગાઢ આત્મીયતાનો અનુભવ કરશે. ભાઇભાંડુઓથી તેમજ વડીલવર્ગથી લાભ થાય. તન- મનનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી દશમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી જળવાશે. નોકરી વ્યવસાયમાં આપની કામગીરીની પ્રશંસા થાય. ઉપરીઓ દ્વારા કામની કદર થાય જેથી આપ વધુ પ્રોત્સાહિત થશો. બઢતીના યોગ છે. સમાજમાં માન પ્રતિષ્ઠા વધશે. સરકારી કાર્યોમાં સફળતા મળશે. ગૃહસ્થજીવન આનંદપૂર્ણ રહેશે.
કર્ક
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી નવમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપની ભાગ્યવૃદ્ધિ સાથે આકસ્મિક ધનલાભ થશે. વિદેશ જવા ઇચ્છનારના પ્રયાસો સફળ બનશે, તેમજ વિદેશથી સારા સમાચાર આવે. ધાર્મિક કાર્યો કે યાત્રા પાછળ ધનખર્ચ થાય. કુટુંબીજનો અને સહોદરો સાથે સુખમય દિવસ પસાર થાય. નોકરિયાતોને પણ લાભ મળશે.
સિંહ
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપે આરોગ્યની વિશેષ સંભાળ લેવાની રહેશે. તબિયત પાછળ ધનખર્ચ થવાની સંભાવના છે. નિષેધાત્મક વિચારો આપને ગેરમાર્ગે ન દોરે તેની કાળજી લેવાની સલાહ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે શાંતિ અને ધીરજપૂર્ણ વર્તન કરવું અને દરેકને આદર આપવો તેમજ તેમની જરૂરિયાતો સંતોષવાનો પ્રયાસ કરવો. અનૈતિક કાર્યથી દૂર રહેવાની સલાહ છે. ઇષ્ટદેવનું નામસ્મરણ અને આધ્યાત્િમક વિચારો આપને સાચું માર્ગદર્શન કરશે.
કન્યા
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. દાંપત્યજીવનની સુખદ ક્ષણોનો અનુભવ કરશો. સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રમાં આપ ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મેળવશો. મનોરંજનની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશો. વસ્ત્રાભૂષણો અને વાહનની ખરીદી થાય. વિજાતીય પાત્રો સાથેનો પરિચય પ્રણયમાં પરિણમે. વેપારમાં ભાગીદારો સાથેના સંબંધો સારા રહે. ધનલાભ થાય.
તુલા
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. સામાન્ય રીતે આજે તંદુરસ્તી સારી રહેશે અને બીમાર વ્યક્તિને પણ તબિયતમાં સુધારો થતો જણાશે. ઘરમાં સુખ શાંતિના વાતાવરણમાં આપ સમય વીતાવશો. કાર્યમાં સફળતા અને યશ મળતાં ઉત્સાહ વધશે. નોકરીમાં લાભદાયક સમાચાર મળે અને સહકર્મચારીઓનો સાથ મળે. સ્ત્રી મિત્રો સાથે મુલાકાત થાય. વિરોધીઓ અને પ્રતિસ્પર્ધીઓનો પરાજય થશે.
વૃશ્ચિક
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આપનો વર્તમાન દિવસ મધ્યમ ફળદાયી નીવડશે. બૌદ્ધિક ચર્ચાનો પ્રસંગ બને. વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાભ્યાસમાં સફળતા મેળવે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓથી દૂર રહેવા સલાહ આપવામાં આવે છે. નવા કાર્યની શરૂઆત ક્યારેય ન કરવી. પ્રવાસ યાત્રા ન કરવી. શેરસટ્ટાથી દૂર રહેવું. આર્થિક આયોજન કરવા માટે અનુકૂળ દિવસ છે. આપની મહેનત રંગ લાવશે.
ધન
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપનામાં ચેતના અને સ્ફૂર્તિનું સ્તર જાળવી રાખવા માટે રોજિંદા કાર્યોમાંથી થોડો વિરામ લઈને આપ્તજનો સાથે સમય વિતાવવાની સલાહ છે. શરીર અને મનની શાંતિ જાળવવા માટે મેડિટેશનનો સહારો લઈ શકો છો. કુટુંબના દરેક સભ્યોની લાગણી વધુ સમજવાનો પ્રયાસ કરવો અને તેમની જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે પણ પોતાના તરફથી પ્રયાસો કરવા. સ્થાવર મિલકતના દસ્તાવેજો કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. જાહેર જીવનમાં વધુ પડતી સક્રિયતાના બદલે પોતાની દુનિયામાં મસ્ત રહેવાથી આપ ખુશ રહેશો.
મકર
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાં ચંદ્ર છે. વર્તમાન દિવસ નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવા માટે શુભ છે. નોકરી- ધંધામાં અને રોજિંદા દરેક કાર્યમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિ બની રહે. તન મનમાં પ્રસન્નતા રહે. ભાઇભાંડુઓથી લાભ. તેમનો સાથ સહકાર મળી રહેશે. આર્થિક લાભ થવાના યોગ છે. લાગણીસભર સંબંધો બંધાય. પ્રિયજન સાથેની મુલાકાતથી મન આનંદિત બને. વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી અભ્યાસ કરી શકશે. હરીફો અને શત્રુઓ પર વિજય મેળવી શકશે.
કુંભ
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપને વધુ પડતા વાદવિવાદમાં ન પડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે ધાર્મિક કાર્યોમાં ધનખર્ચ થાય. પરિવારનું વાતાવરણ કલુષિત રહે. આપનામાં નિર્ણયશક્તિ ઓછી હોય તેવું લાગ્યા કરશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સંભાળવું. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં વધુ મહેનત કરવી. એકાગ્રતાનો અભાવ વર્તાશે. ઓછી કાર્ય સફળતા મનને નિરાશ કરે અને મનમાં અસંતોષ જન્માવે. સ્વજનોથી અંતર વધી શકે છે.
મીન
આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આપનો આજનો દિવસ શુભ ફળ આપનારો નીવડશે. ઉત્સાહ અને તનમનની સ્વસ્થતા જળવાશે. નવા કાર્યની શરૂઆત માટે દિવસ સારો છે. કુટુંબના સભ્યો અને દોસ્તો સાથે ઉત્તમ ભોજન માણવાની તક મળે. ધનલાભ થાય. પ્રવાસ યાત્રાનો યોગ છે. ખર્ચ વધારે પડતો વધી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે. ધાર્મિક કાર્યો થાય. પરિવારમાં આનંદ ઉલ્લાસનું વાતાવરણ જળવાશે. કામમાં સફળતા મળશે.