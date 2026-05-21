21 મે 2026નું પંચાંગ: આજે પુષ્ય નક્ષત્રનો યોગ બની રહ્યો છે, જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ અને શુભ કાર્યો માટે ઉત્તમ સમય
જેઠ મહિનાના સુદ પક્ષની પાંચમની તિથિ પર માતા લલિતા ત્રિપુર સુંદરીનું નિયંત્રણ.
Published : May 21, 2026 at 7:38 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 21 મે, 2026 ગુરુવારે જેઠ (અધિક) માસના સુદ પક્ષની પાંચમની તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિના રક્ષક છે. આ તિથિ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો કરવા માટે સારી માનવામાં આવે છે.
21 મેનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષ: સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: પાંચમ
- યોગ: ગંડ
- નક્ષત્ર: પુષ્ય
- કરણ: બાલવ
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:26:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:09:00 PM
- ચંદ્રોદય: 09:53
- ચંદ્રાસ્ત: 23:54
- રાહુકાળ: 14:00 થી 15:43
- યમગંડ: 05:26 થી 07:09
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કર્ક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા ગુરુ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય શરૂ કરવા માટે તેને સૌથી ઉત્તમ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આજે પુષ્ય નક્ષત્ર હોવાથી, અત્યંત શુભ અને મંગળકારી સંકેત આપી રહ્યું છે. શનિના પ્રભાવ હેઠળ, ધીરજ અને સ્થિરતા સાથે કાર્યોમાં સફળતા મળવાના યોગ બની રહ્યા છે. પુષ્ય નક્ષત્રના પ્રભાવને કારણે, આ સમયગાળો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ, સમૃદ્ધિ પ્રાપ્તિ અને શુભ કાર્યો શરૂ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ 14:00 થી 15:43 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો સમય ટાળવો જોઈએ. આવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: