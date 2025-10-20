20 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાંગ: દિવાળી પર આ સમયે કરો લક્ષ્મી-ગણેશ પૂજા, મળશે ફળ
આજે લક્ષ્મી પૂજા, કાલી પૂજા અને નરક ચતુર્દશી છે. આજે દિવાળી છે.
Published : October 20, 2025 at 7:26 AM IST
અમદાવાદ: આજે, સોમવાર, 20 ઓક્ટોબર, 2025, આસો મહિનાના વદ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ની ચૌદશની તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક સાધના, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ સમારોહ ન કરવા જોઈએ. આજે લક્ષ્મી પૂજા, કાલી પૂજા અને નરક ચતુર્દશી છે. આજે દિવાળી છે.
ઓક્ટોબર 20નું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આસો
- પક્ષઃ વદ
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: કાળી ચૌદશ/દિવાળી
- યોગઃ વૈધૃતિ
- નક્ષત્ર: હસ્ત
- કરણ: શકુની
- ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
- સૂર્ય રાશિ: તુલા
- સૂર્યોદય: 6:38 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:10 PM
- ચંદ્રોદય: સવારે 6:06 (21મી ઓક્ટોબર)
- ચંદ્રાસ્ત: 5:01 PM
- રાહુ કાલ: સવારે 8:04 થી સવારે 9:31 સુધી
- યમગંડ: સવારે 10:57 થી બપોરે 12:24 સુધી
પ્રવાસ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સૂર્ય છે અને તેનો સ્વામી ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન રમતગમત, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવા, ઉદ્યોગ શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા વગેરે સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 8:04 થી 9:31 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
આ પણ વાંચો: