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20 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે કરો પિતૃ પૂજા, મળશે પિતૃઓનો આશીર્વાદ

આજે શ્રાવણ માસના સુદ પક્ષની આઠમની તિથિ છે.

20 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ
20 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 7:14 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારને શ્રાવણ મહિનાના સુદ પક્ષની આઠમની તિથિ છે. આ તિથિ પર માતા દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે પિતૃ પૂજા કરી શકાય છે, પરંતુ મોટાભાગના કાર્યો માટે આ તિથિ અશુભ માનવામાં આવે છે.

20 ઓગસ્ટનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: શ્રાવણ
  • પક્ષઃ સુદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ : આઠમ
  • યોગ: ઇન્દ્ર
  • નક્ષત્ર: વિશાખા
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: સિંહ
  • સૂર્યોદય: 05:52:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:56:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 01:16 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:24 PM
  • રાહુ કાલ: 14:02 થી 15:40
  • યમગંડ: 05:52 થી 07:30

આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે, અને તેનો અધ્યક્ષ દેવતા સતરાગ્નિ છે - જેને ઇન્દ્રાગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે મિશ્ર પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર છે. નિયમિત ફરજો બજાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ સંભાળવા અને દૈનિક મહત્વની પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે યોગ્ય છે.

આજનો અશુભ સમય
આજે 14:02 થી 15:50 સુધી રાહુ કાળ રહેશે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

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PANCHANG
20 AUGUST SHUBH MAHURAT
20 AUGUST 2026 PANCHANG
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