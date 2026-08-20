20 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ: આજે ગુરુવારના દિવસે આ 4 રાશિના જાતકો પર સાંઈબાબાની કૃપા રહેશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે, આ રાશિના જાતકોને અનોખા આધ્યાત્મિક અનુભવો થશે. રહસ્યો અને ગૂઢ વિજ્ઞાન વિશે જ્ઞાન મેળવવામાં રસ રહેશે.
Published : August 20, 2026 at 7:06 AM IST
મેષ- આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને અનોખા આધ્યાત્મિક અનુભવો થશે અને રહસ્યો અને ગૂઢ વિજ્ઞાન વિશે જ્ઞાન મેળવવામાં રસ રહેશે. તમે આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. કોઈપણ નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. મુસાફરી દરમિયાન અણધારી મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર કાબૂ રાખવાની જરૂર છે. વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે; સતર્ક રહો. તમારા જીવનસાથીના વિચારોનો આદર કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે.
વૃષભ- આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે તમારા જીવનસાથીનો સાથ માણશો. તમારા પરિવાર સાથે સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપવાની યોજના બનાવી શકાય છે. તમે ખુશીથી સમય પસાર કરશો અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. જાહેર જીવનમાં ખ્યાતિ અને માન્યતા મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કામ કરી શકશે, અને ભાગીદારી સાહસો નફો આપશે. નોકરીયાત લોકો મીટિંગમાં વ્યસ્ત હોઈ શકે છે. તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે અને વિદેશથી સમાચાર મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
મિથુન - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત થશે. દિવસોથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે, અને તમને સફળતા મળશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદ તમને માનસિક રીતે આનંદિત રાખશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને નાણાકીય લાભની સંભાવના છે. જોકે, બપોરે, ઓફિસમાં કોઈ સાથે સંઘર્ષ અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. કોઈ મોટી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ નહીં થાય.
કર્ક - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત થશે. શાંતિથી દિવસ પસાર કરો. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકો છો, અને તમને પેટ સંબંધિત કોઈ સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. નાણાકીય ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે મતભેદો થઈ શકે છે, સંબંધને આગલા સ્તર પર લઈ જતા પહેલા તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તમે આજે નવું સાહસ શરૂ કરી શકશો. મુસાફરી મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે આ સમય ફાયદાકારક છે.
સિંહ - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારી માતા સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે, અથવા તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. જમીન, ઘર, વાહન ખરીદવા અથવા સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળવા માટે આ અનુકૂળ સમય નથી. નકારાત્મક વિચારો નિરાશાની ભાવના તરફ દોરી શકે છે. આજે તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા મતભેદો પણ અનુભવી શકો છો. જો કે, બપોરે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાથી તમારા મનને શાંત કરવામાં મદદ મળશે. થયેલી કોઈપણ ભૂલો માટે તમારા પરિવારની માફી માંગશો.
કન્યા - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. ભાઈ-બહેનો અને પડોશીઓ સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે; તમે તમારા નાના ભાઈ-બહેનોને ભેટ પણ આપી શકો છો. નાણાકીય લાભ પણ મળી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે, અને તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે તમારા સામાજિક જીવનમાં આદર અને સન્માન મેળવશો. ખુશ રહેશો. મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ પણ આજે સાકાર થઈ શકે છે.
તુલા - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. જીદ છોડીને અન્ય લોકો સાથે સારો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ ન રાખવાથી ગેરસમજ અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. માનસિક મૂંઝવણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકશો નહીં. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. આજે જીવનસાથી સાથે કોઈ મતભેદ વધવા ન દો. પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષની ભાવના અનુભવી શકો છો.
વૃશ્ચિક - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે. શરીર અને મન બંને ખુશ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીની ક્ષણો વિતાવી શકશો. મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. નજીકના લોકો સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. પરિવારમાં કોઈ શુભ ઘટના બની શકે છે, અને મહેમાનોનું આગમન ખુશી લાવશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. લગ્ન જીવનમાં પણ આનંદનો અનુભવ કરશો. અપરિણીત લોકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવો અથવા સંબંધો અંગે ચર્ચાઓ થઈ શકે છે.
ધનુ - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. વાણીમાં સંયમ રાખો, કારણ કે તમે કોઈ વાત પર ગુસ્સે થઈ શકો છો, જેના કારણે અન્ય લોકો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. માનસિક ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે, અને અકસ્માતો વિશે સાવધ રહેવું. ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. પૂજા અને આધ્યાત્મિકતા મનમાં શાંતિ લાવશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, જીવનસાથીના મંતવ્યોને પણ મહત્વ આપવું જોઈએ.
મકર - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાય માટે નફાકારક રહેશે. તમે તમારા કાર્યસ્થળ પર બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં રસ દાખવશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ફરવા જઈ શકો છો અને શુભ પ્રસંગોમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. મિત્રો અને તમારા પુત્ર તરફથી તમને લાભ થશે. યુવાનો અને સ્ત્રીઓ માટે લગ્નના પ્રસ્તાવોની ચર્ચા થઈ શકે છે. પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે, અને તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ મળશે. સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
કુંભ - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમારા બધા કાર્યો અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે, જે તમને ખુશી આપશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે, અને તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. વડીલો અને ઉપરી અધિકારીઓની કૃપાદ્રષ્ટિથી કોઈપણ માનસિક બોજથી મુક્ત રહેશો. તમારા ઘરેલું જીવનમાં સંતોષ રહેશે. નાણાકીય લાભ અને પ્રમોશનના સંકેતો છે. આજે નાના ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો મધુર બનશે. તમે સાંજે મિત્રો સાથે ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો.
મીન - આજે 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરુવારના દિવસે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા પર હાવી ન થવા દો, કારણ કે માનસિક અસ્વસ્થતા મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સાવધાની રાખો. બાળકો સંબંધિત મુદ્દાઓ તમને ચિંતા કરાવી શકે છે. વિરોધીઓ તમારી વિરુદ્ધ તેમની યોજનાઓમાં સફળ થઈ શકે છે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં રહેશે. દિવસનો મોટાભાગનો સમય મુખ્યત્વે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.