2 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: આજની તિથિ પર પવન દેવનું શાસન, જાણો શુભ ચોઘડિયા અને રાહુકાળ
ગુરુવારે જેઠ મહિનાના વદ પક્ષની બીજની તિથિ છે. તીર્થયાત્રા માટે દિવસ ખૂબ શુભ છે.
Published : July 2, 2026 at 7:01 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે જેઠ મહિનાના વદ પક્ષની બીજની તિથિ છે. આ તિથિ ના મુખ્ય દેવતા પવન દેવ છે. આ તિથિ નવી ઇમારતો બનાવવા અને તીર્થયાત્રા કરવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
2 જુલાઈનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષઃ વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: બીજ
- યોગ: વૈધૃતિ
- નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાઢા
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:25:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 PM
- ચંદ્રોદય: 09:29 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 07:41 AM
- રાહુ કાળ: 14:09 થી 15:54
- યમગંડ: 05:25 થી 07:10
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 26:40 ડિગ્રીથી મકર રાશિમાં 10:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે. તે સ્થિર પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કુવા ખોદવા, પાયો નાખવા અથવા શહેરો બનાવવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, બૌદ્ધિક કાર્યો કરવા, વાવણી કરવા, દેવતાઓની પૂજા કરવા, મંદિર નિર્માણ, લગ્ન અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવા કોઈપણ કાર્ય જેવા કાર્યો કરી શકાય છે.
આજનો અશુભ સમય
આજે 14:09 થી 15:54 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ ટાળવા જોઈએ.
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