2 જુલાઈ 2026નું રાશિફળ: ચંદ્રએ આજે રાશિ બદલી, જાણો તમારા જીવન પર શું થશે અસર?
ચંદ્ર અત્યાર સુધી ધન રાશિમાં હતો, પરંતુ આજે સવારે તે મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે.
Published : July 2, 2026 at 7:31 AM IST
મેષ- 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરેલુ બાબતો અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરશો અને તમારા ઘરની કાયાપલટની યોજનાઓ બનાવશો. તમે તમારા કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશો. ઓફિસ સંબંધિત કામ માટે મુસાફરી કરવાની શક્યતા છે. તમને સામાન્ય રીતે માતા અને સ્ત્રીઓ તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. કોઈ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ માટે સરકારી સહાય મળશે. વધુ પડતા કામના ભારણને કારણે અસ્વસ્થતાની લાગણી થઈ શકે છે.
વૃષભ- 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશી દેશો સાથે સંકળાયેલા વેપાર માટે સમય ઉત્તમ છે. વેપારીઓને નાણાકીય લાભ જોવા મળશે. નવું સાહસ શરૂ કરી શકશો. લાંબા અંતરની યાત્રા કરી શકો છો અથવા તીર્થયાત્રા પર જવાની તક મેળવી શકો છો. આધ્યાત્મિકતામાં રસ રહેશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિથી ખુશ થશો. આજે તમે બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન- 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. સ્વભાવના કારણે નુકસાન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોય તો પણ, તમારે આ સમયે નવી તબીબી સારવાર અથવા શસ્ત્રક્રિયા કરાવવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો અને વિવાદો ટાળો. ખર્ચ વધુ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને તમે નિરાશાની લાગણી અનુભવી શકો છો. નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો, ખાસ કરીને બપોરે. હમણાં તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ પર કામ કરશો નહીં.
કર્ક- 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આખો દિવસ આનંદ, આરામ અને મનોરંજનથી ભરેલો રહેશે. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. કોઈ ખાસ વસ્તુ ખરીદી શકો છો. રોમેન્ટિક સંબંધોમાં સફળતા મળી શકે છે. એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. ઉત્તમ ભોજન અને વાહનની સુખ-સુવિધાઓ મળવાના સંકેતો છે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં પણ દિવસ નફાકારક રહેશે. નોકરિયાત વ્યક્તિઓને તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં સરળતા રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભની સંભાવનાઓ છે.
સિંહ - 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, ઉદાસીનતા અને શંકાની લાગણીઓ તમને બેચેન બનાવી શકે છે. દૈનિક કાર્યો પૂર્ણ થવામાં સામાન્ય કરતાં વધુ સમય લાગી શકે છે. સખત મહેનત છતાં, તમે ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. આજે તમારે કામ પર કાળજીપૂર્વક રહેવાની જરૂર છે; સાથીદારો તરફથી સહયોગ મર્યાદિત હોઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે. આજે નોંધપાત્ર નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. તમને તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી કોઈ ચિંતાજનક સમાચાર મળી શકે છે. તમારે વિરોધીઓ તરફથી વિરોધનો સામનો કરવો પડશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. કોઈ બાબતની ચિંતા કરવાથી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.
કન્યા - 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ અથવા ચર્ચાથી દૂર રહેવું જોઈએ. તમારા ઉગ્ર સ્વભાવને કારણે અન્ય લોકો સાથે સંઘર્ષનું જોખમ છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. કોઈ પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમે પેટ સંબંધિત અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે. નોકરીયાત લોકોને તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
તુલા – 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમે માનસિક થાક અનુભવી શકો છો અને અસામાન્ય રીતે ભાવનાત્મક અનુભવ કરી શકો છો. મનમાં ઉઠતા વિચારોને કારણે થોડી પરેશાની અનુભવી શકો છો. કોઈ ખોટી જગ્યાએ રોકાણ થઈ શકે છે, તેથી એજન્ટોના શબ્દોથી પ્રભાવિત થવાનું ટાળો. માતા અથવા પત્નીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો. પ્રેમી કે પ્રેમિકા સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. આજે કાર્યસ્થળ પર મૌન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મુસાફરી માટે દિવસ અનુકૂળ નથી. પૂરતી ઊંઘના અભાવથી થાક અનુભવી શકો છો. કૌટુંબિક બાબતો અને મિલકત અથવા રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત મુદ્દાઓમાં સાવધાની રાખો. ધીરજ સાથે દિવસ પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરો.
વૃશ્ચિક – 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે શુભ છે, અને તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે ચર્ચા કરવા માટે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. પારિવારિક જીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે, અને તમારા ભાઈ-બહેનો અથવા સંબંધીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થઈ શકે છે. નાણાકીય લાભ અને ભાગ્યવૃદ્ધિના લાભ છે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે, અને તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું પસંદ કરશો. તમે તમારા કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો અને રોકાણની યોજના બનાવી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ છે.
ધન - 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારું મન અનિર્ણાયક સ્થિતિમાં ફસાઈ શકે છે. નાણાકીય મોરચે દિવસ સામાન્ય છે, જોકે વધારાના ખર્ચ તમને ચિંતા કરાવી શકે છે. કોઈ મુદ્દા પર પરિવારના સભ્ય સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, અને તમારા જીવનસાથી સાથે જૂના સંઘર્ષો ફરી ઉભા થઈ શકે છે. જો કાર્યો અધૂરા રહે તો નોકરીમાં રહેલા લોકો હતાશ થઈ શકે છે. આજે વ્યવસાયના વિસ્તરણ અથવા કંઈક નવું શરૂ કરવા સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું વધુ સારું છે. ઘરે હોય કે વ્યવસાયમાં - કામનો ભાર ભારે રહેશે, અને તણાવથી તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. ધ્યાન અને તમારું મનપસંદ સંગીત સાંભળવાથી તમને ખૂબ જ હળવાશ અનુભવવામાં મદદ મળશે.
મકર - 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે ભક્તિ અને સ્મરણમાં સમય વિતાવશો. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સામાન્ય રહેશે. જૂના મતભેદનું સમાધાન કરવાથી તમને ખુશી મળશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરી શકો છો, જેનાથી આનંદ મળશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે, અને તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં લાભ મળી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, જોકે તમારે વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ.
કુંભ - 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે નાણાકીય વ્યવહારોમાં ખૂબ કાળજી રાખો અને કોઈને પૈસા ઉધાર આપવાનું ટાળો. મનમાં કોઈ વાતનો ભય રહેશે. આ કારણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો અને ખોટી જગ્યાએ રોકાણ કરવાનું વિચારી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો શક્ય છે, અને તમારે અકસ્માતો ટાળવા માટે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવો જોઈએ. વ્યવસાય અને વેપાર માટે દિવસ મધ્યમ છે. નોકરીયાતો માટે સમયસર કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મીન - 2 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને સમાજમાં વિશેષ પ્રતિષ્ઠા મળશે અને સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકો છો. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી સારી મદદ મળશે. નવા જોડાણો બનશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાંથી તમારી આવક વધશે, અને તમને તમારા જીવનસાથી અને બાળકો દ્વારા પણ લાભ થશે. લગ્નયોગ્ય ઉંમરના લોકો માટે આ સમય અનુકૂળ છે, લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. આજે મુસાફરીની યોજનાઓ પણ બનાવી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે, અને સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી સમય ઉત્તમ છે.
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