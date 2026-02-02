2 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: ચિકિત્સા સંબંધી કાર્યો માટે આજની તિથિ સારી છે
મહા મહિનાના વદ પક્ષની એકમ તિથિ પર કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવા જોઈએ, નહીંતર સારા પરિણામ નહીં મળે.
Published : February 2, 2026 at 7:21 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 2 ફેબ્રુઆરી, 2026, મહા મહિનાની વદ પક્ષની એકમની તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈ મોટા શુભ કાર્ય હાથ ધરવા જોઈએ નહીં.
2 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : મહા
- પક્ષ: વદ
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: એકમ
- યોગ: આયુષ્માન
- નક્ષત્ર: આશ્લેષા
- કરણ: બાલવ
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય રાશિ: મકર
- સૂર્યોદય: 7:10 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:00 PM
- ચંદ્રોદય: સાંજે 6:33
- ચંદ્રાસ્ત: 7:27 AM
- રાહુ કાળ: સવારે 8:31 થી સવારે 9:52 સુધી
- યમગંધા: 11:13 AM થી 12:35 AM
તાંત્રિક પ્રવૃત્તિઓ માટે નક્ષત્ર સારું
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને અશુભ માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્યો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાળ આજે સવારે 8:31 થી 9:52 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
