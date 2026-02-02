ETV Bharat / spiritual

2 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: ચિકિત્સા સંબંધી કાર્યો માટે આજની તિથિ સારી છે

મહા મહિનાના વદ પક્ષની એકમ તિથિ પર કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવા જોઈએ, નહીંતર સારા પરિણામ નહીં મળે.

2 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ
2 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
Published : February 2, 2026 at 7:21 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 2 ફેબ્રુઆરી, 2026, મહા મહિનાની વદ પક્ષની એકમની તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈ મોટા શુભ કાર્ય હાથ ધરવા જોઈએ નહીં.

2 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : મહા
  • પક્ષ: વદ
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: એકમ
  • યોગ: આયુષ્માન
  • નક્ષત્ર: આશ્લેષા
  • કરણ: બાલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ: મકર
  • સૂર્યોદય: 7:10 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:00 PM
  • ચંદ્રોદય: સાંજે 6:33
  • ચંદ્રાસ્ત: 7:27 AM
  • રાહુ કાળ: સવારે 8:31 થી સવારે 9:52 સુધી
  • યમગંધા: 11:13 AM થી 12:35 AM

તાંત્રિક પ્રવૃત્તિઓ માટે નક્ષત્ર સારું

આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને અશુભ માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્યો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાળ આજે સવારે 8:31 થી 9:52 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

