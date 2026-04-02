2 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારની તિથિ પર મા લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીનું શાસન

ચૈત્ર મહિનાની સુદ પૂનમની તિથિ શુભ સમારોહ કરવા અને આધ્યાત્મકિ ઉન્નતિ માટે શુભ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 7:36 AM IST

અમદાવાદ: આજે, ગુરુવાર, 2 એપ્રિલ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની પૂનમની તિથિ છે. આ શુભ દિવસે, દેવી લક્ષ્મી, દેવી સરસ્વતી અને દેવી પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસને તમામ પ્રકારની શુભ ઇચ્છાઓ વ્યક્ત કરવા માટે ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. શુભ વિધિઓ કરવા અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આ એક શુભ સમય માનવામાં આવે છે.

2 એપ્રિલનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો :ચૈત્ર
  • પક્ષ: સુદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: પૂનમ
  • યોગ: ધ્રુવ
  • નક્ષત્ર: હસ્ત
  • કરણ: બાવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:10:00
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:39:00
  • ચંદ્રોદય: 19:16:29
  • ચંદ્રાસ્ત: 07:12:09
  • રાહુ કાળ: 13:58 થી 15:32
  • યમગંડ: 06:10 થી 07:44

આજનું નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્ર કન્યા રાશિ અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા સૂર્ય છે, જ્યારે તેનો શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. પરિણામે, આજનો દિવસ કાર્યક્ષમતા અને કૌશલ્યની જરૂર હોય તેવા કાર્યો માટે અનુકૂળ રહેશે. તમને તમારા પારિવારિક જીવન અને તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં બંનેમાં ટેકો મળી શકે છે; જોકે, સમજદારીપૂર્વક કામ કરવું અને વિચારપૂર્વક નિર્ણયો લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ધીરજ અને સકારાત્મક માનસિકતા સાથે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો આજે ઉત્તમ પરિણામો આપે તેવી શક્યતા છે.

આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુ કાળ 13:58 થી 15:32 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્યો કરવાના હોય, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવું કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમને પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

