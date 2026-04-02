2 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આજે ગુરુવારનો દિવસ આ 3 રાશિના જાતકોને ફળશે, વાંચો તમારું રાશિફળ

ગુરુવારનો દિવસ મકર રાશિ માટે શુભ રહેશે. થાકથી બચો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 7:25 AM IST

મેષ - 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો; તમે દાન અને પરોપકારના કાર્યોમાં ઊંડો રસ લેશો. માનસિક રીતે, કામનો બોજ ભારે લાગશે; જોકે, તમે નિર્ધારિત સમયમાં તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે વધારાના પ્રયત્નો કરશો. તમે કાર્યસ્થળ પર સફળતા મેળવી શકો છો. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે, તમે નવા લોકો સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા માતાપિતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે.

વૃષભ - 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં છે. આજે, તમને વાદવિવાદ અને દલીલોમાં સફળતા મળશે. તમારી વાક્પટુતા અન્ય લોકોને મોહિત કરશે, જે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે તમારા કાર્યમાં ઊંડો રસ લેશો અને તેને શક્ય તેટલા ઝડપથી પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. નવા સંબંધો બનશે જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધતો જોવા મળશે. તમે ખૂબ જ ખંતથી કામ કરશો, જોકે આજે તમે પરિણામ વિશે બેદરકાર રહેશો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. તમારા ઘર અને પરિવારમાં શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે, જેનાથી તમારું મન ખુશ અને સંતુષ્ટ રહેશે.

મિથુન - 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં છે. માનસિક અનિર્ણાયકતાની સ્થિતિને કારણે, તમે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં અસમર્થ રહી શકો છો. વિરોધાભાસી વિચારોના કારણે તમે માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. અતિશય ભાવનાત્મકતા તમારા સંકલ્પને નબળી પાડી શકે છે. પાણીના વાસણોની આસપાસ અને ગરમ પ્રવાહી સંભાળતી વખતે સાવધાની રાખો. કૌટુંબિક બાબતો અથવા મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓ અથવા મુસાફરી યોજનાઓ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અભાવ અનુભવી શકો છો.

કર્ક - 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમે આજે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ અથવા સાહસ શરૂ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત થવાની સંભાવના છે. તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહ અને જુસ્સાને વધારશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. સંબંધોમાં ભાવનાત્મકતા વધુ હશે. મુસાફરી પણ આનંદપ્રદ સાબિત થશે. સમાજમાં તમને સન્માન અને આદર મળશે.

સિંહ – 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી દિવસ રહેશે, જોકે તે ચોક્કસપણે આર્થિક રીતે ફળદાયી રહેશે. ખર્ચ વધારે હોઈ શકે છે, પરંતુ તમારી આવકનો પ્રવાહ સ્થિર રહેશે. દૂર રહેતા સંબંધીઓ તરફથી તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. આજે, તમને તમારા પરિવારના સભ્યોનો ટેકો મળશે; મિત્રો પણ મદદરૂપ સાથી સાબિત થશે. તમને તમારી આંખો અથવા દાંતમાં દુખાવો થઈ શકે છે. એવા સંકેતો છે કે તમે આજે સારા ખોરાકનો આનંદ માણશો. તમારી મીઠી અને સૌમ્ય વાણીથી, તમે કોઈપણનું હૃદય જીતી શકશો. તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના પ્રબળ રહેશે.

કન્યા – 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે અદ્ભુત રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો, તેમજ ખુશનુમા પણ રહેશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદદાયક વાતચીતનો આનંદ માણશો. આજે કરેલી કોઈપણ યાત્રા પણ આનંદદાયક સાબિત થશે. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે.

તુલા – 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર બારમા ઘરમાં સ્થિત છે. આજે, અનિયંત્રિત અને અનૈતિક વર્તન તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. અકસ્માતો ટાળો. વાણીમાં બેદરકારી ઉગ્ર દલીલો તરફ દોરી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર, ફક્ત તમારા પોતાના કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. જો શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહો. સંબંધીઓ અને પરિચિતો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. મનોરંજન અથવા મુસાફરી પર પૈસા ખર્ચ થશે. આધ્યાત્મિકતા શારીરિક અને માનસિક ચિંતા દૂર કરવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક મધ્યમ સમયગાળો છે.

વૃશ્ચિક – 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ઘરમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે નફાકારક છે. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. દિવસ મુસાફરી, મનોરંજન અને આનંદમાં પસાર થશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે, પછી ભલે તે નોકરી હોય કે વ્યવસાય. ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને નવા લક્ષ્યો સોંપવામાં આવી શકે છે. તમારા લગ્નજીવનમાં વાતાવરણ આનંદમય રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાય તેવી શક્યતા છે. બપોર પછી, તમે થાક અનુભવો છો અને આરામ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો.

ધન - 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ શુભ પરિણામોવાળો રહેશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં આનંદ પ્રવર્તશે. તમે દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મેળવશો. ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ મળવવાની સંભાવના છે. તમારે વ્યાવસાયિક કાર્ય માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમારો કાર્યભાર વધશે; જોકે, તમે તમારી નાણાકીય યોજનાઓને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકી શકશો.

મકર - 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ પરિણામો આપશે. બૌદ્ધિક કાર્યો માટે આ શુભ દિવસ છે. આજે, તમે લેખન પ્રવૃત્તિઓ અથવા સાહિત્ય સંબંધિત કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે આજે નવી યોજના બનાવી શકો છો. સરકારી કામકાજ સંબંધિત પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. બપોર પછી તમને હળવો થાક લાગી શકે છે. તમારી માનસિક સ્થિતિ શ્રેષ્ઠ ન હોઈ શકે; કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ચિંતાઓ તમને નિરાશામાં મૂકી દેશે. આનાથી તમારા કાર્ય પ્રદર્શન પર પ્રતિકૂળ અસર થવાની શક્યતા છે. તમારી લવ લાઈફમાં, નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે.

કુંભ – 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારે સ્થાપિત નિયમો અથવા ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેવું જોઈએ. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો; આમ કરવાથી તમને કૌટુંબિક વિવાદો ટાળવામાં મદદ મળશે. દરેક વ્યક્તિ, વસ્તુ અથવા ઘટનાને સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી જોવી જરૂરી છે. વધુ પડતા ખર્ચને કારણે તમને નાણાકીય તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. તમે દિવસભર શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાની લાગણી અનુભવી શકો છો.

મીન – 2 એપ્રિલ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારી રોજિંદી દિનચર્યાથી દૂર રહીને, આજે તમે બહાર ફરવા અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ માટે સમય કાઢશો. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો અને મિત્રોને આ યોજનાઓમાં સામેલ કરશો, જેનાથી તેમના માટે પણ અનુભવ આનંદપ્રદ બનશે. તમે આખો દિવસ શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે.

