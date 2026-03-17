17 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: જાણો આજના શુભ મહૂર્ત અને ગ્રહ નક્ષત્ર વિશે
Published : March 17, 2026 at 7:34 AM IST
અમદાવાદ: આજે, મંગળવાર, 17 માર્ચ, 2026 ફાગણ મહિના દરમિયાન વદ પક્ષની તેરસની તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના દિવ્ય વાહન નંદી દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. યોગ અને ધ્યાન કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે આજે શુભ દિવસ છે.
17 માર્ચનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ: ફાગણ
- પક્ષ: વદ
- તિથિ: તેરસ
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર: ધનિષ્ઠા
- કરણ: વણિજ
- ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 06:29 વાગ્યે
- સૂર્યાસ્ત: 06:230 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય: સવારે 05.52 (18 માર્ચ)
- ચંદ્રાસ્ત: સાંજે 06:30 વાગ્યે
- રાહુકાળ: 15:30થી 17:00
- યમગંડ: 10:59થી 12:30
આધ્યાત્મિક શોધ માટે એક ઉત્તમ નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્ર કુંભ રાશિ અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્રનો વિસ્તાર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધીનો છે. તેના પ્રમુખ દેવતાઓ અષ્ટવસુ છે, અને તેના મંગળ ગ્રહનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે ઉત્તમ છે.
દિવસ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ સમયગાળો 15:30 થી 17:00 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્યો અથવા નવા સાહસો હાથ ધરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયને ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
