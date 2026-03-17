ETV Bharat / spiritual

17 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: જાણો આજના શુભ મહૂર્ત અને ગ્રહ નક્ષત્ર વિશે

યોગ અને ધ્યાન કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે આજે શુભ દિવસ છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 7:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આજે, મંગળવાર, 17 માર્ચ, 2026 ફાગણ મહિના દરમિયાન વદ પક્ષની તેરસની તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના દિવ્ય વાહન નંદી દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. યોગ અને ધ્યાન કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે આજે શુભ દિવસ છે.

17 માર્ચનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ: ફાગણ
  • પક્ષ: વદ
  • તિથિ: તેરસ
  • યોગ: સિદ્ધિ
  • નક્ષત્ર: ધનિષ્ઠા
  • કરણ: વણિજ
  • ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 06:29 વાગ્યે
  • સૂર્યાસ્ત: 06:230 વાગ્યે
  • ચંદ્રોદય: સવારે 05.52 (18 માર્ચ)
  • ચંદ્રાસ્ત: સાંજે 06:30 વાગ્યે
  • રાહુકાળ: 15:30થી 17:00
  • યમગંડ: 10:59થી 12:30

આધ્યાત્મિક શોધ માટે એક ઉત્તમ નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર કુંભ રાશિ અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્રનો વિસ્તાર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધીનો છે. તેના પ્રમુખ દેવતાઓ અષ્ટવસુ છે, અને તેના મંગળ ગ્રહનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે ઉત્તમ છે.

દિવસ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ સમયગાળો 15:30 થી 17:00 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્યો અથવા નવા સાહસો હાથ ધરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયને ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

TAGGED:

17 MARCH PANCHANG
આજનું પંચાંગ
17 MARCH 2026 PANCHANG
GUJARATI PANCHANG
17 MARCH 2026 PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.