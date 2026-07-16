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16 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: આજે અષાઢી બીજના શુભ મુહૂર્ત

આજે 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આષાઢ મહિનાના સુદ પક્ષની બીજની તિથિ છે.

આજનું પંચાંગ
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 8:05 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આષાઢ મહિનાના સુદ પક્ષની બીજની તિથિ છે. આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓના અભિષેક માટે અનુકૂળ છે. જોકે, કોઈપણ પ્રકારના સંઘર્ષ કે વિવાદ માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવતો નથી.

16 જુલાઈનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષ: સુદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિઃ અષાઢી બીજ
  • યોગ: સિદ્ધિ
  • નક્ષત્ર: આશ્લેષા
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:32:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:21:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 07:59 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 09:11 PM
  • રાહુ કાલ: 14:10 થી 15:54
  • યમગંડ: 05:32 થી 07:16

આજનું નક્ષત્ર:

આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં, આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા સર્પ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈ પણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું જોઈએ; જોકે, યુદ્ધમાં સફળતાની તૈયારી, તાંત્રિક ધાર્મિક વિધિઓ, કેદ અથવા અલગ થવા સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્યો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથે જોડાણ તોડવા જેવા કાર્યો માટે તે યોગ્ય છે.

આજે માટે નિષિદ્ધ સમય:

આજે રાહુ કાળ 14:10 થી 15:54 સુધી રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમય પણ ટાળવા જોઈએ.

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16 JULY 2026 PANCHANG
SHUBH MAHURAT
આજનું પંચાંગ
16 JULY PANCHANG

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