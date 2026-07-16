16 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: આજે અષાઢી બીજના શુભ મુહૂર્ત
આજે 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આષાઢ મહિનાના સુદ પક્ષની બીજની તિથિ છે.
Published : July 16, 2026 at 8:05 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે આષાઢ મહિનાના સુદ પક્ષની બીજની તિથિ છે. આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓના અભિષેક માટે અનુકૂળ છે. જોકે, કોઈપણ પ્રકારના સંઘર્ષ કે વિવાદ માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવતો નથી.
16 જુલાઈનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: સુદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિઃ અષાઢી બીજ
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર: આશ્લેષા
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:32:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:21:00 PM
- ચંદ્રોદય: 07:59 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 09:11 PM
- રાહુ કાલ: 14:10 થી 15:54
- યમગંડ: 05:32 થી 07:16
આજનું નક્ષત્ર:
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં, આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા સર્પ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈ પણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું જોઈએ; જોકે, યુદ્ધમાં સફળતાની તૈયારી, તાંત્રિક ધાર્મિક વિધિઓ, કેદ અથવા અલગ થવા સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્યો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથે જોડાણ તોડવા જેવા કાર્યો માટે તે યોગ્ય છે.
આજે માટે નિષિદ્ધ સમય:
આજે રાહુ કાળ 14:10 થી 15:54 સુધી રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમય પણ ટાળવા જોઈએ.
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