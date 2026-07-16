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16 જુલાઈ 2026નું રાશિફળ: અષાઢી બીજના દિવસે તમામ 12 રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો રહેશે, વાંચો રાશિફળ

આજે આ રાશિના જાતકોને નજીકના મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાનું મન થશે. તેમાં નોંધપાત્ર ખર્ચ થશે.

16 જુલાઈનું રાશિફળ
16 જુલાઈનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 7:35 AM IST

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મેષ- આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ રહેશો, કોઈની વધુ પડતી વાતો તમારી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો. સ્થાવર મિલકત અંગે નિર્ણયો લેવા યોગ્ય નથી. તમે માનસિક ચિંતા અને શારીરિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સરેરાશ ગણી શકાય. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં વિરોધીઓથી સાવધ રહો. તમારા જીવનસાથી સાથે દલીલો ટાળો.

વૃષભ- આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશખુશાલ અનુભવશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ચર્ચામાં વ્યસ્ત રહેશો અને મિત્રો સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરશો. તમે નાણાકીય બાબતો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો, અને ભાગ્યમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે. તમને ભાઈ-બહેનો અને પ્રિયજનનો સાથ મળશે. સમાજમાં માન-સન્માન મળશે, અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.

મિથુન- આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે બધા કાર્યોમાં સફળ થશો, જોકે થોડો વિલંબ થઈ શકે છે; કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ પર તમારા પ્રયત્નો ચાલુ રાખો. દિવસની શરૂઆતમાં નાણાકીય બાબતોમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી શકે છે. જોકે, બપોર પછી, તમારા નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. ઘરમાં આનંદમય વાતાવરણ રહેશે, અને તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધશે. બહાર ખાવાનું ટાળો, કારણ કે મોસમી બીમારીઓનું જોખમ છે.

કર્ક- આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધુ થશે. આંખમાં દુખાવો અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કેટલીક બાબતોમાં મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. જોકે, બપોર પછી તમારી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવવા લાગશે, અને તમને નાણાકીય લાભ જોવા મળશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીમાં સુધારો જોશો. તમારા પરિવાર સાથે ખુશ, આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવશો. તમારા મનથી નકારાત્મકતાને દૂર રાખો.

સિંહ - આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. વધતી લાગણીઓને કારણે તમે ચિંતા અનુભવી શકો છો. મિત્રો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો, કારણ કે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. કાનૂની બાબતોમાં કાળજી રાખો. તમારે તમારા વર્તનમાં સંયમ અને સમજદારી રાખવાની જરૂર છે. ખર્ચ વધારે થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે નાની નાની બાબતમાં વિવાદ થઈ શકે છે. દિવસના મોટાભાગના સમય માટે મૌન રહેવું તમારા માટે શ્રેષ્ઠ રહેશે. વ્યવસાય અને કાર્યસ્થળમાં, નવા કાર્યો શરૂ કરવાને બદલે સમયસર બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનું પ્રાથમિકતા આપો.

કન્યા - આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. નોકરીયાત લોકો માટે અધિકારીઓ કામથી ખુશ રહેશે. બપોરે તમને થોડી મૂંઝવણનો અનુભવ થઈ શકે છે. ઉતાવળમાં કંઈપણ કરવાનું ટાળો. લગ્ન ઈચ્છુક લોકોનો સંબંધ નક્કી થઈ શકે છે. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ થશે. આજે સાંજે વાહન ચલાવતી વખતે અથવા બહાર જતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો.

તુલા – આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે કોઈ ખાસ કાર્ય પૂર્ણ થતાં તમે ખુશ થશો. પરિવારમાં ઉજવણી અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. મનમાં ભાવનાત્મકતા વધશે. માતા તરફથી વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. ઉત્તમ વૈવાહિક સુખનો આનંદ માણશો. મિલકત સંબંધિત કાગળકામ કરી શકશો. વ્યવસાય માટે આ એક સારો અને સફળ દિવસ છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહને ઉંચો રાખશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે.

વૃશ્ચિક – આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. થાક, સુસ્તી અને ચિંતા તમારા કામ પ્રત્યેના ઉત્સાહને ઓછો કરી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર અધિકારીનો નકારાત્મક વ્યવહાર તમારી અંદર હતાશા પેદા કરશે. તમારા વિરોધીઓની તાકાત વધશે, અને વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે. નાણાકીય રીતે, દિવસ સામાન્ય રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે; બહાર ખાવાથી પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

ધન - આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબ્યા રહેશો, અને પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. જોકે, બપોર પછી, નકારાત્મક વિચારો તમને તમારા કામથી વિચલિત કરી શકે છે. જૂની ચિંતાઓ ફરી ઉભરી શકે છે, અને તમે કોઈની સાથે ગુસ્સે થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ આપશે. તમારા કામની સાથે આરામ પર પણ ધ્યાન આપો.

મકર - આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમને નજીકના મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાનું મન થશે. વાહન સુખ મળશે અને માન અને સન્માન મેળવશો. જોકે, બપોર પછી તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. ખર્ચ વધુ રહેશે. સ્વભાવમાં ક્રોધ વધારે રહેશે. ઓફિસમાં સાથી કર્મચારીઓ અથવા અધિકારી સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારો ટાળો. જો શક્ય હોય તો, ધીરજથી દિવસ પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરો.

કુંભ - આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે કામનો ભાર ભારે રહેશે; જોકે, તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો અને તમારા કાર્યોમાં પ્રશંસા મેળવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી વ્યવહાર પ્રેમાળ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. ઘરમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. આજે તમે મિત્રો સાથે વાતચીત કરવામાં નોંધપાત્ર સમય પસાર કરશો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે થોડી પણ બેદરકારી પાછળથી મોટી મુશ્કેલી તરફ દોરી શકે છે.

મીન - આજે, 16 જુલાઈ, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. કલ્પનાના લોકમાં વિચરણ કરવાનું પસંદ કરશો. સાહિત્યિક લેખનમાં આજે તમે ખૂબ સર્જનાત્મક રહેશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે. પ્રેમીજનો અને પ્રિયજનોની સંગતમાં તમને સારું લાગશે. તમને રોકાણથી નફો મળી શકે છે. માનસિક સંતુલન જાળવો. બિનજરૂરી વિવાદોમાં પડવાનું ટાળો. કાર્યસ્થળ પર પણ, ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

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