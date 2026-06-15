15 જૂન 2026 પંચાંગ: સોમવારે શુભ કામ માટે ચંદ્રોદય સુધી રાહ જુઓ
આજે જેઠ મહિનાની અમાસ છે. તેને અંધકારનો દિવસ પણ કહેવામાં આવે છે. તેના વિશે વધુ જાણો.
Published : June 15, 2026 at 6:53 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 15 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાની અમાવસ્યા છે. આ દિવસને અંધકારના દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દેવી કાલી આ દિવસની અધ્યક્ષતા કરે છે. ધ્યાન, દાન, પ્રાણીઓને ખોરાક આપવો અને પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ ન કરવા જોઈએ કે નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ; તેના બદલે, કોઈપણ નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.
15 જૂન માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠા
- પક્ષ: અમાવસ્યા
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: અમાવસ્યા
- યોગ: શૂલ
- નક્ષત્ર: મૃગશીર્ષ
- કરણ: નાગા
- ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:21:00 PM
- ચંદ્રોદય: ચંદ્રોદય નહીં
- ચંદ્રાસ્ત: 19:53
- રાહુ કાલ: 07:06 થી 08:51
- યમગંડા: 10:36 થી 12:21
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃષભમાં 23:20 થી મિથુન રાશિમાં 6:40 સુધી ચાલે છે. તેનો સ્વામી દેવતા ચંદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર જિજ્ઞાસા, શોધ, નવી શક્યતાઓ અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું પ્રતીક છે. તે નવા વિચારો ઉત્પન્ન કરવા પ્રેરણા આપે છે અને જીવનમાં આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આજનો દિવસ નવી યોજનાઓ પર વિચાર કરવા, શીખવા, સંશોધન કરવા અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે અનુકૂળ છે.
આજનો અશુભ સમય
આજે 07:06 થી 08:51 સુધી રાહુ કાળનો પ્રભાવ રહે છે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
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