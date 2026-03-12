12 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: આજે ફાગણ વદની નોમની તિથિ, જાણો આજના શુભ મહૂર્ત
વિરોધીઓ પર વિજયની યોજના બનાવવા માટે આ યોગ્ય તારીખ છે.
Published : March 12, 2026 at 7:15 AM IST
અમદાવાદ: આજે, ગુરુવાર, 12 માર્ચ, 2026 ફાગણ મહિનાના વદ પક્ષની નોમની તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જોકે, આ દિવસે વિરોધીઓને હરાવવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.
12 માર્ચનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ફાગણ
- પક્ષ: વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: નોમ
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર: મૂળ
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:35 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:27 AM
- ચંદ્રોદય: મોડી રાત્રે 2:44 AM (13મી માર્ચ)
- ચંદ્રાસ્ત: 11:58 AM
- રાહુકાળ: 14:00 થી 15:29
- યમગંડ: 6:35 થી 8:04 AM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો મોકૂફ રાખવા
આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનરાશિમાં 0 થી લઈને 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા નૈઋત્ય છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર બિલકુલ શુભ નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો મુલતવી રાખવા જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન તોડવાનું કામ, વિચ્છેદન અથવા તાંત્રિક વિધિઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાળ આજે 14:00 થી 15:29 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
આ પણ વાંચો: