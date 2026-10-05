ગુજરાતભરના મહેસૂલી કર્મચારીઓ Mass CL પર, 14 પડતર માંગણીઓ ન સંતોષાતા નોંધાવ્યો વિરોધ
ગુજરાત મહેસૂલી મહામંડળની પડતર માંગણીઓનો સ્વીકાર ન થતાં રાજ્યભરમાં મહેસૂલી કર્મચારીઓએ આંદોલનનું રણશીગું ફૂક્યું છે.
Published : October 5, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 4:41 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત મહેસૂલી મહામંડળની પડતર માંગણીઓનો સ્વીકાર ન થતાં રાજ્યભરમાં મહેસૂલી કર્મચારીઓએ આંદોલનનું રણશીગું ફૂક્યું છે. આ અંતર્ગત વડોદરા અને રાજકોટમાં મહેસૂલી વિભાગના કર્મચારીઓ આજે માસ CL પર ઉતર્યા હતા. કર્મચારીઓએ વિવિધ માંગણીઓને લઇને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
વડોદરામાં 350થી વધુ કર્મચારીઓ માસ CL પર ઉતર્યા
વડોદરા જિલ્લા મહેસૂલી વિભાગના 350થી વધુ કર્મચારીઓ આજે માસ CL પર ઉતર્યા હતા. કર્મચારીઓએ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે એકત્ર થયા હતા અને વિવિધ માંગણીઓને લઇને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
વડોદરા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળના પ્રમુખ રમેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલી મહામંડળ દ્વારા કુલ 14 જેટલી પડતર માંગણીઓ અંગે સરકારમાં વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જોકે, માંગણીઓનો સ્વીકાર ન થતાં મહામંડળ દ્વારા 1 ઓક્ટોબરના રોજ વિવિધ વિરોધ કાર્યક્રમો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા અને તેના ભાગરૂપે 5 ઓક્ટોબરના રોજ માસ CLનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રમેશ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, વડોદરાના વર્ગ-3ના કર્મચારીઓ, જેમાં નાયબ મામલતદાર, કારકુન અને રેવન્યુ તલાટીનો સમાવેશ થાય છે, માસ CLમાં જોડાયા છે. કર્મચારીઓ કામથી અલિપ્ત રહેતા વડોદરા જિલ્લામાં મહેસૂલી કામગીરી પર પણ અસર જોવા મળી હતી.
મહેસૂલી કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓમાં તાજેતરમાં નક્કી કરાયેલા રેવન્યુ તલાટીના જોબ ચાર્ટમાંથી અન્ય વિભાગોને લગતી કામગીરી સંબંધિત વિભાગોને પરત સોંપવાની માંગ સામેલ છે. આ ઉપરાંત વર્ષ 2010ના નાયબ મામલતદારોને મામલતદાર તરીકે પ્રમોશન આપવાની તેમજ રેવન્યુ તલાટી, કારકુન અને નાયબ મામલતદારની પ્રવર્તતા યાદીઓમાં સુધારો કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2015ના કારકુનોને નાયબ મામલતદાર તરીકે બઢતી આપ્યા બાદ મૂળ મહેકમમાં જગ્યાઓ ખાલી હોવા છતાં અન્ય જિલ્લામાં કરવામાં આવેલી બદલીઓ રદ કરી તેમને મૂળ મહેકમમાં પરત કરવાની પણ માંગ છે.
રાજકોટમાં પણ મહેસૂલી કર્મચારીઓ Mass CL પર
રાજકોટ જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ પણ આ વિરોધમાં જોડાયું છે અને આજે જિલ્લાભરના તમામ મહેસૂલી કર્મચારીઓ એક દિવસીય 'માસ સીએલ' (Mass CL) પર ઉતરી ગયા છે. મળતી માહિતી અનુસાર,મહેસૂલી કર્મચારી મંડળની કુલ 14 જેટલી અલગ-અલગ માંગણીઓ લાંબા સમયથી પડતર છે. અનેક વખત સરકારમાં રજૂઆત કરવા છતાં તેનો સમયસર અને હકારાત્મક નિકાલ ન આવતા અંતે કર્મચારી મંડળે આકરા પગલા ભરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
રાજકોટમાં પણ મહેસૂલી કર્મચારીઓ Mass CL પર #Rajkot #RevenueemployeesProtest https://t.co/5ASmJr8LLm— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 5, 2026
ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલી કર્મચારી મહામંડળના આદેશ અનુસાર આજે સમગ્ર રાજ્યના તમામ મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ જેમ કે નાયબ મામલતદાર, મહેસૂલી તલાટી, ક્લાર્ક સહિતના કર્મચારીઓ માસ CL પર ઉતર્યા છે. જેના કારણે આજે મહેસૂલી કચેરીઓમાં કામગીરી ઠપ્પ થઈ ગઈ છે અને અરજદારોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
આ માત્ર પ્રતિકાત્મક વિરોધ છે. જો હજુ પણ સરકાર દ્વારા તેમની માંગણીઓનો ઉકેલ લાવવામાં નહીં આવે તો આગામી 7મી તારીખથી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પાડવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ હડતાળને લઈને રાજ્ય મહામંડળ દ્વારા જે પણ સૂચના આપવામાં આવશે તે મુજબ રાજકોટ જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ પણ સંપૂર્ણ રીતે તેમની સાથે જોડાશે અને અચોક્કસ મુદતની હડતાળમાં ભાગ લેશે.
મહત્વનું છે કે મહેસૂલી કર્મચારીઓની હડતાળને કારણે 7/12, 8-અ, આવકના દાખલા, જાતિના દાખલા સહિતની તમામ કામગીરી બંધ થઈ જાય છે. જો 7મી તારીખથી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પડશે તો સામાન્ય નાગરિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી શકે છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં કર્મચારીઓ માસ CL પર ઉતરતા વહીવટી કામગીરી ખોરવાઇ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મહેસૂલી વિભાગની કામગીરી સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઇ ગઇ છે. જિલ્લાના મહેસૂલી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પોતાની 14 જેટલી પડતર માંગણીઓને લઇને માસ CL એટલે કે સામૂહિક રજા પર ઉતરી ગયા છે જેના કારણે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, મામલતદાર કચેરીઓ સહિતની તમામ મહેસૂલી કચેરીઓમાં કામગીરી અટકી પડી છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં કર્મચારીઓ માસ CL પર ઉતરતા વહીવટી કામગીરી ખોરવાઇ #Surendranagar https://t.co/UAItFzjrUI— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 5, 2026
આ માસ CLને કારણે જિલ્લાની વહીવટી કામગીરી પર સૌથી મોટી અસર પડી છે. કલેક્ટર કચેરી, પ્રાંત કચેરી અને તમામ તાલુકા, મામલતદાર કચેરીઓમાં જમીનને લગતી કામગીરી, 7/12,8-અના ઉતારા, આધારકાર્ડ, રેશનકાર્ડ સુધારણા, આવકના દાખલા, જાતિના દાખલા, ક્રિમિલેયર સહિતની તમામ કામગીરી બંધ થઇ ગઇ છે.
પાટણમાં મહેસૂલી કર્મચારીઓ પડતાર માંગને લઇને હડતાળ પર ઉતર્યા
પાટણ જિલ્લાના 300 મહેસૂલી કર્મચારીઓ માસ CL પર ઉતર્યા છે. પડતર પ્રશ્નો ન ઉકેલાય તો 7મી તારીખથી અનિશ્ચિતકાલીન હડતાળ પર ઉતરશે. બઢતી, બદલી અને સિનિયોરિટી યાદી સહિતના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ન આવતાં રેવન્યુ તલાટી, કારકૂન અને નાયબ મામલતદારોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે.
પાટણમાં મહેસૂલી કર્મચારીઓ પડતાર માંગને લઇને હડતાળ પર ઉતર્યા #Patan https://t.co/RsFgDoiCWh— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 5, 2026
રાજ્ય મહેસૂલી મહામંડળના આદેશ મુજબ પાટણ જિલ્લાના મહેસૂલી કર્મચારીઓ પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈને માસ CL મૂકી એકત્રિત થયા હતા. હર્ષદભાઈ પટેલે આ અંગે વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, વિભાગ દ્વારા કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. એક મહિના અગાઉ પણ માસ CL પર જવાની તૈયારી હતી ત્યારે ACS દ્વારા ચર્ચા કરીને માંગણીઓ ન્યાયી હોવાનું જણાવી એક મહિનામાં ઉકેલ લાવવાની ખાતરી અપાઈ હતી, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. તલાટીઓના જોબ ચાર્ટમાંથી અન્ય વિભાગોની કામગીરી દૂર કરવાની બાબત પણ હજુ સુધી અમલમાં મુકાઈ નથી.
કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓ શું છે?
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓમાં પ્રમોશનના પ્રશ્નો, ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી, ગ્રેડ-પે નો પ્રશ્ન, મહેસૂલી તલાટીઓને લેપટોપ સહિતની સુવિધા અને કામગીરીના ભારણમાં ઘટાડો જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. હાલ તો તમામની નજર સરકારના પ્રત્યુત્તર પર છે કે શું સરકાર 7મી તારીખ પહેલા કર્મચારીઓ સાથે બેઠક કરીને તેમની માંગણીઓનો હકારાત્મક ઉકેલ લાવે છે કે કેમ.
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