PM મોદીનો કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ: વિશ્વ વ્યવસ્થા બદલાઈ રહી છે; કેટલાક લોકો ભારતમાં અરાજકતા ફેલાવવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે
મોદીએ કહ્યું કે, સિસ્ટમ સુધારવા માટેના વાસ્તવિક નાગરિક આંદોલનો કોંગ્રેસ દ્વારા બરબાદ થઈ ગયા છે
Published : October 23, 2026 at 7:47 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ એક "નવી વ્યવસ્થા" (new order) શોધી રહ્યું છે, ત્યારે કેટલાક લોકો ભારતમાં "અવ્યવસ્થા" (disorder) સર્જવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે.
રાહુલ ગાંધી પર સીધું નિશાન સાધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, શ્રીહરિકોટાથી એક વર્ષમાં જેટલા રોકેટ લોન્ચ નથી થતા, તેનાથી વધુ વખત કોંગ્રેસે પોતાના નેતાને (રાજકારણમાં) સ્થાપિત કરવાના નિષ્ફળ પ્રયાસો કર્યા છે. 'NDTV વર્લ્ડ સમિટ'ને સંબોધતા વડાપ્રધાને કહ્યું, "પોતાના પરિવારને નિષ્ફળતાના ડાઘથી બચાવવા માટે, કોંગ્રેસ ભારતની સિદ્ધિઓ પર જ સવાલો ઉઠાવી રહી છે. 'દ્રાક્ષ ખાટી છે' (એમ માનીને), કોંગ્રેસ હવે વેલાને જ કાપી નાખવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ પરિવાર હવે કોંગ્રેસ માટે એક બોજ બની ગયો છે."
કોઈનું નામ લીધા વિના, મોદીએ કહ્યું કે સિસ્ટમ સુધારવા માટે શરૂ કરાયેલા વાસ્તવિક નાગરિક આંદોલનો કોંગ્રેસ દ્વારા બરબાદ થઈ ગયા છે, જે "એક રાજકીય પરોપજીવી બની ગયું છે જે મગજના નક્સલીઓથી પ્રભાવિત છે જેમણે સ્વતંત્ર વિચારસરણીની ક્ષમતાને લકવાગ્રસ્ત કરી દીધી છે".
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) અને વિપક્ષી ઇન્ડિયા બ્લોકે છેલ્લા પખવાડિયામાં રાષ્ટ્રીય રાજધાની અને દેશના અન્ય ભાગોમાં અલગ-અલગ વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા છે, જેમાં મતદાર યાદીઓના ખાસ સઘન સુધારામાં કથિત ગેરરીતિઓ બદલ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને દૂર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ગાંધીએ CJP નેતાઓની ધરપકડની નિંદા કરતા નિવેદનો આપ્યા હોવા છતાં, બંને જૂથો અને તેમના વિરોધ વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી.
મોદીએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસના વલણને કારણે, સરકારના એવા પ્રમાણિક ટીકાકારોના અવાજ દબાઈ જાય છે, જેઓ દેશ અને લોકશાહીનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે.
તેમણે કહ્યું કે વિશ્વ વ્યવસ્થા બદલાઈ રહી છે અને તેથી 'ગ્લોબલ સાઉથ' (વૈશ્વિક દક્ષિણ) ના અવાજને યોગ્ય સ્થાન આપવા માટે બહુપક્ષીય સંસ્થાઓમાં સુધારા અનિવાર્ય છે. તેમણે કહ્યું, "આપણે એ સમજવું પડશે કે વિશ્વ વ્યવસ્થા શા માટે બદલાઈ રહી છે. જૂની વ્યવસ્થા શા માટે ઉભરી રહેલા પડકારોનો ઉકેલ લાવવામાં અસમર્થ રહી છે?" વડાપ્રધાને કહ્યું, "બહુપક્ષીય સંસ્થાઓમાં સુધારા જરૂરી છે. 'ગ્લોબલ સાઉથ'ના અવાજને તેનું યોગ્ય સ્થાન આપવું આવશ્યક છે."
તેમણે કહ્યું કે જ્યારે વૈશ્વિક વાસ્તવિકતાઓ બદલાય છે, પરંતુ નિર્ણય લેવાની પદ્ધતિઓ તે જ રહે છે, ત્યારે વ્યવસ્થા અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેનું અંતર વધવા લાગે છે. મોદીએ કહ્યું કે દાયકાઓ સુધી, વેપારે રાષ્ટ્રોને જોડ્યા, ટેક્નોલોજીએ અંતર ઘટાડ્યું, દરિયાઈ માર્ગોએ અર્થતંત્રોને સાંકળ્યા, અને સંસ્કૃતિ તથા લોકોની અવરજવરે વિવિધ સમાજોને એકબીજાની નજીક લાવ્યા.
તેમણે કહ્યું, "પરંતુ આજે, આ જ કડીઓ નવા તણાવનો સામનો કરી રહી છે. વેપાર હવે હથિયાર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહ્યો છે. ટેક્નોલોજી સ્પર્ધા અને સંઘર્ષના નવા ક્ષેત્રમાં ફેરવાઈ રહી છે. દરિયાઈ માર્ગો ભૌગોલિક-રાજકીય (geopolitical) તણાવના કેન્દ્રો બની રહ્યા છે."
તેથી, આજનો પડકાર માત્ર એક નવી વૈશ્વિક વ્યવસ્થાના ઉદભવનો જ નથી; પરંતુ બદલાતી દુનિયામાં એક એવી વ્યવસ્થા કેવી રીતે ઘડવી કે જે નવી વાસ્તવિકતાઓને સમાવી શકે, વૈશ્વિક સંસ્થાઓને વધુ અસરકારક બનાવી શકે અને રાષ્ટ્રો વચ્ચે સહકારની ભાવનાને મજબૂત કરી શકે, તે મુખ્ય પડકાર છે, એમ તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "અને અહીં જ ભારતની ભૂમિકાનો પ્રશ્ન સામે આવે છે.
મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર માત્ર સારા સમય પૂરતો જ સીમિત ન હોવો જોઈએ; તે સંકટના સમયમાં પણ અસરકારક રહેવો જોઈએ, અને તેના માટે તમામ હિતધારકો વચ્ચે અસરકારક સર્વસંમતિ હોવી અનિવાર્ય છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે વિશ્વ એક "નવી વ્યવસ્થા" શોધી રહ્યું છે, ત્યારે કેટલાક લોકો ભારતમાં "અરાજકતા" (disorder) લાવવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું, "આજે, જ્યારે વિશ્વમાં આટલી બધી વૈશ્વિક અરાજકતા છે, ત્યારે એક મજબૂત ભારતની છબી સમગ્ર વિશ્વમાં ઝળહળવી જોઈએ. પરંતુ કેટલાક લોકો ભારતની પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરવા પર મક્કમ છે; તેઓ વિદેશ જઈને દેશને બદનામ કરી રહ્યા છે અને વિદેશી હસ્તક્ષેપ માટે વિનંતીઓ કરી રહ્યા છે."
વડાપ્રધાને કહ્યું કે કોંગ્રેસ પોતાના "નિષ્ફળ ઉત્પાદન" (failed product) ને લોન્ચ કરવા માટે દેશને કેટલા સમય સુધી દાવ પર લગાવતી રહેશે, તે કોઈ જાણતું નથી. તેમણે કહ્યું, "હકીકતમાં, કોંગ્રેસનો આ પરિવાર હવે તેમના પોતાના પક્ષ પર જ એક બોજ બની ગયો છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે વિરોધ પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ ખાનગીમાં આ વાત સ્વીકારે છે.
તેમણે કહ્યું કે સંસદમાં જોવા મળે છે કે વિરોધ પક્ષના પ્રતિભાશાળી યુવા સાંસદો સરકાર સાથે ચર્ચા કરવા અને તેની ટીકા કરવા ઈચ્છે છે. તેમણે દાવો કર્યો, "પરંતુ કોંગ્રેસ સંસદની કાર્યવાહીમાં અવરોધ ઊભો કરે છે કારણ કે તે માત્ર એક જ વ્યક્તિને ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રાખવા માંગે છે, જે વિરોધ પક્ષના યુવા સાંસદો પ્રત્યે મોટો અન્યાય છે."
મોદીએ કહ્યું કે વિશ્વને સમજાયું છે કે વૈશ્વિક વ્યવસ્થા માત્ર સત્તા અને સ્વાર્થના આધારે ન ચાલી શકે. તેમણે કહ્યું, "સંવાદ અનિવાર્ય છે, સહકાર જરૂરી છે અને વિવાદોનું સમાધાન આવશ્યક છે. આ જ ભાવનાએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)નો પાયો નાખ્યો હતો."
તેમણે કહ્યું કે દાયકાઓ સુધી, સંયુક્ત રાષ્ટ્રે વૈશ્વિક સહકાર અને શાંતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં પોતાની ભૂમિકા ભજવી છે. જોકે, સમય જતાં વિશ્વ બદલાતું ગયું, નવી આકાંક્ષાઓ ઉભરી આવી, અને નવી અર્થવ્યવસ્થાઓ તથા નવી સત્તાઓનો ઉદય થયો.
તેમણે કહ્યું, "સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અન્ય વૈશ્વિક સંસ્થાઓની ઐતિહાસિક ભૂમિકાઓ રહી છે, પરંતુ આજના પડકારો સામે તેમની મર્યાદાઓ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે."
વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારતની સિદ્ધિઓ પર પ્રકાશ પાડતા મોદીએ કહ્યું કે એક સમય હતો જ્યારે વિશ્વ ભારતને 'વર્લ્ડ્સ બેક ઓફિસ' (વિશ્વનું બેક ઓફિસ) કહેતું હતું, પરંતુ આજનું ભારત માત્ર સેવા પ્રદાતા નથી; તે વિશ્વ માટે નવા ઉકેલો અને ટેકનોલોજીનું સર્જન કરી રહ્યું છે, તેની ડિઝાઈન તૈયાર કરી રહ્યું છે અને તેને વિકસાવી રહ્યું છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "અમે મોટા સપનાં જોઈશું, દરેક પડકારને તકમાં ફેરવીશું અને દરેક સંકલ્પને પરિપૂર્ણ કરીશું. અમારો આત્મવિશ્વાસ જ અમારી તાકાત છે અને 140 કરોડ દેશવાસીઓના સપનાં અમારી પ્રેરણા છે. અમે નવીનતા લાવીશું, નવા રસ્તાઓ કંડારીશું, નવી ઊંચાઈઓ સર કરીશું અને ભારતની સફળતાને વિશ્વની સફળતા સાથે જોડીશું."
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