કેન્દ્રીય મંત્રી એલ. મુરુગનનું રાજીનામું, કહ્યું, 2029ની ચૂંટણી માટે જમીની સ્તરે કરીશ કામ
એલ. મુરુગન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી સરકારમાં સંસદીય બાબતો તથા માહિતી અને પ્રસારણ રાજ્ય મંત્રી હતા.
Published : October 13, 2026 at 6:56 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી એલ. મુરુગને મંત્રી પરિષદમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પાયાના સ્તરે કામ કરવા અને 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તમિલનાડુમાં ભાજપને મજબૂત કરવા માટે પોતાને સમર્પિત કરવા ઈચ્છે છે.
એલ. મુરુગન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી સરકારમાં સંસદીય બાબતો તથા માહિતી અને પ્રસારણ રાજ્ય મંત્રી હતા.
It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has been the greatest privilege of my life. Now, I wish to return to the grassroots, stand with our karyakartas and dedicate myself full-time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. Nation First. Party Next. Self Last. 🙏🇮🇳 @NitinNabin @blsanthosh— Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં એલ. મુરુગને કહ્યું કે, "માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત માતા અને તમિલનાડુની સેવા કરવી એ મારા જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન રહ્યું છે. દૈનિક વેતન મેળવતા મજૂરના પુત્ર હોવાથી લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદમાં સેવા આપવી એ મારા જીવનનું સૌથી મોટું સૌભાગ્ય રહ્યું છે."
તેમણે કહ્યું, "હવે, હું પાયાના સ્તરે પાછા ફરવા, અમારા કાર્યકરો સાથે ઊભા રહેવા અને 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તમિલનાડુમાં ભાજપને મજબૂત કરવા માટે પોતાને પૂર્ણ-સમય સમર્પિત કરવા ઈચ્છું છું. રાષ્ટ્ર પ્રથમ. પક્ષ ત્યારબાદ અને સ્વ સૌથી છેલ્લે."
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, "નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતા સાથે હું આપને વિનંતી કરું છું કે, મને રાજ્ય મંત્રી તરીકેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરો અને મને રાજ્યસભાની સદસ્યતા છોડવાની મંજૂરી આપો, જેથી હું તમિલનાડુમાં પક્ષને મજબૂત કરવા માટે પૂર્ણ સમય આપી શકું."
મુરુગન મધ્યપ્રદેશમાંથી રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા અને તેમનો રાજ્યસભાનો કાર્યકાળ 2030 સુધીનો હતો. તેઓ સૌપ્રથમ સપ્ટેમ્બર 2021માં રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા. ત્યારબાદ એપ્રિલ 2024માં તેઓ બીજી વખત રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા.
એલ. મુરુગને 2017થી 2020 દરમિયાન રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ (NCSC)ના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી હતી. અગાઉ તેમણે થોડા સમય માટે કેરળના પ્રભારી તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. 12 માર્ચ 2020ના રોજ તેમને ભાજપના તમિલનાડુ એકમના વડા બનાવવામાં આવ્યા હતા. કિરુબાનિધિ પછી એલ. મુરુગન ભાજપની તમિલનાડુ શાખાના પ્રમુખ બનનારા બીજા દલિત નેતા હતા. તેમણે 2021ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી ધારાપુરમથી લડી હતી અને DMKના એન. કાયલવિઝી સામે 1393 મતોથી પરાજય પામ્યા હતા.
તેઓ 2014 થી 2019 દરમિયાન ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય મંત્રાલય હેઠળની 'ડૉ. આંબેડકર ફાઉન્ડેશન'ના સભ્ય પણ હતા.
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