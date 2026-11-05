કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરી મધ્યપ્રદેશમાંથી રાજ્યસભા માટે બિનહરીફ ચૂંટાયા
કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરી મધ્યપ્રદેશમાં રાજ્યસભાની પેટાચૂંટણીમાં બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. અન્ય બે ઉમેદવારોના નામાંકન પત્રો રદ થવાને કારણે આ સ્થિતિ બની હતી.
By ANI
Published : November 5, 2026 at 7:23 PM IST
ભોપાલ: કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરી મધ્યપ્રદેશમાં રાજ્યસભાની પેટાચૂંટણીમાં બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. અન્ય બે ઉમેદવારોના નામાંકન પત્રો રદ થવાને કારણે આ સ્થિતિ બની હતી.
રાજ્ય વિધાનસભા ભવન ખાતે, ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ હેમંત ખંડેલવાલે રિટર્નિંગ ઓફિસર ઉમેશ કુમાર શર્મા પાસેથી હરદીપ પુરીનું ચૂંટણી પ્રમાણપત્ર સ્વીકાર્યું હતું. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી જગદીશ દેવડા તેમજ ભાજપના ધારાસભ્યો રામેશ્વર શર્મા અને ભગવાનદાસ સબનાની પણ હાજર રહ્યા હતા.
કોંગ્રેસના નેતાઓ અને અપક્ષ ઉમેદવારો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા વાંધાઓને ચકાસણી દરમિયાન ફગાવી દેવામાં આવ્યા બાદ, 3 નવેમ્બરે રિટર્નિંગ ઓફિસર પુરીના નામાંકન પત્રો સ્વીકારી લીધા હતા. અન્ય બે ઉમેદવારો, રાજકુમાર લોહાની અને કાંતે સયન્નાના નામાંકન રદ થતાં, પુરી મેદાનમાં એકમાત્ર ઉમેદવાર રહી ગયા હતા.
આદેશ અનુસાર, કાંતે સયન્નાનું નામાંકન એટલા માટે રદ કરવામાં આવ્યું કારણ કે તેઓ રાજ્ય વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યોના 10 ટકા અથવા 10 ચૂંટાયેલા સભ્યોના હસ્તાક્ષર મેળવવાની ફરજિયાત શરત પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. રાજકુમાર લોહાનીનું નામાંકન 2 નવેમ્બર, 2026ના રોજ બપોરે 3 વાગ્યાની સમયમર્યાદા સુધીમાં ફરજિયાત 'ફોર્મ 26' એફિડેવિટ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહેતા રદ કરવામાં આવ્યું હતું.
નામ પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખ 5 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 3 વાગ્યે પૂર્ણ થઇ હતી. ચૂંટણી મેદાનમાં અન્ય કોઇ ઉમેદવાર ન હોવાથી, હરદીપ પુરી રાજ્યસભા માટે બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી એલ. મુરુગને 14 ઓક્ટોબરે રાજીનામું આપ્યા બાદ આ બેઠક ખાલી પડી હતી. રાજ્યસભામાં તેમનો કાર્યકાળ મૂળ રીતે 2 એપ્રિલ, 2030ના રોજ પૂર્ણ થવાનો હતો.
હરદીપ પુરીએ 31 ઓક્ટોબરે ભોપાલમાં મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભા ખાતે પોતાનું નામાંકન પત્ર દાખલ કર્યું હતું. આ સમયે મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ, નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુકલા અને જગદીશ દેવડા, ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ હેમંત ખંડેલવાલ, રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રીઓ અને પક્ષના અન્ય નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.
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