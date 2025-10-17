ETV Bharat / politics

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના નવા મંત્રીમંડળમાં આદિવાસી નેતા રમેશ કટારાને મળ્યું સ્થાન, જાણો તેમના વિશે

ધારાસભ્ય રમેશ કટારાનો જન્મ 4 મે 1975ના રોજ થયો છે. તેમણે ધોરણ 12 પાસ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે.

નવા મંત્રીમંડળમાં આદિવાસી નેતા રમેશ કટારાને મળ્યું સ્થાન
નવા મંત્રીમંડળમાં આદિવાસી નેતા રમેશ કટારાને મળ્યું સ્થાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
દાહોદ: 129 ફતેપુરા વિધાનસભામાં સતત ત્રીજી વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા અને ગત ટર્મમાં દંડક તરીકેનું સ્થાન મેળવી ચૂકેલા ફતેપુરા વિસ્તારમાં આદિવાસી નેતા તરીકે અને નિખાલસ તેમજ ચોખ્ખી છબી ધરાવતા રમેશ કટારાને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળતા કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ખુશીની લહેર છવાયેલી જોવા મળી છે.

ધારાસભ્ય રમેશ કટારાનો જન્મ 4 મે 1975ના રોજ થયો છે. તેમણે ધોરણ 12 પાસ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે. રમેશ કટારાના રાજકીય ઇતિહાસ જોઈએ તો મૂળ પાયાના ભાજપના કાર્યકર રહ્યા છે. 2002મા ફતેપુરા તાલુકા પંચાયતની આફવા બેઠક ઉપરથી રમેશ કટારાનો વિજય થયો હતો. ત્યારબાદ 2007 માં જિલ્લા પંચાયત સભ્ય તરીકે નિંદકા બેઠક ઉપરથી ચૂંટાઈને આવ્યા હતા. ફતેપુરા વિસ્તાર પહેલા ઝાલોદ વિધાનસભામાં આવતો હતો. 2007 મા ઝાલોદ વિધાનસભામાંથી વિભાજન બાદ 129 ફતેપુરા વિધાનસભાની રચના થઈ ત્યારે નવનિર્મિત સંજેલી તાલુકાનો પણ સમાવેશ ફતેપુરા બેઠકમાં કરવામાં આવ્યો.

ત્યારે 2007મા ભાજપ દ્વારા રમેશ કટારાના પિતા સ્વ. ભુરાભાઈ જેતાભાઈ કટારાને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા અને ભુરાભાઈ કટારાનો વિજય થયો હતો. 2012માં ભુરાભાઈ કટારાનું આકસ્મિક નિધન થયું હતું અને ગણતરીના સમયમાં જ વિધાનસભાની ચૂંટણી આવતા ભાજપ દ્વારા રમેશ કટારા ઉપર પસંદગી ઉતારવામાં આવી હતી અને કોંગ્રેસના દીતાભાઇ મછારની સામે રમેશ કટારાનો 8459 મતોની સરસાઈથી વિજય થયો હતો. ત્યારબાદ 2017 અને 2022 માં પણ રમેશ કટારા ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈને આવ્યા હતા.

આજદિન સુધી કોઈ પણ પ્રકાર ન ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ તેમના વિરુદ્ધ નથી લાગ્યા કે ક્યારેય કોઈ વિરોધ નથી થયો. તેમજ આટલી રાજકીય કારકિર્દીમાં પણ કોઈપણ જાતના વિવાદમાં નથી રહ્યા. સ્પષ્ટ અને ચોખ્ખી છબી ધરાવતા રમેશ કટારાને ગત ટર્મ દંડક તરીકેનું સ્થાન મળ્યું હતું અને અને ફરીવાર આ વખતે ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં પણ મંત્રી તરીકેનું સ્થાન મળ્યું છે. ત્યારે સમર્થકો અને કાર્યકરોમાં ખુશીની લહેર જોવ મળી છે. મંત્રી તરીકેના શપથ લેવા માટેનો ફોન આવતા જ ફતેપુરા વિધાનસભા સહિત જિલ્લામાંથી ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકો ગાંધીનગર જવા રવાના થઈ ગયા હતા.

