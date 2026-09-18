ગાંધીનગરમાં AAPની 'એન્જલ'ની એન્ટ્રી, જાણો કઈ બેઠક પરથી લડશે ચૂંટણી?
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા રાજકારણમાં ગરમાવો છે. જાણીતા કિન્નર એન્જલ પારેખ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે
Published : September 18, 2026 at 8:05 PM IST
ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. રાજકીય પક્ષો ચૂંટણી જીતવા માટે સોગઠાં ગોઠવી રહ્યા છે. રાજકીય પક્ષોમાં જાણીતા લોકોની એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ થઈ રહી છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં આવા જ એક જાણીતા કિન્નરની એન્ટ્રી થઈ છે, જેનું નામ છે એન્જલ પારેખ. એન્જલ પારેખ આજે વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે, સ્થાનિક આગેવાનો અને કાર્યકરોની હાજરીમાં તેમણે આપનો ખેસ ધારણ કર્યો છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં રાજકીય પક્ષો પોતાના ઉમેદવારોની પસંદગી કરી રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીએ આ વખતે ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં આવા જ એક નવા ચહેરાને મેદાને ઉતાર્યો છે જેનું નામ છે એન્જલ પારેખ. AAPના આ ઉમેદવાર એન્જલ પારેખ કિન્નર સમુદાયમાંથી આવે છે. AAPમાં જોડાયા બાદ એન્જલ પારેખે ગાંધીનગર મનપાના વોર્ડ નંબર 10માંથી ઉમેદવારી નોંધાવવાની જાહેરાત કરી હતી.
ગાંધીનગર શહેરમાં એન્જલ પારેખની આગવી ઓળખ છે. સોશિયલ મીડિયા સહિત વિવિધ માધ્યમોમાં તેમની સારી એવી લોકપ્રિયતા અને તેમનો પોતાનો ચાહક વર્ગ પણ છે. હવે આ લોકપ્રિયતાને ચૂંટણીના રાજકારણમાં મતમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત કરી શકાય છે, તે આગામી દિવસોમાં જોવા મળશે. જોકે આમ આદમી પાર્ટીએ કિન્નર સમુદાયમાંથી આવતા ચહેરાના ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતારવાની તૈયારી કરતા રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
આગામી ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા સત્તા જાળવી રાખવા માટે સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ પણ ગત ચૂંટણી કરતાં આ વખતે વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાની આશા વ્યક્ત કરી રહી છે. ત્યારે ગત ચૂંટણીમાં બીજા ક્રમે રહેલી આમ આદમી પાર્ટી પણ પોતાના સંગઠનને મજબૂત કરી નવા ચહેરાઓને મેદાનમાં ઉતારવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે. આ સ્થિતિમાં એન્જલ પારેખનું AAPમાં જોડાણ અને વોર્ડ નં. 10માંથી ચૂંટણી લડવાની જાહેરાતે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના રાજકીય માહોલમાં નવી ચર્ચાને જન્મ આપ્યો છે. હવે આગામી દિવસોમાં અન્ય પક્ષો દ્વારા કયા ચહેરાઓને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવે છે અને વોર્ડ નં. 10માં ચૂંટણીનું ચિત્ર કેવું બને છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ગત ચૂંટણીના પરિણામો પર નજર કરીએ તો ભાજપે ભારે બહુમતી સાથે સત્તા હાંસલ કરી હતી, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી એક બેઠક જીતવામાં સફળ રહી હતી. હાલમાં ભાજપ પાસે 43 બેઠકો છે, જ્યારે AAP પાસે માત્ર એક બેઠક છે. ગત ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના મેન્ડેટ પર ચૂંટાયેલા બે કોર્પોરેટરો બાદમાં ભાજપમાં જોડાયા હતા.
આપને જણાવી દઈએ કે, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં 11 ઓક્ટોબરના રોજ મતદાન થવાનું છે અને 13 ઓક્ટોબરના રોજ મત ગણતરી હાથ યોજાવાની છે.
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