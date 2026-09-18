TMCનું નામ અને સિમ્બોલ Freeze: મમતા બેનરજીને બંગાળ પેટા ચૂંટણીમાં ચૂંટણી પંચનો મોટો ઝટકો
ચૂંટણી પંચે વચગાળાના આદેશમાં પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં TMCના બન્ને જૂથના પાર્ટી ચૂંટણી ચિહ્ન અને પાર્ટીના નામનો ઉપયોગ કરવા પર રોક લગાવી દીધી છે.
Published : September 18, 2026 at 7:14 AM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે વચગાળાના આદેશમાં પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બન્ને જૂથના પાર્ટી ચૂંટણી ચિહ્ન અને પાર્ટીના નામનો ઉપયોગ કરવા પર રોક લગાવી દીધી છે.
ચૂંટણી પંચે ઓલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC)ના નામ અને ચૂંટણી ચિહ્ન મામલે વચગાળાનો આદેશ જાહેર કરતા કહ્યું કે, "અરજદાર અરૂપ રોય અને ફરિયાદી મમતા બેનરજીના નેતૃત્ત્વ હેઠળના બે જૂથોમાંથી કોઇને પણ પાર્ટીનું નામ ઓલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ વાપરવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે."
ચૂંટણી પંચ અનુસાર, હવે TMCના બન્ને જૂથને એવા નામથી ઓળખવામાં આવશે જે તે પોત પોતાના જૂથ માટે ચૂંટશે. બન્નેને અલગ અલગ પાર્ટી સિમ્બોલ પણ આપવામાં આવશે, જેને વર્તમાન પેટા ચૂંટણી માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા નોટિફાઇ કરવામાં આવેલા ફ્રી સિમ્બોલની યાદીમાંથી પસંદ કરી શકે છે. ચૂંટણી પંચે TMCના બન્ને જૂથોને શુક્રવાર સવાર સુધી પોતાના ત્રણ પસંદગીના નામ અને સિમ્બોલ જમા કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
Election Commission of India issues Interim Order over AITC name and symbol matter; says, "Neither of the two groups led by Arup Roy (Petitioner) and other led by Mamata Banerjee (Respondent) shall be permitted to use the name of the party “All India Trinamool Congress”… pic.twitter.com/0oEfBOCrIF— ANI (@ANI) September 17, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના મમતા બેનરજી જૂથ અને ઋતબ્રત બેનરજીના જૂથના પ્રતિનિધિઓએ શનિવારે ચૂંટણી પંચ સાથે અલગ અલગ મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત બન્ને જૂથો દ્વારા પાર્ટીના ઓફિશિયલ હસ્તાક્ષર અને સંગઠનાત્મક ચૂંટણીને લઇને કરવામાં આવી રહેલા દાવા વચ્ચે થઇ હતી. આ મુલાકાત એટલા માટે પણ મહત્ત્વની માનવામાં આવી રહી છે કે છ ઓક્ટોબરે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની નંદીગ્રામ અને રેજિનગર સીટ માટે પેટા ચૂંટણી યોજાવાની છે.
આ પહેલા મમતા બેનરજી જૂથ દ્વારા ચૂંટણી પંચ સાથે મુલાકાત બાદ જાહેર નિવેદન અનુસાર, તેમને ચૂંટણી પંચને કહ્યું કે પાર્ટી સંગઠનાત્મક ઢાંચાને લઇને કોઇ વિવાદ નથી. પાર્ટીએ વિરોધી જૂથના દાવાના આધાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. મમતા બેનરજીના નેતૃત્ત્વ ધરાવતી પાર્ટી તરફથી ચૂંટણી પંચ સામે પાંચ સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ હાજર રહ્યું હતું જેમાં ડેરેક ઓ'બ્રાયન, કલ્યાણ બેનરજી, સાગરિકા ઘોષ, સાકેત ગોખલે અને અભિનવ સિંહ સામેલ હતા.
(ઇનપુટ-ANI અને PTI)
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