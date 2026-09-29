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અરસા બાદ શંકરસિંહ વાઘેલાની ઘરવાપસીની શક્યતા, કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ સાથે વાતચીત ચાલુ

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા 9 વર્ષ બાદ ફરી કોંગ્રેસમાં જોડાઈ શકે છે

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા 9 વર્ષ બાદ ફરી કોંગ્રેસમાં જોડાય
ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા 9 વર્ષ બાદ ફરી કોંગ્રેસમાં જોડાય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 1:31 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 1:58 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટી હલચલ જોવા મળી છે. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં જોડાશે. કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડની લીલીઝંડી બાદ શંકરસિંહના જોડાવાનો લઈને નિર્ણય લેવામાં આવશે. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, હાઇકમાન્ડ સાથે ચર્ચા ચાલુ છે. તો બીજી તરફ શંકરસિંહ વાઘેલાએ કોંગ્રેસમાં પોતાના જોડાવાની વાતની પુષ્ટિ કરતા આ વાતને સાચી ગણાવી છે. આને કોંગ્રેસનો ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા મોટા રણનૈતિક દાવ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. શંકરસિંહ પ્રથમ નવરાત્રીએ કોંગ્રેસમાં સત્તાવાર રીતે જોડાય તેવી વકી છે.

કોંગ્રેસમાં જોડાવા મુદ્દે ETV સાથે વાત કરતા શંકરસિંહે જણાવ્યું કે, 'હું કાયમથી કહેતો રહ્યો છું કે, ભાજપને હરાવવી હોય અને મારો ઉપયોગ કરવો હોય તો મને કહેજો.' તેમણે જણાવ્યા અનુસાર તેમની કોંગ્રેસના વર્તમાન અને પૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રભારીઓ સાથે આ વિષય પર વાતચીત કરી છે.

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા 9 વર્ષ બાદ ફરી કોંગ્રેસમાં જોડાઈ શકે છે (ETV Bharat Gujarat)

શંકરસિંહના કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાવાના મુદ્દા અંગે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, 'દેશમાં માહોલ બદલાઈ રહ્યો છે અને તાનાશાહોને ખતમ કરવાના કોંગ્રેસના અભિયાનમાં જે પણ જોડાવા માગે તેનું સ્વાગત છે. શંકરસિંહ પણ ઘણા સમયથી ભાજપનો વિરોધ કરતા રહ્યા છે અને કોંગ્રેસની વિચારધારા જોડાઈને જે પણ લોકો લડાઈ લડવા માગે તેમનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ.'

જણાવી દઈએ કે, ગુજરાત રાજ્યના રાજકારણમાં શંકરસિંહ વાઘેલાનું નામ ખૂબ નિપુણ અને અનુભવી નેતા તરીકે લેવાય છે. તેઓ ઑક્ટોબર 1996થી ઑક્ટરોબર 1997 સુધી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. તેમણે 2017માં સત્તાવાર રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથેનું જોડાણ પૂરું કર્યું હતું. હવે ફરી એકવાર તેઓ પાર્ટીમાં પાછા ફરે તેવી શક્યતાઓ પેદા થઈ છે.

આ સમાચાર અમે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ...

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Last Updated : September 29, 2026 at 1:58 PM IST

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SHANKERSINH VAGHELA JOINS CONGRESS
શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં જોડાશે
શંકરસિંહ વાઘેલા
SHANKERSINH VAGHELA JOINS CONGRESS

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