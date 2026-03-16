ETV Bharat / politics

રાજ્યસભા ચૂંટણી: 26 ઉમેદવારો નિર્વિરોધ ચૂંટાયા, બિહારમાં NDAની ક્લીનસ્વીપ, ઓડિસામાં પણ ભાજપ-અપક્ષ ઉમેદવારની જીત

રાજ્યસભા માટે બિહાર, ઓડિશા અને હરિયાણામાં મતદાન વહેલી સવારે થયું હતું. બિહારમાં NDAએ પાંચેય બેઠકો જીતી હતી. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર જીતી ગયા છે.

બજેટ સત્ર દરમિયાન રાજ્યસભાની કાર્યવાહીની તસવીર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 8:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં સાત રાજ્યોમાંથી 26 જેટલા ઉમેદવારો પહેલાથી જ બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે, જેમાં ભાજપને સાત, કોંગ્રેસને પાંચ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ને ચાર, DMKને ત્રણ અને શિવસેના, RPI (A), NCP, NCP (SP), AIADMK, PMK અને UPPLને એક-એક ઉમેદવાર મળ્યા છે.

બિનહરીફ ચૂંટાયેલા ઉમેદવારોમાં રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (Athawale) ના કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે, કોંગ્રેસના પ્રવક્તા અભિષેક મનુ સિંઘવી, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદચંદ્ર પવાર) ના સુપ્રીમો શરદ પવાર, તમિલનાડુથી AIADMK ના એમ થંબીદુરાઈ, મહારાષ્ટ્રથી ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડે અને પશ્ચિમ બંગાળથી TMC ના રાજ્યમંત્રી બાબુલ સુપ્રિયોનો સમાવેશ થાય છે.

ખાલી પડેલી 37 બેઠકોમાં મહારાષ્ટ્રમાંથી સાત, તમિલનાડુમાંથી છ, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળમાંથી પાંચ, ઓડિશામાંથી ચાર, આસામમાંથી ત્રણ, તેલંગાણા, છત્તીસગઢ અને હરિયાણામાંથી બે-બે અને હિમાચલ પ્રદેશમાંથી એક ઉમેદવારનો સમાવેશ થાય છે.

રાજ્યસભા માટે બિહાર, ઓડિશા અને હરિયાણામાં મતદાન વહેલી સવારે થયું હતું. બિહારમાં NDAએ પાંચેય બેઠકો જીતી હતી. જનતા દળ (યુનાઇટેડ) એ બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને નોમિનેટ કર્યા હતા, અને તેઓ જીતી ગયા છે.

ઓડિશામાં, ભાજપ સમર્થિત અપક્ષ ઉમેદવાર દિલીપ રે ત્રીજા કાર્યકાળ માટે રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા. અન્ય ત્રણ ઉમેદવારો, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ મનમોહન સમાલ, ભાજપના નેતા સુજીત કુમાર અને બીજેડી ઉમેદવાર સંતરુપ્ત મિશ્રા પણ ઓડિશાથી ઉપલા ગૃહમાં ચૂંટાયા હતા.

આ રાજ્યોના વર્તમાન સભ્યોની મુદત એપ્રિલમાં પૂરી થવાની છે જેના કારણે રાજ્યસભાની 37 બેઠકો ખાલી પડી રહી છે. એપ્રિલમાં જેમની મુદત પૂરી થવાની છે તેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રામનાથ ઠાકુર અને રામદાસ આઠવલે, રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશ નારાયણ સિંહ, NCP-SPના શરદ પવાર, RLMના ઉપેન્દ્ર કુશવાહા, કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક મનુ સિંઘવી, AIADMK નેતા એમ થંબીદુરાઈ અને DMK નેતા તિરુચી શિવનો સમાવેશ થાય છે.

બિહાર
NDAએ બિહારમાં રાજ્યસભાની પાંચેય બેઠકો પર કબજો મેળવીને વિપક્ષી મહાગઠબંધનને હરાવ્યું. કોંગ્રેસના ત્રણ અને રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD) ના એક સહિત ચાર વિપક્ષી ધારાસભ્યો ગેરહાજર રહેવાના કારણે આ જીત મળી, જે દર્શાવે છે કે વિપક્ષી ગઠબંધન તેના ધારાસભ્યોને એક સાથે રાખી શક્યું નહીં. તેના કારણે તેના એકમાત્ર ઉમેદવાર અને વર્તમાન રાજ્યસભા સભ્ય, અમરેન્દ્ર ધારી સિંહનો પરાજય થયો.

નીતિશ કુમાર, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના વડા નીતિન નવીન, કેન્દ્રીય મંત્રી રામ નાથ ઠાકુર, રાષ્ટ્રીય લોક મોરચા (RLM) ના પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર કુશવાહા અને ભગવા પક્ષના નેતા શિવેશ કુમાર વિજેતાઓમાં સામેલ હતા. સંસદના ઉપલા ગૃહના નવા ચૂંટાયેલા સભ્યો 9 એપ્રિલે બેઠકોનો વર્તમાન કાર્યકાળ પૂરો થયા પછી શપથ લેશે.

બિહારના મંત્રી અને જેડી(યુ)ના વરિષ્ઠ નેતા શર્વણ કુમારે જણાવ્યું કે, "અમે હંમેશા કહ્યું છે કે અમે પાંચેય બેઠકો જીતીશું. અમારે અમારા ધારાસભ્યોને વિપક્ષની જેમ બાંધીને રાખવાની જરૂર નહોતી. ચાર પગવાળા પ્રાણીઓ બાંધેલા હોય છે, માણસો નહીં. મહાગઠબંધને તેના ધારાસભ્યોને હોટલના રૂમમાં બંધ કરી દીધા. તેણે કહેવું જોઈએ કે તેના ચાર ધારાસભ્યો મતદાન કરવા કેમ ન આવ્યા. જો તેમણે મતદાન કર્યું હોત તો પણ અમે જીતી ગયા હોત."

પક્ષના ધારાસભ્યોની ગેરહાજરી અને પરિણામો પર પ્રતિક્રિયા આપતા, બિહાર પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (બીપીસીસી)ના પ્રમુખ રાજેશ કુમારે આરોપ લગાવ્યો કે "અમારા પક્ષના ત્રણ ધારાસભ્યોને ભાજપ દ્વારા ચોરી લેવામાં આવ્યા છે."

આરજેડી પ્રવક્તા શક્તિ સિંહ યાદવે આરોપ લગાવ્યો કે શાસક ગઠબંધન પરિણામને પ્રભાવિત કરવા માટે "સત્તા અને પૈસા"નો ઉપયોગ કરે છે કારણ કે તે જાણતું હતું કે વિપક્ષ પાસે સંખ્યાબળ છે.

તેમણે કહ્યું, "પાંચમી બેઠક જીતવા માટે અમારી પાસે 41 મત હતા, જ્યારે NDA પાસે ત્રણ મત ઓછા હતા. પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તેણે સ્વાભાવિક રીતે સંસાધનો અને દબાણયુક્ત યુક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો. રાજકારણમાં હોર્સ-ટ્રેડિંગ અસ્વીકાર્ય છે. પરિણામો દર્શાવે છે કે દેશમાં કેવા પ્રકારનું રાજકારણ ચાલી રહ્યું છે."

ઓડિશા
બીજુ જનતા દળ (BJD) અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના ક્રોસ-વોટિંગ પર આધાર રાખીને, ભાજપ સમર્થિત અપક્ષ ઉમેદવાર દિલીપ રે સોમવારે ત્રીજા કાર્યકાળ માટે રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા. અન્ય ત્રણ ઉમેદવારો, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ મનમોહન સમાલ, ભાજપના નેતા સુજીત કુમાર અને બીજેડી ઉમેદવાર સંતરુપ્ત મિશ્રા, પણ ઓડિશામાંથી ઉપલા ગૃહમાં ચૂંટાયા.

રેની જીતને બીજેડી પ્રમુખ નવીન પટનાયક માટે એક મોટો રાજકીય આંચકો માનવામાં આવે છે, જેમણે રાજ્યસભામાં તેમની વાપસી અટકાવવા માટે મજબૂત પ્રયાસો કર્યા હતા. ભાજપના સમર્થન સાથે અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડતા, રેએ પક્ષના તમામ ધારાસભ્યોનો મહત્વપૂર્ણ ટેકો મેળવવામાં સફળ રહ્યા.

બે દાયકાથી વધુ સમય પછી, રેએ ભાજપ સમર્થિત અપક્ષ તરીકે 2026 ની રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં પ્રવેશ કરીને અને ફરી એકવાર વિજય મેળવીને ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કર્યું.

ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયા પછી દિલીપ રેએ કહ્યું કે, "ખૂબ જ વિનમ્ર અને આભારી અનુભવી રહ્યો છું. ઓડિશામાંથી રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં આજની જીત એકલા મારી નથી - તે રાજકીય રીતે અલગ અલગ વિધાનસભાના માનનીય સભ્યો દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા વિશ્વાસ અને સદ્ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના માનનીય સભ્યોનો તેમના અડગ સમર્થન બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. હું બીજેડી, કોંગ્રેસ અને અપક્ષોના ધારાસભ્યોનો પણ એટલો જ આભારી છું જેમણે પોતાનો ટેકો આપવાનું પસંદ કર્યું. આવી ક્ષણો આપણા લોકશાહીની સાચી તાકાતને પ્રતિબિંબિત કરે છે - જ્યાં લોકો અને રાજ્યના વ્યાપક હિતો બધાને એકસાથે લાવે છે."

તેમણે પોતાની X પોસ્ટમાં લખ્યું, "હું આ જવાબદારીને વિનમ્રતા અને કર્તવ્યની ઊંડી ભાવના સાથે સ્વીકારું છું. રાજ્યસભામાં, હું ઓડિશાના લોકોની આકાંક્ષાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો પ્રયાસ કરીશ અને આપણા રાજ્ય અને આપણા રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરીશ. મારામાં મૂકેલા વિશ્વાસ અને ભરોસા માટે હું હાથ જોડીને દરેકનો આભાર માનું છું."

સવારથી જ ઓડિશા વિધાનસભામાં ભારે ડ્રામા સર્જાયો હતો. ઓડિશા વિધાનસભાના તમામ 147 ધારાસભ્યોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો, જે સવારે 9 વાગ્યે વિધાનસભાના રૂમ નંબર 54 માં શરૂ થયું.

82 ધારાસભ્યો સાથે, ભાજપે રાજ્યસભાની બે બેઠકો સરળતાથી મેળવી લીધી, કારણ કે દરેક ઉમેદવારને જીતવા માટે 30 મતોની જરૂર હતી. 48 ધારાસભ્યો ધરાવતા બીજેડીએ પોતાના વધારાના મતો પર આધાર રાખીને ડૉ. દત્તેશ્વર હોટાને તેમના સંયુક્ત ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. જોકે, ક્રોસ વોટિંગથી પરિણામ બદલાઈ ગયું.

પરિણામો મુજબ, મનમોહન સમાલ અને સુજીત કુમારને 35-35 મત મળ્યા, જ્યારે સંતરુપ્ત મિશ્રાને 31 મત મળ્યા. રસપ્રદ વાત એ છે કે, રે અને હોટા બંનેને 23 પ્રથમ પસંદગીના મત મળ્યા. જોકે, બીજેડીના સાત ધારાસભ્યો અને ત્રણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના સમર્થનથી, જેમણે તેમના પક્ષના નિર્દેશો વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું, તેમને જરૂરી સંખ્યાઓ મેળવવામાં મદદ મળી.

TAGGED:

RAJYA SABHA ELECTION
BIHAR ODISHA HARYANA
RAJYA SABHA
RAJYA SABHA ELECTIONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.