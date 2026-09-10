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રાજકોટ લોધિકા સંઘની ચૂંટણીમાં ઈફકોવાળી! ભાજપના મેન્ડેટ પર લડેલા ઉમેદવારને મળ્યો 1 મત

રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અલ્પેશ ઢોલરિયાએ રૂપિયા લઈને ટિકિટ વેચી હોવાનો વિજય સખિયાનો આરોપ

ભાજપના મેન્ડેટ સામે પડેલા વિજય સખિયાનો જીત
ભાજપના મેન્ડેટ સામે પડેલા વિજય સખિયાનો જીત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 11:02 PM IST

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રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્રમાં ફરી એકવાર ઈફ્કોવાળી થતા સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવ્યો છે. રાજકોટ લોધિકા ખરીદ વેચાણ સંઘની ચૂંટણીમાં ભાજપના મેન્ડેટ સામે પડેલા વિજય સખિયાનો ભવ્ય વિજય થયો છે. જો કે ચૂંટણીમાં જીત્યા બાદ વિજય સખિયાએ રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અલ્પેશ ઢોલરિયા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.

રાજકોટ-લોધીકા ખરીદ વેચાણ સંઘની ચૂંટણી પૂર્ણ થતાની સાથે જ ભાજપમાં આંતરિક જૂથવાદ ફરી સપાટી પર આવ્યો છે. માધાપર જૂથમાંથી વિજેતા બનેલા વિજય સખિયાએ સીધો જ રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અલ્પેશ ઢોલરિયા પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે.

શું કહે છે માધાપર જૂથનું ગણિત?

માધાપર જૂથની બેઠકમાં કુલ પાંચ મતદાતાઓ છે. જેમાં બે ક્ષત્રિય સમાજના અને ત્રણ પાટીદાર સમાજના મતદાતા છે. સામાન્ય રીતે પાટીદાર બહુમતીવાળી આ બેઠક ભાજપના સત્તાવાર ઉમેદવાર માટે સેફ માનવામાં આવતી હતી. પરંતુ પરિણામ ચોંકાવનારું આવ્યું.વિજેતા ઉમેદવાર વિજય સખિયાના જણાવ્યા મુજબ, ત્રણ પાટીદાર મતદાતાઓ ઉપરાંત એક ક્ષત્રિય મતદાતાએ પણ તેમને મત આપ્યો છે. આનો સીધો અર્થ એ થાય કે, પક્ષના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ ક્રોસ વોટિંગ થયું છે અને ક્ષત્રિય સમાજે પણ ભાજપના સત્તાવાર જૂથ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

રાજકોટ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અલ્પેશ ઢોલરિયાએ રૂપિયા લઈને ટિકિટ વેચી હોવાનો વિજય સખિયાનો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

અલ્પેશ ઢોલરિયાએ રૂપિયા લઈને ટિકિટ વેચીઃ વિજય સખિયા

વિજય સખિયાએ સૌથી મોટો આરોપ એ લગાવ્યો છે કે, આ સંઘની ચૂંટણીમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અલ્પેશ ઢોલરિયા સહિતના આગેવાનો દ્વારા ટિકિટના નામે વહીવટ કરવામાં આવ્યો છે. એટલું જ નહીં, મતદાતાઓને ડરાવવા-ધમકાવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ તેમણે કર્યો છે. જો કે વિજય સખિયાએ પોતાના બચાવમાં એમ પણ કહ્યું છે કે, તેમણે ક્યારેય પાર્ટી વિરુદ્ધ કામ કર્યું નથી, પરંતુ સામે છાવણીના અરવિંદ રૈયાણીએ અગાઉ પાર્ટી વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે.

મતદારનું અપહરણ કર્યાનો પણ આરોપ

આ વિવાદમાં સૌથી ચોંકાવનારો વળાંક લખમણ વિરાણી નામના મતદાતાના નિવેદનથી આવ્યો છે. લખમણ વિરાણીએ સીધો આક્ષેપ લગાવ્યો છે કે તેમનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. લખમણ વિરાણીના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક લોકો કાર લઈને આવ્યા હતા અને ખેતરેથી તેમને ઉપાડી ગયા હતા.

શું કહે છે રાજકીય નિષ્ણાત?

સમગ્ર મામલે રાજકીય વિશ્લેષક જગદીશ મહેતાનું માનવું છેકે, સહકારી ચૂંટણીમાં આવા વિખવાદની શરૂઆત ઈફ્કોની ચૂંટણીથી શરૂ થયા હતા. ઈફ્કોની ચૂંટણીમાં જયેશ રાદડિયા પક્ષના મેન્ડેટ વિરૂધ ચૂંટણી લડ્યા અને જીત્યા હતા એવી જ રીતે રાજકોટ લોધિકા સંઘની ચૂંટણીમાં પણ વિજય સખિયા પક્ષના મેન્ટેડ સામે પડ્યા અને જીત્યા. જગદીશ મહેતાના મતે, રાજકોટની ચૂંટણીમાં ભાજપની સામે ભાજપ જ હાર્યું છે. જગદીશ મહેતાએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે, આ તો હજુ ટ્રેલર છે આખુ પિક્ચર તો ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનની વરણી વખતે જોવા મળશે.

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