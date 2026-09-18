ચૂંટણી પહેલા ગોવામાં 22 સપ્ટેમ્બરથી હાઈ-પ્રોફાઈલ યાત્રા યોજશે કોંગ્રેસ, રાહુલ-પ્રિયંકા જોડાશે
એક મહિના સુધી ચાલનારી આ યાત્રા સ્થાનિક ગૌરવને પુનર્જીવિત કરવા અને રાજ્યને કુશાસનથી બચાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
Published : September 18, 2026 at 5:50 PM IST
અમિત અગ્નિહોત્રી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, પક્ષના વડા મલ્લિકાર્જુન ખડગે, વરિષ્ઠ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને પક્ષના ચારેય મુખ્યમંત્રીઓ ભાજપ-શાસિત ગોવામાં ૨૨ સપ્ટેમ્બરે કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવનારી આ મહત્વપૂર્ણ યાત્રામાં જોડાશે.
ગોવાની તમામ 40 વિધાનસભા બેઠકો પર 2027માં ચૂંટણી યોજાશે. તે મુજબ, કોંગ્રેસની એક મહિના લાંબી યાત્રા તમામ 40 બેઠકોને આવરી લેશે અને સત્તાધારી ભાજપનો સામનો કરવા માટે દરેક મતવિસ્તારના વિશિષ્ટ મુદ્દાઓને ઉજાગર કરશે. 'ગોવા રાખોન' યાત્રા સ્થાનિક ગૌરવને પુનર્જીવિત કરવા અને રાજ્યના રક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ યાત્રા મતદારો સુધી પહોંચવાના અભિયાન તરીકે પણ કામ કરશે અને તેનો ઉપયોગ બાદમાં જાહેર થનારા ચૂંટણી ઢંઢેરા માટે જરૂરી સૂચનો એકત્રિત કરવા માટે કરવામાં આવશે.
ગોવાના પ્રભારી અને AICCના મહાસચિવ માણિકરાવ ઠાકરેએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, “‘રાખોન’ (Rakhonn) શબ્દનો અર્થ ‘રક્ષણ’ થાય છે. ભાજપના શાસનકાળ દરમિયાન રાજ્યની જમીન અને પર્યાવરણીય તંત્ર (ઇકોસિસ્ટમ) પર જે જોખમ ઊભું થયું છે, તેના રક્ષણ માટે કોંગ્રેસ પ્રતિબદ્ધ રહેશે. અમે આ યાત્રાના માધ્યમથી કાયદો-વ્યવસ્થા સહિતના એવા મુદ્દાઓને ઉજાગર કરીશું જે સીધી રીતે જનતાને અસર કરે છે. અમે લોકોના અધિકારો માટે લડી રહ્યા છીએ. અમે તમામ ટોચના નેતાઓને આ યાત્રામાં આમંત્રિત કરીશું,”
ગોવા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ગિરીશ ચોડંકરે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "આ યાત્રાનો ઉદ્દેશ્ય સત્તાધારી ભાજપથી જમીનને બચાવવાનો છે. આ યાત્રા દ્વારા અમે 2027ની ચૂંટણી માટે સમગ્ર રાજ્ય એકમને ફરીથી સક્રિય કરવાની આશા રાખીએ છીએ. અમારા તમામ ટોચના નેતાઓ આ યાત્રામાં જોડાશે. મતદારો ભાજપના ભ્રષ્ટાચાર, નોકરીના કૌભાંડો અને જમીનના ઉપયોગમાં ફેરફાર (લેન્ડ કન્વર્ઝન)થી કંટાળી ગયા છે. હવે પગલાં લેવાનો, આપણા રાજ્યનું રક્ષણ કરવાનો અને સ્વચ્છ તથા સક્ષમ નેતૃત્વ સાથે ગોવાનું પુનઃનિર્માણ કરવાનો સમય આવી ગયો છે."
યાત્રામાં જોડાશે દિગ્ગજ નેતાઓ
ગોવાના પ્રભારી એઆઈસીસી સચિવ અંજલિ નિમ્બાલકરે જણાવ્યું કે, રાહુલ ગાંધી ઉપરાંત મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પ્રિયંકા ગાંધી, અશોક ગેહલોત, ભૂપેશ બઘેલ, સચિન પાયલટ જેવા વરિષ્ઠ નેતાઓ અને કર્ણાટકના ડીકે શિવ કુમાર, તેલંગાણાના રેવંત રેડ્ડી, કેરળના વીડી સતીસન અને હિમાચલ પ્રદેશના સુખાન્દ્ર સિંઘ સહિત ચારેય મુખ્ય પ્રધાનો જોડાશે.
"તેમના કાર્યક્રમો નક્કી કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ગુમાવેલો જનઆધાર પાછો મેળવવાનો અને કોંગ્રેસને ભાજપના સાચા વિકલ્પ તરીકે રજૂ કરવાનો છે. અમે આ યાત્રા દ્વારા રાજ્ય સરકારની પોલ ખોલીશું," તેમ નિંબાલકરે ETV ભારતને જણાવ્યું.
કોંગ્રેસના સંચાલકોએ જણાવ્યું હતું કે 'ગોવા રખોણ' યાત્રા ૨૦૨૭ની ચૂંટણીને કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચેની સીધી લડાઈ તરીકે રજૂ કરવામાં મદદરૂપ થશે. આ યાત્રા 'આપ' (AAP) અને 'જીએફપી' (GFP) વચ્ચેના ગઠબંધનની જાહેરાત થયાના થોડા દિવસો બાદ યોજાઈ રહી છે; આ ગઠબંધનની જાહેરાત 'આપ'ના સ્થાપક અરવિંદ કેજરીવાલ અને 'જીએફપી'ના વડા વિજય સરદેસાઈ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને તેમણે તેને 'ત્રીજા મોરચા' તરીકે રજૂ કર્યું હતું.
કોંગ્રેસના સંચાલકોએ દાવો કર્યો છે કે ગઠબંધન મુશ્કેલીમાં મુકાયું છે, કારણ કે GFPને ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને તે આગામી દિવસોમાં પોતાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરી શકે છે.
"AAp-GFp ગઠબંધનને જનતાના રોષનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, કારણ કે તેમણે પોતાની છબી બિન-કોંગ્રેસ અને બિન-ભાજપ મોરચા તરીકે રજૂ કરી હતી. આ બાબતે GFPને ચિંતિત કરી દીધા છે અને કદાચ તેમને આ સમજૂતી પર પુનર્વિચાર કરવા મજબૂર કરી શકે છે," તેમ નિંબાલકરે કહ્યું.
"ગોવાની જનતા ભાજપને હરાવવા માંગે છે અને ઈચ્છે છે કે અન્ય તમામ પક્ષો મળીને આ ભગવા પક્ષ સામે લડે. લોકો જોઈ રહ્યા છે કે વ્યક્તિગત નેતાઓ શું કરી રહ્યા છે. અમારું વલણ સ્પષ્ટ છે. અમે સંપૂર્ણપણે ગોવાની જનતાની સાથે છીએ," તેમ ઠાકરેએ કહ્યું.
AICCના પ્રભારીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે કોંગ્રેસ અને 'રિવોલ્યુશનરી ગોવા પાર્ટી' (RGP) વચ્ચે વાટાઘાટો નિર્ણાયક તબક્કે છે અને તેઓ ટૂંક સમયમાં ગઠબંધનની જાહેરાત કરી શકે છે. રાજ્યમાં RGPનો મતહિસ્સો લગભગ 9 ટકા છે.
૨૦૨૨ની ચૂંટણીમાં GFPએ કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરીને ચૂંટણી લડી હતી, જ્યારે AAPએ સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડી હતી. ૨૦૧૭ની ચૂંટણી બાદ સરકાર રચવા માટે GFP ભાજપ સાથે જોડાઈ હતી. AAP સાથે જોડાતા પહેલા, GFPએ કોંગ્રેસ સાથે પણ ગઠબંધન અંગે ચર્ચા કરી હતી.
"જ્યારે પણ ભાજપને ગોવામાં હારનો ડર લાગે છે, ત્યારે તેઓ એ જ જૂની યુક્તિ અજમાવે છે: પ્રોક્સી (પ્રતિનિધિ) પક્ષોને ભંડોળ પૂરું પાડવા અને વિપક્ષના મતોનું વિભાજન કરવા માટે ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું બજેટ ફાળવે છે. મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત ભલે અહંકાર સાથે દાવો કરે કે કોઈ ગઠબંધન તેમને રોકી શકતું નથી, પરંતુ ગોવાના લોકો આ ભ્રષ્ટ રાજકીય ખેલને સારી રીતે સમજે છે. જનતા હવે નાણાંના જોરે તેમના જનાદેશને વેરવિખેર થવા દેશે નહીં," તેમ ચોડંકરે કહ્યું.
"સંયુક્ત મોરચો ઈચ્છતા ગોવાના લોકોની આશાઓ સાથે વિશ્વાસઘાત કરીને, 'આપ' (AAP) અને 'ગોવા ફોરવર્ડ' પક્ષોએ બાજી ભાજપના હાથમાં સોંપી દીધી છે. આ એક સ્પષ્ટ સોદાબાજી જેવું લાગે છે: 'આપ' ગોવામાં ભાજપને સરકાર બનાવવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે ભાજપ પંજાબમાં 'આપ'ને સમર્થન આપે છે. મતદારો આ અપવિત્ર ગઠબંધનની અસલી રમતને સંપૂર્ણપણે સમજી ગયા છે. તેઓ એક પણ બેઠક જીતી શકશે નહીં; આ ચૂંટણી બંને પક્ષો માટે અંતની શરૂઆત સાબિત થશે. આ 'ગોવા ફર્સ્ટ' નહીં, પણ 'ગોવા લાસ્ટ' જેવી સ્થિતિ છે," એમ તેમણે ઉમેર્યું.
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