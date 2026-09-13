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બ્રિક્સ ડિનર વિવાદ: રાહુલ ગાંધી બોલ્યા - 80 ટકા ભારતીયો માંસાહારી, કેન્દ્રીય મંત્રીએ આપ્યો આવો જવાબ

BRICS સમિટમાં હાજર રહેલા મહેમાનોને શાકાહારી ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર વિવાદ આનાથી જ ઉભો થયો છે

BRICS સમિટમાં હાજર રહેલા મહેમાનોને શાકાહારી ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર વિવાદ આનાથી જ ઉભો થયો છે
BRICS સમિટમાં હાજર રહેલા મહેમાનોને શાકાહારી ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર વિવાદ આનાથી જ ઉભો થયો છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 6:23 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ રવિવારે નિવેદન આપ્યું કે 80 ટકા ભારતીયો માંસાહારી છે અને ભારતીય માંસાહારી ભોજન સ્વાદિષ્ટ હોય છે. રાહુલે આ ટિપ્પણી બ્રિક્સ (BRICS) સમિટના એક દિવસ બાદ કરી; સમિટ દરમિયાન શનિવારે યોજાયેલા ભોજન સમારંભમાં માત્ર શાકાહારી ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે ભારત મંડપમ ખાતે બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેનારા નેતાઓ અને પ્રતિનિધિઓ માટે રાત્રિભોજનનું આયોજન કર્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં ગાંધીએ લખ્યું, "80 ટકા ભારતીયો માંસાહારી છે. ભારતીય માંસાહારી ભોજન સ્વાદિષ્ટ હોય છે. મારી બહેન જે 'છોલે ભટુરે' બનાવે છે તે પણ ખૂબ સ્વાદિષ્ટ હોય છે." રાહુલ ગાંધીએ ડાઇનિંગ ટેબલ પર મૂકવામાં આવેલા 'છોલે ભટુરે'ની તસવીર પણ પોસ્ટ કરી હતી.

કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ કોંગ્રેસ નેતાની આ પ્રતિક્રિયા પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "મને વિશ્વાસ નથી થતો કે કોંગ્રેસ પાર્ટી બ્રિક્સ દેશોના નેતાઓને પીરસવામાં આવેલા ભોજનના મેનૂનું પણ રાજકારણ કરી રહી છે. અમારા મહેમાનોએ ભારતીય શાકાહારી ભોજનનો આનંદ માણ્યો, જે સ્વાદ અને પોષણથી ભરપૂર છે અને તેમાં વિવિધ પ્રદેશોની પરંપરાઓનો સમાવેશ થાય છે."

આ બાબતે સોશિયલ મીડિયા પર પણ ઘણી પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી છે. એક યુઝરે 'X' પર લખ્યું, "કોઈપણ મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં - પછી તે ગમે તેટલો મહત્વપૂર્ણ કેમ ન હોય - મોટાભાગના મહેમાનો અને પ્રતિનિધિઓ આખરે તેમની હોટલમાં પાછા ફરે છે અને રૂમ સર્વિસનો ઓર્ડર આપે છે. તેઓ આવા કાર્યક્રમોમાં ભોજન માટે નથી જતા; તેઓ લોકોને મળવા અને વ્યવસાયિક કામકાજ માટે આવે છે."

આ પહેલાં, શનિવારે યોજાયેલા બ્રિક્સ (BRICS) ડિનરમાં વિવિધ પ્રકારની શાકાહારી વાનગીઓ પીરસવામાં આવી હતી. ભોજનની શરૂઆત 'ખાંડવી મિલે' (Khandvi Mille) અને 'ખુમ્બ ગલૌટી' (Khumb Galouti) થી થઈ હતી. 'ખાંડવી મિલે' એ બાફેલા ચણાના લોટના રોલ્સ છે જેને રાઈ, નાળિયેર તેલ અને મીઠા લીમડાનો વઘાર આપવામાં આવે છે, જ્યારે 'ખુમ્બ ગલૌટી' એટલે મશરૂમ કબાબ, જેને 'શીરમાલ' બ્રેડ પર પીરસવામાં આવે છે.

મુખ્ય ભોજનમાં ‘પનીર લબાબદાર’, ‘ગુચ્છી માર્મિક’, ‘થક્કાલી બેલે સારુ’, ‘જલેબી સાથે ઓલ્ડ દિલ્હી ફ્રૂટ ક્રીમ’ અને ‘શહતૂત ફિરની’નો સમાવેશ થતો હતો. રાત્રિભોજન દરમિયાન 100થી વધુ કલાકારોના સમૂહે પણ પોતાની કલા રજૂ કરી હતી. જોકે મોટાભાગના કલાકારો ભારતમાંથી હતા, તેમ છતાં આ સમૂહમાં બ્રિક્સ (BRICS)ના અન્ય સભ્ય દેશોના કલાકારોનો પણ સમાવેશ થતો હતો.

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