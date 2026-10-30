પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાત મુલાકાત, ભૂમિ ગુજરાતની-સંદેશ રાષ્ટ્રીય રાજનીતિને
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પણ માદરે વતન ગુજરાત ખાતે આવે છે, ત્યારે તેમનો અંદાજ આગવો હોય છે. ગુજરાતની ઘરતી એટલે એમનું હોમ ગ્રાઉન્ડ. પરેશ દવેનો અહેવાલ.
Published : October 30, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 5:27 PM IST
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દિવાળી પર્વે બે દિવસની ગુજરાત મુલાકાતે છે. આ વર્ષે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાતમાં ત્રીજી મોટી મુલાકાત છે. જેની નોંધ રાષ્ટ્રીય સ્તરે લેવાઈ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભીલડી ખાતે આરંભાયેલી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાત, નર્મદા જિલ્લા સ્થિત એકતાનગર ખાતે સંપન્ન થશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાતના બે દિવસની મુલાકાત અંગે જાણીએ વિવિધ પાસાઓ...
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાતની ધરતીથી મળે છે રાજકીય ઓક્સિજન
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પણ માદરે વતન ગુજરાત ખાતે આવે છે, ત્યારે તેમનો અંદાજ આગવો હોય છે. ગુજરાતની ઘરતી એટલે એમનું હોમ ગ્રાઉન્ડ. ગુજરાત પ્રવાસે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્યોના ઉદ્ધાટન પ્રસંગે વિકાસના લાભની વાત તો પોતાના પ્રવચનમાં કરે છે. પણ વિરોધીઓને સીધા નિશાને લઈ તેમને વિકાસ વિરોધી અને દેશ વિરોધી તરીકે દર્શાવે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં હિંન્દી સાથે સમાંતર ગુજરાતીમાં પણ ઉપસ્થિત જનતાને સંબોધી પોતાની સાથે જોડે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યના વિવિધ સ્થળે વિકાસ પ્રકલ્પોના ઉદ્ધટાન કરવા જાય છે, એ સ્થળ પસંદગી પણ મહત્વની છે. બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠક કોંગ્રેસ પાસે છે. બનાસકાંઠાથી નવો જિલ્લો વાવ-થરાદ બન્યો છે અને બનાસકાંઠાથી કેહવાતા શબ્દો સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ, અરવલ્લી, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ સુધી સીધા પહોંચી જે - તે જિલ્લાના રાજકારણને સીધો સંદેશ આપે છે. દેશમાં કોંગ્રેસ દ્વારા હાલ ચીફ ઇલેકશન કમિશ્નર સામેના જલદ આંદોલન અને તા. 1, નવેમ્બરના રોજ અપાયેલા ચલો દિલ્લી આહવાનના નામ લીધા વગર કોંગ્રેસને વિકાસ વિરોધી, અફવા ફેલાવનાર અને દેશને તકલીફમાં જોવા માંગનાર પક્ષ તરીકે ઓળખાયો. પ્રધાનમંત્રીના કોંગ્રેસ વિરુદ્ધના નિવેદનથી રાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં ચર્ચા જામશે, જેનો સીધો લાભ ભાજપને મળી શકશે.
વિકાસ પ્રકલ્પોના ઉદ્ધાટન પ્રસંગ બને છે, સરકારની સિદ્ધિના પ્રસાર સાથે વિરોધીને ચાબખા મારવાનો પર્વ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પણ ગુજરાતના પ્રવાસે આવે છે, ત્યારે વિવિધ વિકાસ પરિયોજના, પ્રોજેક્ટ અને લોક વિકાસના પ્રકલ્પોના ઉદ્ધાટનને વણી લે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન મોદી સરકારની સિદ્ધિ સાથે વિરોધ પક્ષ વિશેષ તો કોંગ્રેસને આડે હાથે લે છે. ભીલડી ખાતે શુક્રવારે 14,000 કરોડના વિકાસ પ્રકલ્પોના ઉદ્ધાટન સમયે રાહુલ ગાંધીને ટોણો મારતા પોતાના પ્રવચનમાં નિવેદન કર્યું હતું કે, હા અહીં આલુમાંથી સોનુ બને છે. બહારથી કોઈએ આવીને કહેવાની જરુર નથી. વર્ષ - 2026માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની છેલ્લી ત્રણ ગુજરાત મુલાકાતોમાં 31, માર્ચ -અને 1, એપ્રિલના રોજ ગાંધીનગર અને સાણંદ, 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડોદરા ખાતે વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેડ કોરિડોરને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવા અને 30 અને 31 ઓક્ટોબર બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર અને નર્મદા ખાતેની મુલાકાતનો સમાવેશ થાય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવચન દરમિયાન પોતાની સરકારની સિદ્ધિઓ, વૈશ્વિક કટોકટીમાં કેન્દ્રીય સરકારની કુનેહથી દેશમાં આર્થિક, ઊર્જા કે અન્ય કટોકટીથી મુક્ત રાખ્યો છે. એ વાતને પુરા વિશ્વાસ અને આંકડા સાથે રજૂ કરીને દેશની બિન-ભાજપ સરકાર કરતા પોતાની સરકાર સવિશેષ કાર્યક્ષમ છે એ રજૂ કરી વિરોધીઓની વિકાસ અંગેની ચર્ચાને સીધો જવાબ આપે છે.
25 વર્ષના જાહેર રાજકીય જીવનનો સંબંધ, આપણા નરેન્દ્રભાઈ
ભીલડી ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આગવા અંદાજમાં પોતાને રજૂ કર્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના પ્રવચનમાં ખાટલાસભાની વિશેષતા અંગે ટકોર કરી કે, આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો ખાટલા પર બેઠા છે, જે આપણી ગ્રામ્ય પરંપરા છે. આ મોટી સંખ્યામાં ખાટલા પર બેઠેલા લોકોની જાણ જો ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડને કરી હોત તો, આજની ખાટલાસભા નવો વિશ્વ વિક્રમ તરીકે નોંધાયો હોત. કૃષિ વિકાસ માટેના વિકાસ કાર્યો અને કિસાન સન્માન નિધિની રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરતા તેઓએ નાના ખેડૂતો માટે મોદી સરકાર ચિંતિત અને કાર્યશીલ છે એમ કહી ખેડૂત હામી સરકાર તરીકે રજૂ કરી. પોતાના ભૂતકાળના સસ્મરણોને તાજા કરતા જાહેરસભામાં કહ્યું કે, વર્ષ - 2001માં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ પહેલો મોટો સાર્વજનિક કાર્યક્રમ ડિસા ખાતે યોજાયો હતો. આજે 25 વર્ષ બાદ ફરીથી આ જ સ્થળે લોકોને મળવાનો અવસર મળ્યો છે. જે માટે હું મા અંબાના ચરણોમાં પ્રણામ કરુ છું. મારા જીવનમાં 7, ઓક્ટોબર- 2026માં સરકારના વડા તરીકે 25 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. ગુજરાતની જનતાએ તમને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો છે. મને લોકો પ્રધાનમંત્રી સાહેબ કહી સંબોધે છે, પણ મને લોકો આપણા નરેન્દ્રભાઈ કહે તો ગમશે. ગુજરાતના લોકો આપણા નરેન્દ્રભાઈ કહે છે ત્યારે ગર્વની લાગણી અનુભવાય છે. પ્રધાનમંત્રી સાહેબ સંબોધનમાં આત્મીયતા છે, પણ આપણા નરેન્દ્રભાઈ સંબોધનમાં પોતાપણું અનુભવાય છે. શુક્રવારના રોજ બનાસકાંઠા બાદ ગાંધીનગર અને બાદ નર્મદા જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. ભલે 2027ની વિધાનસભાને હજી એક વર્ષથી વધારેનો સમય બાકી હોય. પણ જ્યારે ગુજરાતની ઘરતી પરથી નરેન્દ્ર મોદી જાહેરસભા ને સંબોધે ત્યારે રાષ્ટ્રીય રાજનીતિને સીધી અસર કરતા હોય છે. ભલે ભૂમિ ગુજરાત હોય, ધ્યેય રાષ્ટ્રીય રાજનીતિને સંદેશ આપવાનો હોય છે. અંતે ફાયદો ગુજરાત ભાજપને સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં થાય છે.
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