મા ઉમિયા, અર્બુદા અને ખોડલ સગી બહેનો તો સમાજ અલગ કેમ? પ્રફુલ પટેલના નિવેદન બાદ ગુજરાતમાં રાજકીય ગરમાવો
સાબરકાંઠાના હિંમતનગર ખાતે અર્બુદા મહોત્સવમાં આપેલા પ્રફુલ પટેલના નિવેદનથી પાટીદાર અગ્રણીઓ અને રાજકીય આગેવાનોમાં ગણગણાટ શરૂ થઈ ગયો છે.
Published : November 25, 2026 at 5:44 PM IST
સાબરકાંઠાઃ હિંમતનગરમાં યોજાયેલા અર્બુદા મહોત્સવમાં દીવ-દમણ અને દાદરાનગર હવેલીના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલે સામાજિક એકતાનો મજબૂત સંદેશ આપ્યો છે. આ મહોત્સવ દરમિયાન થયેલી સામાજિક એકતાને લઈને ચર્ચાએ રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં ભારે ધ્યાન ખેંચ્યું છે. અર્બુદા મહોત્સવના મંચ પરથી પ્રફુલ પટેલે કડવા પાટીદાર, લેઉવા પાટીદાર અને આંજણા સમાજને એક મંચ પર આવવાની હાકલ કરી હતી. ત્રણેય સમાજ વચ્ચે એકતા અને સામાજિક સમન્વય સ્થાપવાની આ વાતને લઈને હાલ વિવિધ સ્તરે ચર્ચા તેજ બની છે.
અર્બુદા મહોત્સવના મંચ પરથી પ્રફુલ પટેલે પાટીદાર સમાજને એક થવા હાકલ કરતા કહ્યું હતું કે, મા ઉમિયા, મા ખોડલ અને મા અર્બુદા એ ત્રણેય સગી બહેનો છે, તો પછી તેમ બધા કેમ જુદા પડો છો. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, ખબર નથી આ સાચું છે કે ખોટું છે પણ આ મારા હૃદયની અંદર પડેલો ભાવ છે.
હાર્દિક પટેલે પ્રફુલ પટેલના સમર્થનમાં મુક્યું વોટ્સઅપ સ્ટેટ
પ્રફુલ પટેલ દ્વારા રજૂ કરાયેલા આ વિચારને પગલે ત્રણેય સમાજને સાથે લાવવાના પ્રયાસોને વેગ મળ્યો છે. આ મુદ્દે પાટીદાર નેતા અને ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરીને પોતાનું સમર્થન વ્યક્ત કર્યું છે. હાર્દિક પટેલની પોસ્ટ બાદ આ મુદ્દો વધુ ચર્ચામાં આવ્યો છે અને સમાજના યુવાનોમાં પણ તેને લઈને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
ઉમિયાધામના પ્રમુખ જગદીશ કોટડિયાનો પણ ટેકો
પ્રફુલ પટેલની પહેલને ઉમિયાધામ તરફથી પણ સમર્થન મળ્યું છે. ઉમિયાધામના ઉપપ્રમુખ અને સામાજિક આગેવાન જગદીશ કોટડિયાએ આ વિચારને આવકાર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ત્રણેય સમાજની માતાજી બહેનો હતી તો તેમના બાળકો અલગ કઈ રીતે હોઈ શકે. સમાજમાં એકતા જરૂરી છે અને સમયની માંગ પણ છે.
જગદીશ કોટડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, હાલમાં 50થી વધુ છોકરા-છોકરીઓના બાયોડેટા એકબીજા સમાજમાં લગ્ન માટે ઉત્સુક છે. આ આંકડો સામાજિક એકતાની દિશામાં મોટું પગલું સૂચવે છે. તેમણે કહ્યું કે, માત્ર ત્રણેય સમાજ નહીં પરંતુ અઢારેય વરણ એક સાથે આવે તેવો પ્રયાસ થવો જોઈએ. સમાજ જો એક થશે તો સામાજિક અને આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત બનશે.
આ તરફ પાટીદાર આગેવાન દિનેશ બાંભણિયાએ પણ પ્રફુલ પટેલની વાતને ટેકો આપતા કહ્યું હતું કે, "માતાજી માટે સૌ સંતાનો એક જ છે. દરેક સમાજ એક થાય તે માટેના દરેક સંદેશાને અમે આવકારીએ છીએ. તમામ સમાજો એક સાથે રહે અને તેમની એકતા જળવાઈ રહે તે માટે તમામ પ્રયત્નો થવા જોઈએ."
લલિત વસોયાએ ગણાવ્યું રાજકીય નિવેદન
પ્રફુલ પટેલ પર પ્રહાર કરતા લલિત વસોયાએ કહ્યું કે, "ખેતી કરતો હોય એ પાટીદાર, એ વાત પ્રફુલભાઈને આજે ખબર પડી? સમાજના ભાગલા પાડવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોએ કર્યું છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પાટીદાર સમાજ એટલે કે લેઉવા પટેલ, કડવા પટેલ અને આંજણા પટેલ સહિતના જે ખરેખર પાટીદારો છે, તેઓ પહેલેથી જ એકજૂટ છે.
લલિત વસોયાએ જાહેર મંચ પરથી થયેલી આ ટિપ્પણીને રાજકીય ગણાવતા કહ્યું કે, "તમે ચૌધરી સમાજના મંચ ઉપરથી જે વાત કરી છે, તેમાં 100 ટકા રાજકીય ગંધ આવે છે. આજે આટલા વર્ષો પછી મંચ પરથી આવી વાત કરવી તે તમને શોભતી નથી. આ માત્ર એક રાજકીય વાત છે અને અમે તેની સાથે સંપૂર્ણ અસહમત છીએ"
અર્બુદા મહોત્સવના જાહેર મંચ પરથી પ્રફુલ પટેલે કરેલા નિવેદનથી રાજકીય ચર્ચાઓ તેજ બની છે. કેમ કે આવતા વર્ષે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા પ્રફુલ પટેલના આ નિવેદનને ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
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