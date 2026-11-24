ભાજપ-શિરોમણી અકાલી દળ ગઠબંધન પર બોલ્યા વડાપ્રધાન મોદી; કહ્યું, "પંજાબનું કલ્યાણ છે સર્વોપરી"
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA)માં શિરોમણી અકાલી દળ (SAD)ની વાપસીનું સ્વાગત કર્યું હતું.
Published : November 24, 2026 at 9:09 PM IST
નવી દિલ્હી: 2027ની પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) અને શિરોમણી અકાલી દળ (SAD) વચ્ચે ગઠબંધન થયું છે. દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય નેતા નિતિન નવીન અને શિરોમણી અકાલી દળના પ્રમુખ સુખબીર સિંહ બાદલે આ ભાગીદારીની જાહેરાત કરી. અમિત શાહે કહ્યું કે, NDAનો એક જૂનો સાથી ફરી પાછો જોડાયો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ ઘટનાક્રમ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA)માં શિરોમણી અકાલી દળ (SAD)ની વાપસીનું સ્વાગત કર્યું. ભાજપ-SAD ગઠબંધનને સ્વાભાવિક ભાગીદારી ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે, આ ગઠબંધન પંજાબ અને ત્યાંના લોકોના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપશે.
Putting Punjab and the welfare of Punjabis first! I am extremely delighted that the Shiromani Akali Dal returns to the NDA family and that too on the Parkash Purab of Sri Guru Nanak Dev Ji. Ours is a natural alliance that will ensure Punjab gets pro-people governance that takes the state to new heights of progress. Nurtured by Atal Ji, Advani Ji and Sardar Parkash Singh Badal Ji, the Akali Dal-BJP Alliance has stood the test of time. I am confident that our Alliance will emerge as the preferred choice of the people of Punjab. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਨਡੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਟਲ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। @Akali_Dal_ @BJP4India— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટમાં તેમણે અકાલી દળના NDAમાં ફરી જોડાવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી અને જણાવ્યું કે, આ ઘટના શ્રી ગુરૂ નાનક દેવજીના પ્રકાશ પર્વ (જન્મ જયંતિ)ના શુભ અવસર પર થઈ છે. વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક કહ્યું કે, પંજાબ અને પંજાબી લોકોનું કલ્યાણ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. તેમણે ખાસ કરીને શ્રી ગુરૂ નાનક દેવજીના પ્રકાશ પર્વના અવસરે શિરોમણી અકાલી દળની NDA પરિવારમાં વાપસી પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ભાજપ-SAD ભાગીદારીને સ્વાભાવિક ગઠબંધન ગણાવતા કહ્યું કે, તે જનહિતકારી શાસન સુનિશ્ચિત કરવા અને પંજાબને પ્રગતિના નવા શિખરો તરફ લઈ જવા માટે કામ કરશે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ એક સ્વાભાવિક ગઠબંધન છે, જે પંજાબને જનહિતકારી શાસન પૂરું પાડશે, આ એવું શાસન જે રાજ્યને પ્રગતિના નવા શિખરો પર લઈ જશે. ગઠબંધનના ઇતિહાસને યાદ કરતા મોદીએ જણાવ્યું કે, આ ગઠબંધનને પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી, ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા લાલ કૃષ્ણ અડવાણી અને પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સરદાર પ્રકાશ સિંહ બાદલે વિકસાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે, અટલજી, અડવાણીજી અને સરદાર પ્રકાશસિંહ બાદલજી દ્વારા રચવામાં આવેલી અકાલી દળ-ભાજપ ગઠબંધનની જોડી સમયની કસોટી પર ખરી ઉતરી છે.
આ નવી ભાગીદારીમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, આ ગઠબંધન પંજાબના લોકો માટે શ્રેષ્ઠ પસંદગી બનીને ઉભરી આવશે. તેમણે ઉમેર્યું, "મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આપણું ગઠબંધન પંજાબના લોકોની પ્રથમ પસંદગી બનશે."
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના નેતા નિતિન નવીન અને શિરોમણી અકાલી દળના પ્રમુખ સુખબીર બાદલ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં મળ્યા હતા. આ બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય 2027ની પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે બંને પક્ષો વચ્ચે ગઠબંધનને ઔપચારિક સ્વરૂપ આપવાનો અને નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) વધુ મજબૂત બની રહ્યું હોવાનો સંકેત આપવાનો હતો. ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે, બંને પક્ષોના નેતાઓએ સત્તાધારી આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસને પડકારવાનો પોતાનો ઈરાદો વ્યક્ત કર્યો.
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અમિત શાહે જાહેરાત કરી કે, ભાજપ અને અકાલી દળે પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી સાથે મળીને લડવાનો નિર્ણય લીધો છે અને અકાલી દળ આજે ફરીથી NDAમાં જોડાઈ ગયું છે. તેમણે કહ્યું કે, આ એક આનંદનો અવસર છે, જે ગુરૂ પર્વ સાથે સુસંગત છે અને ભાજપના સૌથી જૂના સાથી પક્ષોમાંના એક અકાલી દળની NDAમાં વાપસી થઈ છે.
અમિત શાહે વધુમાં જણાવ્યું કે, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી સાથે NDAના વિસ્તરણ અંગે ચર્ચા થઈ, ત્યારે તેમણે પોતે સુખબીર બાદલનો સંપર્ક કર્યો અને કહ્યું કે, હવે NDA 'પૂર્ણ' થઈ ગયું છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, અકાલી દળ અને ભાજપ વચ્ચેનો સંબંધ ખૂબ જૂનો છે; આ એક એવું ગઠબંધન છે જે ભાઈચારાના પાયા પર રચાયેલું છે અને બંને પક્ષો સાથે મળીને આગળ વધશે. ભાગીદાર તરીકે અનેક ચૂંટણીઓ લડ્યા હોવા છતાં તેમનો સંબંધ અતૂટ રહ્યો છે. ભાજપ અને અકાલી દળ એક સંયુક્ત ચૂંટણી ઢંઢેરો પણ રજૂ કરશે. તેમનો સહિયારો ઉદ્દેશ્ય નશાખોરી અને ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવાનો, તેમજ પંજાબમાં રાષ્ટ્રવાદી શક્તિઓની વાપસી કરાવવાનો છે. કેજરીવાલના નેતૃત્વ હેઠળની 'આપ' (AAP) અને કોંગ્રેસ, બંનેએ નશાની સમસ્યાને દૂર કરવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ તેમાંથી કોઈ પણ સફળ થયું નથી.
અમિત શાહે જણાવ્યું, "અમે ડિસેમ્બર 2029 સુધીમાં રાજ્યમાંથી ડ્રગ્સની સમસ્યાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો સંકલ્પ લઈએ છીએ. અમે પંજાબના વિકાસ માટે એક રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે. 'આપ' (AAP) સરકાર તેનાં વચનોમાંથી એક પણ પૂરું કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે, અને પંજાબની જનતાએ શીખ સમુદાયનું અપમાન કરનારાઓને સત્તા પરથી હટાવવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે. મને વિશ્વાસ છે કે પંજાબના લોકો વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વ હેઠળના NDAને સંપૂર્ણ સમર્થન આપશે અને ડ્રગ્સની સમસ્યાને જડમૂળથી દૂર કરવાના અમારા પ્રયાસોમાં સાથ આપશે. અમે NDAની જીત સુનિશ્ચિત કરીશું અને એક વિકસિત તથા પ્રગતિશીલ પંજાબ તરફ આગળ વધીશું."
આ પણ વાંચોઃ