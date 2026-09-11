PM મોદીની 25 વર્ષની અવિરત જનસેવા, ગુજરાત ભાજપ કરશે 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જાહેર જીવનમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ગુજરાત ભાજપ દ્વારા એક મહિના સુધી 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' યોજવામાં આવશે.
Published : September 11, 2026 at 8:21 AM IST
અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જાહેર જીવનમાં 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ગુજરાત ભાજપ દ્વારા એક મહિના સુધી 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' યોજવામાં આવશે. પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, આ અભિયાન થકી સેવા અને રાષ્ટ્રભાવનાના સંકલ્પને જન જન સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.
7 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ નરેન્દ્ર મોદીના જાહેર જીવનના 25 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે.જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, આ યાત્રા માત્ર રાજકીય યાત્રા નથી પરંતુ એક કાર્યકર્તાથી દેશના પ્રધાન સેવક સુધીની યાત્રા છે. વર્ષ 2001માં નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતનું સુકાન સંભાળ્યું ત્યારે રાજ્ય સામે ભૂકંપ, ઉદ્યોગોની સ્થિતિ, ખેડૂતોની નિરાશા, વીજળી અને પાણી સહિતના અનેક પડકારો હતા. ગુજરાતમાં વીજળી અને પાણી પહોંચાડવાની સાથે ઉદ્યોગોને ફરી બેઠા કરવાની જવાબદારી પણ હતી. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જેવા પ્રયાસો થકી દેશ-વિદેશના ઉદ્યોગોને ગુજરાત તરફ આકર્ષવામાં આવ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે, ભાજપ એક એવી પાર્ટી છે જ્યાં એવું કાર્યસંસ્કારનું વાતાવરણ છે કે સામાન્ય કાર્યકર્તા પણ દેશના વડાપ્રધાન બની શકે છે અને નરેન્દ્ર મોદી તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળ દરમિયાન કચ્છ ભૂકંપ, પાણી સહિતના અનેક પડકારો હતા. તેમના મતે સુશાસનનો અર્થ સરકારની નીતિઓનો લાભ સમાજના છેવાડાના લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે.
મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, વિશ્વના લોકો પણ નરેન્દ્ર મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વથી પ્રભાવિત થયા છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે દેશના વડાપ્રધાનની વૈશ્વિક સ્તરે નોંધ પણ લેવામાં આવતી નહોતી, પરંતુ જનસેવા અને રાષ્ટ્રસેવાના ભાવથી શરૂ કરાયેલી વિવિધ યોજનાઓના કારણે લોકોના જીવનમાં બદલાવ આવ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદીની 25 વર્ષની સેવા યાત્રાને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે વિવિધ 12 મુદ્દાઓને આધારે કાર્યક્રમો યોજાશે. સાથે જ લોકો પણ સેવા કાર્ય માટે પ્રેરિત થાય તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.અભિયાન અંતર્ગત 17 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે દેશભરમાં રક્તદાન શિબિરો યોજાશે.
આ ઉપરાંત ‘સેવા સેતુ અભિયાન સરકાર દ્વારા આપના દ્વારે કાર્યક્રમનું દરેક બ્લોક સ્તરે આયોજન કરવામાં આવશે. 2 ઓક્ટોબરે દેશભરમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. ભાજપના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નરેન્દ્ર મોદીની 25 વર્ષની જનસેવાની સફરને લોકો સુધી પહોંચાડવા ઉપરાંત સમાજમાં સેવા અને રાષ્ટ્ર ભાવનાને વધુ મજબૂત કરવાનો છે.
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