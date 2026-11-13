રાહુલ ગાંધીનો PM મોદી પર ગંભીર આરોપ: વડાપ્રધાન મારો ફોન ટેપ કરાવી રહ્યા છે
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, જે દિવસે PM ઓપન ડિબેટ માટે આવશે તે દિવસે બધાને ખબર પડી જશે કે કોણ વિદેશી તાકાતોના નિયંત્રણમાં છે
Published : November 13, 2026 at 3:27 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે કેન્દ્ર સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા અને દાવો કર્યો કે તેમના પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના ફોનનું ટેપિંગ કરાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, તેમણે ફરી એકવાર માંગ કરી કે વડાપ્રધાન તેમની સાથે ખુલ્લી ચર્ચા કરવા માટે સંમત થાય.
કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા 'X' (ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા એક વીડિયોમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "વડાપ્રધાન આ વાત જાણે છે કારણ કે તેમણે જ મારો ફોન ટેપ કરાવ્યો છે. જે દિવસે વડાપ્રધાન મોદી સામસામે ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર થશે, તે દિવસે બધાને સ્પષ્ટ થઈ જશે કે કોણ વિદેશી શક્તિઓના નિયંત્રણમાં છે, કોણ 'રાષ્ટ્રવિરોધી' છે અને તેઓ કેટલા સમયથી રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા છે."
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ જણાવ્યું છે કે વડાપ્રધાન મોદી 'વિદેશી શક્તિઓ'ના નિયંત્રણ હેઠળ હોવાના પુરાવા તેમના ફોનમાં પહેલેથી જ મોજૂદ છે, અને તેથી, આ પુરાવા શું છે તે વિશે વડાપ્રધાન પોતે પણ વાકેફ છે.
"જે ક્ષણે વડાપ્રધાન મોદી ઓપન ડિબેટ માટે સંમત થશે, તે ક્ષણે સૌને ખબર પડી જશે કે કોણ વિદેશી શક્તિઓના નિયંત્રણ હેઠળ છે, કોણ રાષ્ટ્રવિરોધી છે, આ બધું કેટલા સમયથી ચાલી રહ્યું છે, અને એવી ઘણી અન્ય બાબતો જેની મને જાણ છે, જે તમામ મારા ફોનમાં ઉપલબ્ધ છે." – રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમની સાથે ખુલ્લી ચર્ચા કરવા માટે વારંવાર આગ્રહ કર્યો છે. તેમણે 'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) પર વડાપ્રધાનને ખુલ્લો પડકાર આપ્યો છે અને વડાપ્રધાનની નજીકના કેન્દ્રીય મંત્રીઓને પણ વિનંતી કરી છે કે તેઓ તેમને આ પડકાર સ્વીકારવા માટે મનાવે.
પોતાના પડકારને રિપિટ કરતા, કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે વડાપ્રધાને તેમની સાથે એ વિષય પર ડિબેટ કરવી જોઈએ કે 'રાષ્ટ્રવિરોધી' કોણ છે અને કોણ વિદેશી શક્તિઓના નિયંત્રણ હેઠળ છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "મારો પડકાર યથાવત છે, તેઓ મારી સાથે ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં ચર્ચા કરે કે કોણ રાષ્ટ્રવિરોધી છે અને કોણ વિદેશી શક્તિઓ દ્વારા સંચાલિત છે."
આ પહેલા, 6 નવેમ્બરે રાહુલ ગાંધીએ કોઈપણ સમયે, કોઈપણ સ્થળે અને કોઈપણ મંચ પર ખુલ્લી ચર્ચા કરવા માટે પોતાની તૈયારી દર્શાવી હતી. 'X' (ટ્વિટર) પરની એક પોસ્ટમાં, ગાંધીએ સીધા જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીને સંબોધ્યા હતા. તેના એક દિવસ પહેલા, અમિત શાહે આ પડકાર સ્વીકારી લીધો હતો, પરંતુ સાથે જ સૂચન કર્યું હતું કે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ આ વિષય પર યોગ્ય મંચ એટલે કે સંસદમાં ચર્ચા કરવી જોઈએ. શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો કોંગ્રેસ પક્ષ ઔપચારિક વિનંતી કરે, તો કેન્દ્ર સરકાર વિશેષ સત્ર બોલાવવા માટે તૈયાર છે.
𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐞-𝐨𝐧-𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 𝐍𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. https://t.co/lhcxKdv6ph— Congress (@INCIndia) November 13, 2026
રાહુલ ગાંધીની આ ટિપ્પણીઓ મતદાર યાદીઓની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) ને લઈને ભાજપ અને વિરોધ પક્ષો વચ્ચે વધી રહેલા રાજકીય સંઘર્ષની પૃષ્ઠભૂમિમાં આવી છે. ગુરુવારે, શાહે કોંગ્રેસ નેતાનો પડકાર સ્વીકારી લીધો અને તેમને સંસદમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવા માટે પડકાર્યા.
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