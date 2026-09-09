PM મોદીના સાર્વજનિક જીવનના 25 વર્ષ પર નીતિન નવીને કહ્યું- ભારત નિરાશામાંથી બહાર નીકળ્યું, સૌથી મોટી ઇકોનોમી ધરાવતો દેશ બન્યું
ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને બુધવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સાર્વજનિક જીવનના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી
Published : September 9, 2026 at 1:53 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને બુધવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સાર્વજનિક જીવનના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, તેમણે 17 સપ્ટેમ્બરથી 17 ઓક્ટોબર સુધી એક મહિના સુધી ચાલનારા 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'ની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેમના નેતૃત્ત્વમાં ભારત 'નિરાશા અને અંધારામાંથી' બહાર નીકળીને દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વધતી ઇકોનોમી બની ગયું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ મહિનાની 17 તારીખે વડાપ્રધાન મોદીનો 76મો જન્મદિવસ છે.
નવી દિલ્હીમાં ભાજપ ઓફિસમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા નવીને કહ્યું કે 7 ઓક્ટોબરે પીએમ મોદીના સાર્વજનિક જીવનની યાત્રાના 25 વર્ષ પૂર્ણ થશે, જે 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવાની સાથે શરૂ થઇ હતી.
#WATCH | Delhi | BJP President Nitin Nabin says, "Today, we have gathered here to discuss the 'Seva Sankalp Abhiyan'. On October 7, 2026, the Prime Minister Narendra Modi will complete 25 years of public service, a journey that began when he assumed office as the Chief Minister… pic.twitter.com/W8qJRVF5pM— ANI (@ANI) September 9, 2026
તેમણે કહ્યું કે આજે આપણે અહીં 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' પર ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થયા છીએ. 7 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાર્વજનિક જીવનના 25 વર્ષ પૂર્ણ કરી લેશે. આ સફર ત્યારે શરૂ થઇ જ્યારે તેમણે 7 ઓક્ટોબર, 2001ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીનું પદ સંભાળ્યું હતું. છેલ્લા 25 વર્ષમાં, તેમણે સાર્વજનિક જીવનમાંથી દેશની સેવાનો મંત્ર અપનાવતા સેવાની આ સફરને મજબૂતીથી ચાલુ રાખી છે.
ભાજપ અધ્યક્ષે કહ્યું કે જ્યારે પીએમ મોદીએ દેશની લીડરશિપ સંભાળી હતી ત્યારે ભારત પોલિસી પેરાલિસિસ સાથે ઝઝુમી રહ્યું હતું, તેમણે કહ્યું કે જ્યારે તેમણે દેશનું નેતૃત્ત્વ સંભાળ્યું તો ભારત પોલિસી પેરાલિસિસનો સામનો કરતું હતું અને તેમણે 'ફ્રેજાઇલ ફાઇવ' અર્થવ્યવસ્થામાંથી એક કહેવામાં આવતું હતું. આજે, ભારત દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વધનારી મોટી અર્થવ્યવસ્થા છે. નવીને કહ્યું કે એક સમય હતો જ્યારે તે સમયે માહોલ નિરાશા અને અંધારાનો હતો. આપણી ઇકોનોમીને ફ્રેઝાઇલ ફાઇવનો ભાગ માનવામાં આવતો હતો પરંતુ આજે, ભારત દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વધતી ઇકોનોમી તરીકે સામે આવી રહી છે.
#WATCH | Delhi | BJP President Nitin Nabin says, " when we look at pm modi's entire tenure, we see that not only have epoch-making decisions been taken, but there has also been a transformation, not just in the lives of ordinary people, but in their mindset as well. his 25-year… https://t.co/bmlxjhXxae pic.twitter.com/dsVuGgIpXx— ANI (@ANI) September 9, 2026
તેમણે કહ્યું કે મોદીની સરકારમાં ગ્લોબલ સ્ટેજ પર ભારતનો દરજ્જો અને માન્યતા નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. નવીને કહ્યું કે 2014થી પીએમ મોદીએ દેશના યુવાનોમાં નિરાશાની લાગણીને આશા અને આશાવાદથી બદલવાનું કામ કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે એક સમય હતો જ્યારે દેશના યુવાનો નિરાશાના વાતાવરણમાં ડૂબેલા હતા. વડાપ્રધાને 2014થી તેમને આશા અને આશાવાદના વાતાવરણમાં લાવવાનું કામ કર્યું છે.
ભારતના સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ પર પ્રકાશ પાડતા નવીને કહ્યું કે દેશ દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો સ્ટાર્ટઅપ દેશ બની ગયો છે અને યુવા લોકો ઝડપથી જોબ ક્રિએટર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે સ્ટાર્ટઅપ અને યૂનિકોર્ન દ્વારા, ભારત આજે દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો સ્ટાર્ટઅપ દેશ બની ગયો છે. સ્ટાર્ટઅપ અને યૂનિકોર્નમાં, આપણા યુવા આગળ આવ્યા છે અને માત્ર નોકરી શોધનારા નહીં પણ જોબ આપનારા તરીકે પણ ઉભર્યા છે.
#WATCH | Delhi | BJP National President Nitin Nabin says, " those who have given the term 'goonj,' how much depth do they have in their own voice? those who are misleading the nation's youth, had there been any real substance to their voices, would have done something for the… pic.twitter.com/ya8OFT4IG0— ANI (@ANI) September 9, 2026
તેમણે ખેલો ઇન્ડિયા અને ફિટ ઇન્ડિયા જેવી પહેલો પર ભાર આપ્યો અને કહ્યું કે ભારતના યુવાનોને દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રતિનિધિત્વ મળી રહ્યું છે. મહિલાઓના નેતૃત્ત્વ ધરાવતા વિકાસ પર નવીને કહ્યું કે બેટી બચાઓ-બેટી પઢાઓથી શરૂ થયેલી સફર લખપતિ દીદીના માઇલસ્ટોન સુધી પહોંચી ગઇ છે.
તેમણે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમનો પણ ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે મહિલાઓને મજબૂત બનાવવા અને પોલિસી બનાવવામાં તેમની ભાગીદારી પાક્કી કરવાનો પ્રયાસ ચાલુ છે. નવીને બોર્ડરના ગામ વિશે વિચારમાં આવેલા બદલાવો પર ભાર મુક્યો હતો જેમના વિશે તેમણે કહ્યું કે પહેલા તેમણે ભારતનું અંતિમ ગામ કહેવામાં આવતું હતું પરંતુ હવે દેશનું પ્રથમ ગામ કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
નીતિન નવીને કહ્યું કે, પીએમ મોદીની વિકાસયાત્રા ગુજરાતથી શરૂ થઇ જ્યાં તેમણે નર્મદા પ્રોજેક્ટ પર કામ કર્યું અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પહેલ દ્વારા રાજ્યને વિકાસ અને રોકાણનું મોટું એન્જિન બનાવડાવ્યું. નવીને કહ્યું કે ગુજરાતનો વિકાસ એક એવો વિકાસ મોડલ બની ગયો છે જેને બીજા રાજ્ય પણ અપનાવી શકે છે.
#WATCH | Delhi | On BJP organising month-long 'Seva Sankalp Abhiyan' to commemorate PM Modi completing 25 years in public office, BJP National President Nitin Nabin says, " when were 'khelo india' and 'fit india' launched? when did the 'startup' and 'make in india' initiatives… pic.twitter.com/GNRgSbDJ9e— ANI (@ANI) September 9, 2026
તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે નક્સલવાદને નાબૂદ કરવામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે અને મોદીના નેતૃત્વમાં દેશનો વિકાસ ફક્ત ભૌતિક પ્રગતિ સુધી મર્યાદિત રહ્યો નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં, ભારતની પ્રગતિ ફક્ત ભૌતિક પ્રગતિ સુધી મર્યાદિત રહી નથી; આપણી સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને વારસો પણ મજબૂત બન્યો છે.
PM મોદીએ 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા અને રાજ્યના 14મા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. રાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં આવવવા અને 2014માં વડાપ્રધાન બન્યા પહેલા તેમણે લગભગ 13 વર્ષ સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે કામ કર્યું. ભાજપના અધ્યક્ષે કહ્યું કે પીએમ મોદીના કાર્યકાળમાં આશરે 25 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. કોવિડની મફત દવા, મફત રાશન આપવાનું કામ વડાપ્રધાને કર્યું છે.
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