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સંસદના ચોમાસું સત્રમાં રામ મંદિરમાં 'દાન ચોરી', ઈથેનોલ અને મણિપુર પર ચર્ચાની વિપક્ષની માંગ

કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે, વિપક્ષ લોકોના મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યો છે, ત્યારે સરકાર તેમને અવગણી રહી છે, તેમણે ઉમેર્યું કે, સરકારે વધુ સંવેદનશીલ બનવાની જરૂર છે.

ગૌરવ ગોગોઇની ફાઈલ તસવીર
ગૌરવ ગોગોઇની ફાઈલ તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 6:23 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા ગૌરવ ગોગોઈએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી સર્વપક્ષીય બેઠકમાં વિપક્ષે સંસદના આગામી ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન રામ મંદિરમાં દાનની "ચોરી", ઇથેનોલ મિશ્રણ, વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓ અને મણિપુરની પરિસ્થિતિ પર ચર્ચાની માંગ કરી છે.

સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં અને અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને વિપક્ષી નેતાઓની હાજરીમાં યોજાયેલી બેઠકમાં હાજરી આપ્યા બાદ બોલતા, ગોગોઈએ કહ્યું કે, સરકારે સત્ર માટે ઘણા બિલોની યાદી બનાવી છે, પરંતુ અન્ય મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ગૃહમાં ચર્ચા કરવાની જરૂર છે.

તેમણે સંસદ ભવનના સંકુલમાં પત્રકારોને જણાવ્યું કે, "અમે આ મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા અને સંસદમાં તેના પર ચર્ચાની માંગ કરી. સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાં અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં દાનની ચોરીનો સમાવેશ થાય છે. સરકારે તેના પ્રત્યે સંવેદનશીલતા વ્યક્ત કરવી જોઈએ. અમે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન પણ જોઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ સરકારમાંથી કોઈ નૈતિક જવાબદારી લઈ રહ્યું નથી."

ગોગોઇએ જણાવ્યું કે, વિપક્ષ લોકોના મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યું છે, ત્યારે સરકાર તેમને અવગણી રહી છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે, સરકારે વધુ સંવેદનશીલ બનવાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું, "ઈથેનોલ હોય, વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દા હોય, 'સંસદની ચોરી' હોય, મણિપુરનો મુદ્દો હોય, મંદિરમાં ચોરી હોય... જો સરકાર આ મુદ્દાઓથી ભાગશે, તો તેને નુકસાન થશે."

સભામાં હાજર રહેલા સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે, તેઓ રામ મંદિરના દાનની કથિત ચોરી અને કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ પર ચર્ચા ઇચ્છે છે.

તેમણે કહ્યું કે, સરકાર રામ મંદિરના દાનની કથિત ચોરી અંગે જવાબદારીથી છટકી શકતી નથી.

યાદવે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે, ભાજપ કોઈપણ પ્રસ્તાવિત સીમાંકન કવાયત દ્વારા "સરમુખત્યારશાહી લાવવા" માંગે છે અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સમાજવાદી પાર્ટી તેનો તમામ સ્વરૂપોમાં વિરોધ કરશે.

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