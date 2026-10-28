MLC Election Result: UPમાં ભાજપે 4 બેઠક જીતી, બિહારમાં સીટિંગ ચારેય ઉમેદવાર હાર્યા; કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસને ઝટકો
ભાજપના ખાતામાં ચાર બેઠક આવી છે. વારાણસી અને આગ્રા ખંડ શિક્ષક ચૂંટણીમાં સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવારોએ જીત મેળવી છે
Published : October 28, 2026 at 5:27 PM IST
હૈદરાબાદ: ઉત્તર પ્રદેશ-બિહાર અને કર્ણાટકમાં MLC ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થયા છે. ભાજપના ખાતામાં ચાર બેઠક આવી છે. વારાણસી અને આગ્રા ખંડ શિક્ષક ચૂંટણીમાં સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવારોએ જીત મેળવી છે. બીજી તરફ બિહાર MLC ચૂંટણીમાં તમામ શિક્ષક બેઠકો પર સીટિંગ ઉમેદવાર ચૂંટણી હારી ગયા છે.
વારાણસીમાં હારની સમીક્ષા કરશે બ્રજેશ પાઠક
વારાણસી MLC શિક્ષક સીટ પર હાર બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્રજેશ પાઠકનું મોટું નિવેદન આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પૂર્વની તમામ બેઠકો પર જીત મેળવી છે. જે બેઠક પર અમારી હાર થઇ છે તેની સમીક્ષા કરીશું. આ સાથે જ તેમણે સમાજવાદી પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે જ્યારે સમાજવાદી પાર્ટી ચૂંટણી જીતે છે ત્યારે કંઇ બોલતી નથી. હારવા પર EVM અને ચૂંટણી પંચ પર સવાલ ઉઠાવે છે. આ લોકો લોકશાહી પ્રક્રિયામાં વિશ્વાસ નથી કરતા.
વારાણસીમાં સમાજવાદી પાર્ટીની જીત
વારાણસી ગ્રેજ્યુએટ MLC ચૂંટણીમાં સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવાર આશુતોષ સિન્હાની જીત થઇ છે.
અલ્હાબાદ-ઝાંસી બેઠક પર સપાના ઉમેદવાર માનસિંહ યાદવની જીત
અલ્હાબાદ-ઝાંસી સીટ પર હાઇપ્રોફાઇલ મુકાબલામાં સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવાર ડૉ.માનસિંહ યાદવે શાનદાર જીત મેળવી છે. તેમણે ભાજપના ઉમેદવાર અશોક કુમાર રાઠોડને 20 હજાર કરતા પણ વધુ મતથી હરાવ્યા છે.
જીતેલા ઉમેદવાર
- મેરઠ ગ્રેજ્યુએટ ક્ષેત્ર- દિનેશ કુમાર ગોયલ (ભાજપ)
- લખનઉં શિક્ષક ક્ષેત્ર- ઉમેશ દ્વિવેદી (ભાજપ)
- વારાણસી શિક્ષક ક્ષેત્ર- લાલ બિહારી યાદવ (સમાજવાદી પાર્ટી)
- આગ્રા શિક્ષક ક્ષેત્ર- ડૉ. આકાશ અગ્રવાલ (સમાજવાદી પાર્ટી)
- મેરઠ શિક્ષક ક્ષેત્ર- શ્રી ચંદ્ર શર્મા (ભાજપ)
- બરેલી-મુરાદાબાદ શિક્ષક ક્ષેત્ર- ડૉ. હરિ સિંહ ઢિલ્લો (ભાજપ)
બિહારમાં તમામ શિક્ષક બેઠક પર સીટિંગ ઉમેદવાર હાર્યા
બિહાર વિધાન પરિષદ ચૂંટણીમાં શિક્ષક સીટો પર ભારે ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. તમામ જીતેલા ઉમેદવાર આ વખતે હારી ગયા છે.
બિહાર વિધાન પરિષદની 8 બેઠકો પર યોજાયેલી ચૂંટણીમાં શિક્ષક ચૂંટણી ક્ષેત્રની તમામ ચાર બેઠકનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
નવલ કિશોર યાદવનો ગઢ તૂટ્યો
પટણા શિક્ષક ચૂંટણી ક્ષેત્રમાં ચોંકાવનારૂ પરિણામ આવ્યું છે. ભાજપના નવલ યાદવ ચૂંટણી હારી ગયા છે. પટણા શિક્ષક ચૂંટણી ક્ષેત્રમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી કબ્જો જમાવેલા ભાજપના નવલ યાદવ આ વખતે પોતાની બેઠક બચાવી શક્યા નથી. નવલ યાદવને RJDના ડૉક્ટર સંજીવ કુમારે હરાવ્યા છે.
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હાર્યા
દરભંગાથી કોંગ્રેસના મદન મોહન ઝા પણ ચૂંટણી હારી ગયા છે. જન સુરાજના ઉમેદવાર સુરેશ પ્રસાદ રાય દરભંગા શિક્ષક ચૂંટણી ક્ષેત્રમાંથી વિજયી થયા છે. અહીં પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને MLC ડૉ. મદન મોહન ઝા પોતાની બેઠક બચાવી શક્યા નથી.
કર્ણાટક વિધાન પરિષદ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો સૂપડો સાફ
કર્ણાટક વિધાન પરિષદની ચાર બેઠક પર યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. વિપક્ષી ભાજપ અને જનતા દળ (સેક્યુલર)એ તમામ ચાર બેઠક જીતી લીધી છે. બીજી તરફ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે કહ્યું કે કોંગ્રેસ વિધાન પરિષદ ચૂંટણીમાં પોતાના પ્રદર્શનનું વિશ્લેષણ કરશે.
ડીકે શિવકુમારે MLC ચૂંટણીના નિર્ણયને માન્યો અને બેલેટ પેપર સમર્થન કર્યું છે. જોકે, તેમણે વોટરોના નામ હટાવવા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
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