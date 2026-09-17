PM મોદી સાથેની મુલાકાતે જીવન બદલી નાખ્યું, રિવાબા જાડેજાએ NGOથી રાજકારણ સુધીની સફર ETV ભારતને જણાવી
ગુજરાતના શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ જયપુરમાં ETV ભારતના બ્યૂરો ચીફ અશ્વિની વિજય પ્રકાશ પારીક સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.
Published : September 17, 2026 at 7:05 AM IST
જયપુર: ગુજરાતના શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ ભારતીય યુવા સંસદ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતી વખતે ETV ભારત સાથે વાત કરી હતી. રિવાબાએ રાજકીય શરૂઆતથી લઇને લિંગ સમાનતા, સરકારના પરિપ્રેક્ષ્ય અને વર્તમાન Gen-Z આંદોલનને લઇને વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. રિવાબા જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, કેવી રીતે વર્ષ 2018માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મુલાકાતે તેમના જીવનની દિશા બદલી. જ્યારે વડાપ્રધાને રિવાબાને પૂછ્યું કે તે શું કરી રહ્યા છે તો તેમણે કહ્યું કે તે NGO ચલાવે છે. જેના પર જ્યારે વડાપ્રધાને પૂછ્યું કે તેમનું લક્ષ્ય શું છે, તો રિવાબાએ કહ્યું કે તેમની પ્રાથમિકતા કોઇપણ રીતે દેશની સેવા કરવાની છે, પછી તે બ્યૂરોક્રેસી, સેના કે અન્ય કોઇપણ સ્વરૂપમાં હોય.
તેમણે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાને દેશની રાજનીતિમાં યુવાનોની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો અને એક નવો વિચાર રજૂ કરતા કહ્યું કે જો કોઇનું લક્ષ્ય એક જ હોય, તો તેને મેળવવાના માર્ગો અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. પરિણામે 'વિકસિત ભારત' અને રાષ્ટ્રનિર્માણમાં યોગદાન આપવા માટે તેમણે 2019માં રાજકારણમાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય કર્યો. રિવાબા કહે છે કે જે પક્ષનું તેઓ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે 'અંત્યોદય' (સૌથી છેવાડાના વ્યક્તિનો ઉત્થાન)ના સંકલ્પથી પ્રેરાયેલો છે, જે રાષ્ટ્રનિર્માણની દિશામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે.રિવાબાએ કહ્યું કે રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા પછી તેમને 200થી વધુ ગામોની મુલાકાત લેવાની તક મળી અને આ રીતે બાબતો એક પછી એક તેમના માટે અનુકૂળ થવા લાગી. 2022માં ભાજપે તેમને જામનગર ઉત્તર બેઠક પરથી સત્તાવાર ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા, જેને કારણે તેમની રાજકીય સફરનો પ્રારંભ થયો. રિવાબા માને છે કે વ્યવસ્થાનો અભિન્ન અંગ બનીને જ કોઇ વ્યક્તિ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે સાચા અર્થમાં કાર્ય કરી શકે છે.
ફૂલ ટાઇમ જોબ છે રાજકારણ, જનતા જવાબ માંગે છે: એક સવાલના જવાબમાં રિવાબા જાડેજાએ કહ્યું કે કોઇ પણ ક્ષેત્રમાં કાર્ય જ સર્વોપરી છે અને રાજકારણ જેવા ક્ષેત્ર તો ફૂલ ટાઇમ જોબ જેવું છે, જ્યાં પહેલા પોતાના કામનો હિસાબ ખુદ રાખવો પડે છે અને પછી પાર્ટીને જણાવવું પડે છે અને અંતમાં જનતા પૂછે છે કે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન શું કર્યું? આ સાથે જ રાજકારણના પડકાર વિશે રિવાબાએ કહ્યું કે, મહિલાઓ બહુઆયામી વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે અને સંતુલન જાળવતાં જાણે છે. પૂર્ણ-સમયના રાજકારણી તરીકે ઘણીવાર પરિવાર કરતાં કામને પ્રાથમિકતા આપવી પડે છે, જેના કારણે પરિવારે પણ સમાધાન કરવું પડે છે; તેમ છતાં, તેમને હંમેશાં તેમના પરિવારનો સહયોગ મળ્યો છે, જેઓ તેમના માટે શક્તિનો મજબૂત આધારસ્તંભ છે. તેમની નવ વર્ષની દીકરી ક્યારેક ફરિયાદ કરે છે, અને તેઓ તેને સમય ફાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે.
દરેક બાળક સુધી શિક્ષણ પહોંચવું જરૂરી: શિક્ષણ મંત્રી તરીકે પોતાની ભૂમિકાને લઇને શિક્ષણ મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ જણાવ્યું કે, એક સામાજિક એકતાના સંદર્ભમાં જોવો જોઇએ; તેના સંભવિત પરિણામો અકલ્પનીય છે. કો-એજ્યુકેશન સિસલ્ટમ દ્વારા લિંગ સમાનતાના મુદ્દા પર વાત કરતા રિવાબાએ જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષણનું સ્વરૂપ ગમે તે હોય, શિક્ષણ સુધીની પહોંચ અનિવાર્ય છે. દેશના દરેક બાળકને શિક્ષણ મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવું એ વ્યવસ્થાની નૈતિક જવાબદારી છે, તેથી જો એક પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત રહે તો તે માટે સિસ્ટમને જવાબદાર ઠેરવવી જોઇએ.
Gen-Z આંદોલન પર વાત: દેશના યુવાનોના નેતૃત્ત્વમાં ચાલી રહેલા આંદોલન પર વાત કરતા રિવાબા જાડેજાએ જણાવ્યું, "દરેક પેઢી સાથે આકાંક્ષાઓ બદલાતી રહે છે. હું 'મિલેનિયલ' પેઢીની છું અને અમારી આકાંક્ષાઓ અલગ હતી. દરેક પેઢીની પોતાની આકાંક્ષાઓ રહી છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે; તેથી સિસ્ટમ અને સરકાર માટે જવાબદાર રહેવું અત્યંત જરૂરી છે. રિવાબાએ જણાવ્યું કે જો સવાલોને દબાવવામાં આવે તો વધુ સવાલો ઊભા થાય છે, તેથી જરૂરી છે કે આ સવાલોને સુધારણાના માધ્યમ તરીકે સિસ્ટમમાં સામેલ કરવામાં આવે. રિવાબાએ કહ્યું કે, PM મોદીએ સત્તા સંભાળ્યા બાદ આ જ અભિગમ અપનાવ્યો હતો, જેમાં તેઓ દરેક પેઢીના લોકો સાથે સંવાદ સાધતા અને તેમના માટે સુસંગત પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવતા હતા. તેમણે એ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે આજે શ્રીકૃષ્ણ હોત તો, શું શીખ આપતા અને યુવાનોની ઊર્જાનું રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, તે વિશે વિચારવાની જરૂર છે.
સોશિયલ મીડિયા પર જાણો સત્ય: રિવાબાએ યુવા પેઢીને આહવાન કર્યું કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર જે જુએ છે કે અનુભવે છે તેની પાછળનું સત્ય જાણવાનો પ્રયાસ કરે. આ કામને એજ્યુકેશન સિસ્ટમ દ્વારા કરી શકાય છે. રાજકીય લાભ માટે આ આંદોલનનો ઉપયોગ કરવાના રાજકીય પક્ષોના પ્રયાસો અંગે રિવાબાએ કહ્યું કે, તેમની પાસે સંસદ કે રાજ્યની વિધાનસભા જેવા યોગ્ય મંચ ઉપલબ્ધ હતા જ્યાં તેઓ આ મુદ્દાઓ ઉઠાવી શક્યા હોત અને ખરડા રજૂ કરી શક્યા હોત. જોકે, તેમનો આવો ઇરાદો નહતો, ભલે આવા પગલાંથી યુવાનોને ફાયદો થયો હોત. આ રાજકીય પક્ષોએ નક્કી કરવું પડશે કે તેઓ યુવાનોને વિકાસના માર્ગે દોરવા માંગે છે કે પછી તેમને ગેરમાર્ગે દોરીને ભટકાવવા માંગે છે. તેમણે એ જવાબ આપવો પડશે કે શું તેઓ ખરેખર યુવા પેઢીના પ્રશ્નો ઉકેલવા માંગે છે કે પછી માત્ર સોશિયલ મીડિયા પર પ્રચાર કરીને રાજકીય ખેલ રમી રહ્યા છે.
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