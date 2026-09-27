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ભાજપમાં ભડકોઃ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું, "મોઢવાડિયાનું વર્તન અંગ્રેજો જેવું", મોઢવાડિયા બોલ્યા, "મનસુખભાઈ અમારા વડીલ"

સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદમાં ભરૂચના ભાજપના મનસુખ વસાવાએ વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સામે જ મોરચો ખોલી દીધો છે.

જંગલ જમીન વિવાદમાં ભરૂચના ભાજપના મનસુખ વસાવાએ વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સામે જ મોરચો ખોલી દીધો છે.
જંગલ જમીન વિવાદમાં ભરૂચના ભાજપના મનસુખ વસાવાએ વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સામે જ મોરચો ખોલી દીધો છે. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 5:08 PM IST

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સુરતઃ નર્મદા અને સુરત જિલ્લામાં જંગલ જમીનના હક અને આદિવાસી ખેડૂતોના મુદ્દે ચાલી રહેલા વિવાદને લઈને હવે ભાજપમાં રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ભરૂચના ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ રાજ્યના વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા પર આદિવાસી સમાજમાં ભાગલા પાડવાનો અને અંગ્રેજોના સમયની ‘ભાગલા પાડો અને રાજ કરો’ની નીતિ અપનાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. જેના જવાબમાં વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ માંડવીના બલેઠી ગામેથી સાંસદના આક્ષેપો અંગે પોતાની સ્પષ્ટતા આપી છે.

અર્જુન મોઢવાડિયાની નીતિ અંગ્રેજો જેવીઃ મનસુખ વસાવા

સાંસ મનસુખ વસાવાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, એક તરફ ઉમરપાડાના આદિવાસીઓને પોતાના ખેતરો ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવે છે, જ્યારે બીજી તરફ સાગબારા વિસ્તારના આદિવાસી ખેડૂતોને તેમના ખેતરોમાં ખેતી કરતા અટકાવવામાં આવે છે. આ બેવડા વલણને લઈને સાંસદે વનમંત્રી પાસે સ્પષ્ટતા માગી હતી કે, તેઓ આદિવાસીઓની સાથે છે કે તેમની વિરુદ્ધ?

ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સામે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા (Etv Bharat Gujarat)

સાંસદે વધુમાં એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે, સાગબારા વિસ્તારમાં આદિવાસી ખેડૂતો પોતાની જમીન ખેડવા જાય ત્યારે તેમને પકડીને રેન્જ ઓફિસે લઈ આવવાના આદેશ આપવામાં આવે છે. જેના કારણે ફોરેસ્ટ વિભાગ અને પોલીસ દ્વારા ખેડૂતોને પરેશાન કરવામાં આવે છે.

આ જંગલ જમીનના વિવાદ વચ્ચે નર્મદાના ખોપી ગામમાં ખેડૂતોની અટકાયતનો પણ સાંસદે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, જમીન ખેડી રહેલા કેટલાક આદિવાસી ખેડૂતોને ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓએ ટેમ્પોમાં બેસાડ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં તેઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. સાંસદના જણાવ્યા મુજબ, તેમને આવતા જોઈ ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓ ટેમ્પો મૂકીને ત્યાંથી જતા રહ્યા હતા.

વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા
વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા (Etv Bharat Gujarat)

મનસુખભાઈ અમારા વડીલઃ અર્જુન મોઢવાડિયા

આ તમામ આક્ષેપો વચ્ચે માંડવીના બલેઠી ગામે પહોંચેલા વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ સાંસદ મનસુખ વસાવાના આક્ષેપો અંગે પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સાગબારા આંદોલનના મુદ્દે સાંસદ મનસુખ વસાવા સાથે તેમની વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ હતી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે જ સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું અને પેન્ડિંગ દાવાઓનો 90 દિવસમાં નિકાલ લાવવા માટે હકારાત્મક નિર્ણય સાથે સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.

વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, પ્રભારી મંત્રીઓ ઈશ્વરભાઈ પટેલ અને પ્રવીણભાઈ માળીની હાજરીમાં સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું અને આંદોલનકારીઓના પારણાં પણ કરાવવામાં આવ્યા હતા. તેથી હાલમાં આંદોલન શા માટે ચાલી રહ્યું છે તે અંગે પોતાને જાણકારી નથી તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા
ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા (Etv Bharat Gujarat)

મનસુખ વસાવાના આક્ષેપ અંગે જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું, તો મોઢવાડિયાએ કહ્યું કે, “મનસુખભાઈ તો મનસુખભાઈ છે. તેઓ આપણા વડીલ છે, સિનિયર છે અને આદિવાસીઓમાં ખૂબ લોકપ્રિય નેતા છે.”

વનમંત્રી મોઢવાડિયાએ એમ પણ જણાવ્યું કે, સાંસદ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા દાવાઓમાંથી જે દાવા સાચા અને પાત્ર છે, તેમનું બંધારણીય વ્યવસ્થાઓ મુજબ ઝડપથી નિરાકરણ લાવવા માટે અગાઉથી જ સંબંધિત તંત્રને સૂચના આપવામાં આવી છે.

આમ, એક તરફ સાંસદ મનસુખ વસાવા દ્વારા વન વિભાગની કામગીરી અને વનમંત્રીની નીતિ સામે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે, તો બીજી તરફ વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ અગાઉ થયેલા સમાધાન અને પેન્ડિંગ દાવાઓના નિકાલ માટે આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનો હવાલો આપીને જવાબ આપ્યો છે. આક્ષેપો અને પ્રત્યુત્તર વચ્ચે નર્મદા જિલ્લાના જંગલ જમીનનો મુદ્દો ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે.

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TAGGED:

મનસુખ વસાવા અર્જુન મોઢવાડિયા
સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદ
MANSUKH VASAVA ARJUN MODHVADIYA
SAGBARA FOREST LAND DISPUTE
MANSUKH VASAVA BLAMES MODHVADIYA

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