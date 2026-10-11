ગાંધીનગર ચૂંટણીમાં ભારે હોબાળો: ભાજપ-કોંગ્રેસ ઉમેદવારો વચ્ચે લાફાવાળી, પોલીસે કોંગ્રેસ નેતાની કરી ધરપકડ
વોર્ડ નંબર 11માં ભાજપ-કોંગ્રેસ ઉમેદવારો આમના સામને આવી ગયા હતા. કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ધરપકડ થતા જગદીશ ઠાકોરે કર્યો હલ્લાબોલ.
Published : October 11, 2026 at 6:31 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી દરમિયાન ભાટ ગામ સ્થિત સર્વોદય વિદ્યામંદિર બુથ પર ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વચ્ચે ઉગ્ર માથાકૂટ બાદ લાફાવાળી થતાં રાજકારણ ગરમાયું છે. વોર્ડ નંબર 11માં EVM મશીનમાં બટન ન દબાતું હોવાના વિવાદે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ પોલીસે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સંજયભાઈ ભરવાડની અટકાયત કરી છે, જેના વિરોધમાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે અને પોલીસ તથા ભાજપ વિરૂદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરીને હલ્લાબોલ કર્યુ છે.
EVM મશીન અને બટન ન દબાવાના આરોપથી શરૂ થયો વિવાદ
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી દરમિયાન ભાટ ગામની સર્વોદય વિદ્યામંદિર સ્કૂલમાં આવેલા મતદાન બુથ પર અચાનક વાતાવરણ ગરમ થઈ ગયું હતું. મળતી માહિતી મુજબ, વોર્ડ નંબર 11માં 10 નંબરનું બટન દબાતું નથી તેવો ગંભીર આરોપ કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સંજયભાઈ ભરવાડના ભાઈ અને બુથ એજન્ટ દીપક ભરવાડે લગાવ્યો હતો.
આ વિવાદ અંગે વાતચીત કરવા જતાં ભાજપના ઉમેદવાર જશુભાઈ પટેલ અને કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સંજયભાઈ ભરવાડ વચ્ચે બુથની અંદર જ ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. જોતજોતામાં આ માથાકૂટ એટલી વધી ગઈ કે બંને ઉમેદવારો વચ્ચે લાફાવાળી થઈ ગઈ હતી. ઘટનાના પગલે મતદાન બુથની બહાર લોકોના મોટા ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.
પોલીસની કામગીરી સામે સવાલ, જગદીશ ઠાકોરનો હલ્લાબોલ
ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો બુથ પર પહોંચી ગયો હતો. જોકે, પોલીસે એકતરફી કામગીરી કરીને માત્ર કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સંજયભાઈ ભરવાડની અટકાયત કરી લીધી હોવાના આરોપ લાગી રહ્યા છે. બીજી તરફ, ભાજપ ઉમેદવાર જશુભાઈ પટેલ સ્કૂલમાં હોવા છતાં બહાર આવ્યા નહોતા. સંજયભાઈના સમર્થકોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે જશુભાઈ પટેલને પોલીસે મદદ કરી છે. આ ઉપરાંત પોલીસે મતદાન બુથ પર મીડિયાના પ્રવેશ પર પણ પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો.
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા જગદીશ ઠાકોર તરત જ ભાટ ગામ ખાતે પહોંચી ગયા હતા. તેમણે પોલીસ અને ભાજપ સરકાર વિરૂદ્ધ આકરા સૂત્રોચ્ચાર કરીને ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો."ટૂંક સમયમાં સંજયભાઈને નહીં છોડાય તો થશે ઉગ્ર વિરોધ"
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા જગદીશ ઠાકોરે આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસ અહીં સ્પષ્ટપણે ભાજપનું કામ કરતી દેખાઈ રહી છે. એકતરફી કાર્યવાહી કરીને અમારા ઉમેદવારની અટકાયત કરવામાં આવી છે. જો ટૂંક સમયમાં સંજયભાઈને છોડવામાં નહીં આવે, તો કોંગ્રેસ પક્ષ સમગ્ર વિસ્તારમાં મોટો હલ્લાબોલ કરશે."
સ્થિતિ તંગ પરંતુ નિયંત્રણ હેઠળ
ગાંધીનગરના આ બુથ પર ઉમેદવારો વચ્ચે થયેલી મારામારી અને ત્યારબાદ કોંગ્રેસ નેતાઓના વિરોધ પ્રદર્શનને કારણે વાતાવરણ ભારે તંગ બની ગયું છે. હાલમાં ઘટનાસ્થળે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
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