પંજાબ AAPને મોટો ઝટકો: 2 દિવસમાં 3 ધારાસભ્યોએ આપ્યા રાજીનામા, તમામ ભાજપમાં જોડાયા
AAP પંજાબમાં મોટા રાજકીય પડકારનો સામનો કરી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં AAPના ત્રણ ધારાસભ્યોએ પક્ષ છોડી દીધો છે અને આજે ભાજપમાં જોડાઇ ગયા છે.
Published : November 2, 2026 at 2:18 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પંજાબમાં મોટા રાજકીય પડકારનો સામનો કરી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં AAPના ત્રણ ધારાસભ્યોએ પક્ષ છોડી દીધો છે અને આજે ભાજપમાં જોડાઇ ગયા છે.
આજે સવારે, AAPના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ IPS અધિકારી કુંવર વિજય પ્રતાપ સિંહ (જેમને ગયા જૂન મહિનામાં પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા) ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે. કુંવર વિજય પ્રતાપસિંહ અમૃતસર ઉત્તર મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા.
તેમના રાજીનામાના એક દિવસ પહેલા જ, પટિયાલા જિલ્લાના સમાનાના ધારાસભ્ય ચેતન સિંહ જોરામાજરા અને સનૌરના ધારાસભ્ય હરમીત સિંહ પઠાણમાજરાએ AAPના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. આ ત્રણેય નેતાઓ દિલ્હીમાં ભાજપના કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા અને ભાજપમાં જોડાઇ ગયા હતા.
AAPના ધારાસભ્યોનું ભાજપમાં સ્વાગત કરતા, પંજાબ ભાજપના પ્રમુખ કેવલ સિંહ ધિલ્લોને જણાવ્યું હતું કે, નેતાઓ દ્વારા AAP છોડવાનું કારણ એ છે કે પક્ષ પોતાના વચનો પૂરા કરવામાં, ભ્રષ્ટાચારને રોકવામાં અને ડ્રગ્સની સમસ્યાને ઉકેલવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.
AAP MLAs from Punjab, Shri Kunwar Vijay Pratap Singh, Shri Harmeet Singh Pathanmajra and Shri Chetan Singh Jauramajra #JoinBJP at the party headquarters in New Delhi. https://t.co/zmZLRDwLsO— BJP (@BJP4India) November 2, 2026
કુંવર વિજય પ્રતાપે જણાવ્યું કે, હાલમાં પંજાબમાં ખંડણી ઉઘરાવવી એક ઉદ્યોગ બની ગઇ છે, અને ગેંગસ્ટરવાદ તથા નશીલા પદાર્થોનો દુરૂપયોગ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. તેમણે કહ્યું, "હું પોલીસ અધિકારી રહ્યો છું, અને આજે જે ગેંગસ્ટરો વિરૂદ્ધ મેં કોર્ટમાં જુબાની આપી હતી, તેઓ જ હવે પંજાબના સત્તાધારી પક્ષ અને સરકારનો હિસ્સો બની ગયા છે. આનાથી વધુ શરમજનક બીજું શું હોઇ શકે? બેરોજગારી ટોચ પર છે, ઉદ્યોગો પડી ભાંગ્યા છે, લોકો વર્તમાન પરિસ્થિતિથી કંટાળી ગયા છે અને જેમ-તેમ દેવું કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. રાજ્યની શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને અર્થતંત્ર વધતા દેવાના બોજ હેઠળ ડૂબી રહ્યા છે. આપણને શાંતિ અને સમૃદ્ધિની જરૂર છે, જેના માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન અને નેતૃત્ત્વની આવશ્યકતા છે."
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। >ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਬਨ-ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰੌਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। >ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ 90 ਪਰਸੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। >ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। >ਮੇਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। >ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। >ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। >ਮੇਰਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ”। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ… ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ— Kunwar Vijay Pratap Singh (@Kvijaypratap) November 2, 2026
40 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી બાદ AAPમાં બળવો
આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ની 40 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર થયા બાદ આ બળવો શરૂ થયો છે, જેમાં પઠાણમાજરા અને જૌરામાજરાના નામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નહતો.
કુંવર વિજય પ્રતાપસિંહે સ્પીકર કુલતાર સિંહ સંધવાનને પોતાનું રાજીનામું મોકલી આપ્યું છે. તેમણે ફેસબુક પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "મેં પંજાબ વિધાનસભાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને સાથે પોતાનો રાજીનામા પત્ર પણ શેર કર્યો છે. પંજાબ વિધાનસભાના સ્પીકરને સંબોધીને લખેલા પત્રમાં તેમણે જણાવ્યું, "હું આ દ્વારા 1.11.2026થી લાગુ થાય તે રીતે ગૃહમાં મારી બેઠક પરથી રાજીનામું આપું છું."
કુંવર સિંહનું AAPને છોડવું ખાસ કરીને મહત્ત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેઓ એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારી રહી ચૂક્યા છે અને પંજાબના રાજકારણમાં તેમનું નોંધપાત્ર સ્થાન છે. 2021માં AAPમાં જોડાયા બાદ અને 2022ની ચૂંટણીમાં અમૃતસર ઉત્તર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી જીત મેળવ્યા પછી, તેઓ રાજ્યમાં પક્ષના અગ્રણી ચહેરાઓમાંથી એક તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા.
જોકે, સમય જતાં પક્ષના નેતૃત્ત્વ સાથેના તેમના સંબંધો બગડ્યા હતા. જૂન 2025માં, પક્ષ વિરોધી પ્રવૃતિના આરોપસર AAP દ્વારા તેમને પાંચ વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
48 કલાકની અંદર પઠાણમાજરા, જોરામાજરા અને કુંવર સિંહના પક્ષ છોડવાથી પંજાબ AAPમાં અસંતોષ સામે આવ્યો છે. અગાઉના બે ધારાસભ્યોએ માન સરકારની કામગીરીની ટીકા કરી હતી અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી, બેરોજગારી, ખેડૂતોના પ્રશ્નો તથા શાસન વ્યવસ્થા જેવા મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા હતા.
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