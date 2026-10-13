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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: વોર્ડ-4માં ભાજપની પેનલ જીતી, વોર્ડ-6માં કોંગ્રેસની પેનલ જીતતા રિ-કાઉન્ટિંગની માંગ

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2026 at 9:25 AM IST

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Updated : October 13, 2026 at 11:07 AM IST

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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં મતગણતરી શરૂ થઇ છે. 11 વોર્ડની 44 બેઠક પર 59.25 ટકા જેટલું શાંતિપૂર્ણ મતદાન બાદ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સેક્ટર-15ની કોલેજ ખાતે સઘન સુરક્ષા વચ્ચે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. 130 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થશે.

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11:06 AM, 13 Oct 2026 (IST)

વોર્ડ-4માં ભાજપ, વોર્ડ-6માં કોંગ્રેસની પેનલ જીતી

વોર્ડ 4માં ભાજપની પેનલની જીત, વોર્ડ-6માં કોંગ્રેસની પેનલ જીતી હતી પરંતુ રિકાઉન્ટિંગની માંગ કરવામાં આવી છે.

10:50 AM, 13 Oct 2026 (IST)

વોર્ડ 7માં ભાજપની પેનલ તૂટી

વોર્ડ-7માં ભાજપના સોનલબા વાઘેલા, કિંજલ ઠાકોર અને શૈલેષ પટેલ વિજયી બન્યા છે જ્યારે કોંગ્રેસમાં નગીન નાડિયાની જીત થઇ છે. આ સાથે જ વોર્ડ નંબર-7માં ભાજપની પેનલ તૂટી હતી.

10:25 AM, 13 Oct 2026 (IST)

વોર્ડ-1માં ભાજપની પેનલ વિજેતા

વોર્ડ-1માં જોરદાર ટક્કર બાદ ભાજપની પેનલ વિજેતા બની છે. વોર્ડ નંબર-7માં કોંગ્રેસના નગીન નાડીયા વિજેતા બન્યા છે.

9:52 AM, 13 Oct 2026 (IST)

ત્રણ વોર્ડમાં ભાજપની પેનલ વિજેતા

વોર્ડ નંબર-3માં ભાજપની પેનલ વિજેતા બની છે. વોર્ડ 7 અને વોર્ડ 9માં પણ ભાજપની પેનલ વિજેતા થઇ છે.

9:41 AM, 13 Oct 2026 (IST)

પેનલ તૂટવાનો ડર

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી માટે યોજાયેલા મતદાન બાદ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગાંધીનગરની સત્તા મેળવવા ભાજપ,કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ટક્કર છે. આ વખતે પણ પેનલ તૂટવાનો ડર ત્રણેય પાર્ટીઓને સતાવી રહ્યો છે.

9:21 AM, 13 Oct 2026 (IST)

વોર્ડ-5નું સૌથી પહેલા પરિણામ આવશે

9 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ કરવામાં આવી છે. કૂલ 5 રૂમમાં મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સૌથી પહેલા 1-3-5-7-9ની મતગણતરી હાથ ધરાશે. બીજા તબક્કામાં 2-4-6-8 અને 10 વોર્ડની મતગણતરી હાથ ધરાશે. વોર્ડ નંબર-11ની છેલ્લે મતગણતરી હાથ ધરાશે.

Last Updated : October 13, 2026 at 11:07 AM IST

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