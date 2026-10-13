ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: વોર્ડ-4માં ભાજપની પેનલ જીતી, વોર્ડ-6માં કોંગ્રેસની પેનલ જીતતા રિ-કાઉન્ટિંગની માંગ
Published : October 13, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 11:07 AM IST
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં મતગણતરી શરૂ થઇ છે. 11 વોર્ડની 44 બેઠક પર 59.25 ટકા જેટલું શાંતિપૂર્ણ મતદાન બાદ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સેક્ટર-15ની કોલેજ ખાતે સઘન સુરક્ષા વચ્ચે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. 130 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થશે.
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વોર્ડ-4માં ભાજપ, વોર્ડ-6માં કોંગ્રેસની પેનલ જીતી
વોર્ડ 4માં ભાજપની પેનલની જીત, વોર્ડ-6માં કોંગ્રેસની પેનલ જીતી હતી પરંતુ રિકાઉન્ટિંગની માંગ કરવામાં આવી છે.
વોર્ડ 7માં ભાજપની પેનલ તૂટી
વોર્ડ-7માં ભાજપના સોનલબા વાઘેલા, કિંજલ ઠાકોર અને શૈલેષ પટેલ વિજયી બન્યા છે જ્યારે કોંગ્રેસમાં નગીન નાડિયાની જીત થઇ છે. આ સાથે જ વોર્ડ નંબર-7માં ભાજપની પેનલ તૂટી હતી.
વોર્ડ-1માં ભાજપની પેનલ વિજેતા
વોર્ડ-1માં જોરદાર ટક્કર બાદ ભાજપની પેનલ વિજેતા બની છે. વોર્ડ નંબર-7માં કોંગ્રેસના નગીન નાડીયા વિજેતા બન્યા છે.
ત્રણ વોર્ડમાં ભાજપની પેનલ વિજેતા
વોર્ડ નંબર-3માં ભાજપની પેનલ વિજેતા બની છે. વોર્ડ 7 અને વોર્ડ 9માં પણ ભાજપની પેનલ વિજેતા થઇ છે.
પેનલ તૂટવાનો ડર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી માટે યોજાયેલા મતદાન બાદ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગાંધીનગરની સત્તા મેળવવા ભાજપ,કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ટક્કર છે. આ વખતે પણ પેનલ તૂટવાનો ડર ત્રણેય પાર્ટીઓને સતાવી રહ્યો છે.
વોર્ડ-5નું સૌથી પહેલા પરિણામ આવશે
9 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ કરવામાં આવી છે. કૂલ 5 રૂમમાં મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સૌથી પહેલા 1-3-5-7-9ની મતગણતરી હાથ ધરાશે. બીજા તબક્કામાં 2-4-6-8 અને 10 વોર્ડની મતગણતરી હાથ ધરાશે. વોર્ડ નંબર-11ની છેલ્લે મતગણતરી હાથ ધરાશે.