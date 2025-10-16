ETV Bharat / politics

સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં અલ્પેશ ઠાકોર-હાર્દિક પટેલને સ્થાનને લઈને જયનારાયણ વ્યાસનું મોટું નિવેદન

અલ્પેશ અને હાર્દિકના મંત્રી મંડળમાં આવવાની કોઈ શક્યતા નથી. અર્જુન મોઢવાડીયા અને સી.જે ચાવડાએ કોંગ્રેસે નિકાસ કરેલો માલ છે: જયનારાયણ વ્યાસ

કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સ
કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રાજીવગાંધી ભવન ખાતે જયનારાયણ વ્યાસે પત્રકાર પરિષદ કરી હતી. ત્યારે તેમણે મંત્રી મંડળમાં વિસ્તરણ અંગે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, ભાજપ સરકારનું સંપૂર્ણ મંત્રીમંડળ બદલાઈ રહ્યું છે. ભાજપે સ્વીકાર્યું છે કે તે નિષ્ફળ રહ્યા છે. જે નિર્ણય બિરદાવા જેવો છે. ભાજપ નવા મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ પણ નક્કી કરી શકી નથી. અલ્પેશ અને હાર્દિક પટેલના મંત્રી મંડળમાં આવવાથી કોઈ ફેર પડવાનો નથી. અલ્પેશ અને હાર્દિકના મંત્રી મંડળમાં આવવાની કોઈ શક્યતા નથી. અર્જુન મોઢવાડીયા અને સી.જે ચાવડાએ કોંગ્રેસે નિકાસ કરેલો માલ છે.

જયનારાયણ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી એટલે જુના ચોપડાને વિદાય આપવાનો સમય. વહિવટ એટલે વટથી બતાવી શકાય એવું. ભાજપ સરકારનું સંપૂર્ણ મંત્રીમંડળ બદલાઈ રહ્યું છે. દુનિયાની સૌથી મોટી પાર્ટી કહેવાતી ભાજપ પાર્ટી પ્રદેશ પ્રમુખનો નિર્ણય કરવામાં વિલંબ કરે છે. ભાજપે સ્વીકાર્યું છે કે તે નિષ્ફળ રહ્યા છે, જે નિર્ણય બિરદાવા જેવો છે. સરકાર કોમાની સ્થિતિમાં છે, જેમાં કોઈ ફેરબદલ આવવાનો નથી. ડૂબતો પક્ષ તરનારનો સહારો શોધી ફરી ઉભરાવાની કોશિષ કરી રહ્યો છે. ભાજપને પટા વાળો બદલાવા માટે પણ દિલ્હી પૂછવું પડે છે. ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખનું ભવિષ્ય કેટલું ઉજળું છે તે આવનાર સમય નક્કી કરશે. ભાજપ નવા મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ પણ નક્કી કરી શકી નથી. બહાદુર શાહના અંતિમ સમયની જેમ ભાજપની સ્થિતિ છે.

દેશ-દુનિયાના સમાચાર વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, 2014થી 2025ના સમયગાળામાં 11 વર્ષ માત્ર ગુજરાત મોડલનું રટણ કર્યું. દેશના 10 કુપોષિત જિલ્લાઓમાં ગુજરાતના 4 જિલ્લાઓ છે. માનવ વિકાસ સૂચક આંખમાં ભારત ક્યાં છે? HDIએ આયુષ્ય, આરોગ્ય અને શિક્ષણના સયુંકત આંખ પરથી માનવ વિકાસ સૂચક આંક તૈયાર થાય છે. HDIમાં 193 દેશમાં ભારત 130 માં સ્થાને છે. ગુજરાતનું સ્થાન અતિ વિકસિત 11 રાજ્યોમાં ક્યાંય નથી. મધ્યમ કક્ષાના 36 રાજ્યોમાં 25માં સ્થાને છે. ગુજરાત, મેઘાલય, રાજસ્થાન અને કર્ણાટકથી પાછળ છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય અને આયુષ્ય ક્ષેત્રે આપણે દુર્ગતી કરી છે. 145 કરોડમાંથી 85 કરોડ લોકોને 5 કિલો અનાજ આપે છે. ઉદ્યોગપતિ માટે તેમના હિતમાં કામ કરતી સરકાર એટલે ભાજપ સરકાર છે. દેશના 10 ટકા લોકો પાસે 80% સંપત્તિ જ્યારે 80 ટકા લોકો પાસે 20% સંપત્તિ છે. વિકાસની વાતો એ માત્ર વાતો જ છે વાસ્તવિકતા નહીં. RBI અને નીતિ આયોગના આંકડા જ દર્શાવે છે દેશની સ્થિતિ કેવી છે? તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અલ્પેશ અને હાર્દિક પટેલના મંત્રી મંડળમાં આવવાથી કોઈ ફેર પડવાનો નથી. અલ્પેશ અને હાર્દિકની મંત્રી મંડળમાં આવવાની કોઈ શક્યતા નથી. અર્જુન મોઢવાડીયા અને સી.જે ચાવડાએ કોંગ્રેસે નિકાસ કરેલો માલ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 17 ઓક્ટોબરે ગુજરાત મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ: ફેરબદલ, ભાજપ માટે પડકાર કે રાજકીય તક ?
  2. ગુજરાત મંત્રીમંડળના વિસ્તરણનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, જુનાગઢમાંથી એક ધારાસભ્ય મંત્રી બને તેવી પૂરી શક્યતા

TAGGED:

HARDIK PATEL
ALPESH THAKOR
JAYNARAYAN VYAS
CONGRESS
GUJARAT NEW MINISTERS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.