ભાજપ-AIMIMનું ગઠબંધન, ભાજપ-કોંગ્રેસનું ગઠબંધન, 2026ના પહેલા જ મહિનામાં આ શું જોવા મળી રહ્યું છે?
શિવસેનાએ સાઈડલાઈન કરીને ભાજપ-કોંગ્રેસ સાથે આવ્યા. ટોચનું નેતૃત્વ ભડક્યું, લીધા પગલાં.
Published : January 8, 2026 at 7:37 AM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના થાણે અને અકોલામાં રાજકીય ઘટનાક્રમે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને શરમમાં મૂકી દીધા છે. એકનાથ શિંદેના શિવસેના જૂથને બહુમતી મેળવવાથી રોકવા માટે સ્થાનિક પક્ષના કાર્યકરોએ એકબીજા સાથે સમજૂતી કરી.
થાણેની અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં શિવસેના (એકનાથ શિંદે) 27 બેઠકો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી. બહુમતી માટે 31 બેઠકોની જરૂર છે. કુલ 60 બેઠકો છે. ભાજપના 14 ઉમેદવારો, 12 કોંગ્રેસના ઉમેદવારો, 4 એનસીપી ઉમેદવારો અને એક અપક્ષ ઉમેદવારે ગઠબંધન (અંબરનાથ વિકાસ આઘાડી) બનાવ્યું. ત્યારબાદ તેમણે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને પત્ર સુપરત કર્યો. ભાજપના તેજશ્રી કરંજુલેએ મેયર પદ જીત્યું, એકનાથ શિંદેની શિવસેનાના મનીષા વાલેકરને હરાવ્યા. ભાજપના 16 ઉમેદવારોને જીત મળી હતી. ગઠબંધન બનાવ્યા પછી, આ નેતાઓએ જણાવ્યું કે તેઓએ શહેરનું રક્ષણ કરવા અને સ્થિર વહીવટ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે.
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બુધવારે મહારાષ્ટ્રમાં અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં ચૂંટાયેલા 12 કાઉન્સિલરો અને બ્લોક પ્રમુખને સસ્પેન્ડ કર્યા, તેમના પર ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) સાથે જોડાણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. પાર્ટીએ અંબરનાથ બ્લોક પ્રમુખ પ્રદીપ પાટિલને સસ્પેન્ડ કર્યા અને સમગ્ર યુનિટનું વિસર્જન કર્યું.
Congress has suspended its Ambarnath block president, Pradeep Patil, alleging an alliance with Bharatiya Janata Party members in the Ambernath Municipal Council without informing the state office. In addition, the block Congress Executive Committee is being dissolved. Similarly,… pic.twitter.com/ovSO2k7zva— ANI (@ANI) January 7, 2026
કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સચિન સાવંતે જણાવ્યું હતું કે, "સ્થાનિક સ્તરે શિવસેના દ્વારા કથિત ભ્રષ્ટાચારનો વિરોધ કરવા માટે સ્વતંત્ર કાઉન્સિલરો સહિત અનેક કાઉન્સિલરોએ પાર્ટીના પ્રતીકો અને જોડાણો છોડીને અંબરનાથ વિકાસ મોરચા (અંબરનાથ વિકાસ આઘાડી) ની રચના કરી છે. કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે કોઈ ઔપચારિક જોડાણ નથી. જોકે, પરવાનગી વિના સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું, તેથી કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે."
ભાજપે તેના સ્થાનિક એકમ સામે પણ કાર્યવાહી કરી છે. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે, આ જોડાણ ક્યારેય સ્વીકાર્ય નહોતું, અને તેથી, તે તૂટી ગયું છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, શિવસેના (એકનાથ શિંદે જૂથ) અમારો સાથી છે અને તેમની સાથેનું જોડાણ ચાલુ રહેશે.
અંબરનાથની જેમ, અકોલા જિલ્લાની અકોટ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં પણ આવી જ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અહીં, સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓએ ઓવૈસીની આગેવાની હેઠળના AIMIM અને કેટલાક અન્ય પક્ષો સાથે ગઠબંધન કર્યું હતું. ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે, અહીં પણ કોઈપણ ગઠબંધનને મંજૂરી આપી શકાતી નથી, કારણ કે તે પક્ષ શિસ્તની વિરુદ્ધ છે.
એક ન્યૂઝ ચેનલ સાથે વાત કરતા ફડણવીસે કહ્યું, "હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે કોંગ્રેસ કે AIMIM સાથે કોઈપણ ગઠબંધન સ્વીકાર્ય નહીં હોય. જો કોઈ સ્થાનિક નેતાએ જાતે આવો નિર્ણય લીધો હોય, તો તે શિસ્ત વિરુદ્ધ છે અને તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
ઉદ્ધવ ઠાકરેના મુખ્ય પ્રવક્તા સંજય રાઉતે ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું. રાઉતે કહ્યું કે, અંબરનાથ અને અકોટમાં બનેલી ઘટનાઓ દર્શાવે છે કે ભાજપ સત્તા માટે કોઈપણ સાથે હાથ મિલાવશે. એકનાથ શિંદેની આગેવાની હેઠળની પાર્ટીએ ગઠબંધનને તકવાદી ગણાવ્યું. તેમના ધારાસભ્ય ડૉ. બાલાજી કિનિકરે તેને ગઠબંધન ધર્મનો વિશ્વાસઘાત ગણાવ્યો અને કહ્યું કે, તે ભાજપના "કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત" ના નારાની વિરુદ્ધ પણ ગયું. જોકે, ભાજપના કાઉન્સિલર અભિજીત કરંજુલે પાટીલે કહ્યું કે, અમે જે કંઈ કર્યું તે અંબરનાથને ભ્રષ્ટાચાર અને ભયથી મુક્ત કરવા માટે હતું.
શિવસેનાના સાંસદ શ્રીકાંત શિંદેએ કહ્યું, "જે પક્ષો સામે આપણે ચૂંટણી લડીએ છીએ તેમની સાથે હાથ મિલાવવો યોગ્ય નથી. જો કેટલાક લોકો ફક્ત સત્તા મેળવવા માટે આવું કરી રહ્યા છે, તો વરિષ્ઠ નેતાઓએ આ વાત ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જેમની સામે એકનાથ શિંદેએ બળવો કર્યો હતો તેમની સાથે હાથ મિલાવવો એ એક સ્વાર્થી પગલું છે. કેટલાક લોકોએ સમજવું જોઈએ કે સત્તા જ બધું નથી."
અંબરનાથની જેમ, બળવાખોર ભાજપના નેતાઓએ આકોટમાં અકોટ વિકાસ મંચની રચના કરી. તેઓ AIMIM સાથે જોડાયા. અહીં, ભાજપે 35 માંથી 11 બેઠકો જીતી હતી. AIMIM એ બે બેઠકો જીતી હતી. ભાજપે ગઠબંધન બનાવ્યું અને તેની સંખ્યા 25 સુધી વધારી. ભાજપના માયા ધુલે અહીં મેયર બન્યા.
રસપ્રદ વાત એ છે કે AIMIM નેતા ઇમ્તિયાઝ જલીલે પણ તેમના નેતાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, સંપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. અહીં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ ભાજપને ટેકો આપ્યો ન હતો. કોંગ્રેસે છ બેઠકો જીતી હતી અને વંચિત બહુજન આઘાડીએ બે બેઠકો જીતી હતી. જોકે, ભાજપના ધારાસભ્ય રણધીર સાવકરે જણાવ્યું હતું કે, AIMIMના ચાર કાઉન્સિલરોએ અકોટ વિકાસ મંચમાં જોડાવાનો પોતાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેમના મતે, તેઓ ભાજપના સિદ્ધાંતો સાથે પણ સંમત છે. આ મહિનાની 15મી તારીખે 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. એવી અટકળો છે કે આ ગઠબંધન આ ચૂંટણીઓના પરિણામો પર અસર કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: