દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધીનો 'જલસો' શીખ વિરોધી રમખાણોના પીડિતોના ઘા પર મીઠું ભભરાવવા સમાન: અમિત શાહ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, રાહુલ ગાંધીની 'મોહબ્બત કી દુકાન'માંથી માત્ર નફરત જ શીખી શકાય છે.
Published : November 1, 2026 at 7:15 PM IST
ચંદીગઢ: રવિવારે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં આયોજિત એક રેલીમાં રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને અખિલેશ યાદવ સહિત 'INDIA' ગઠબંધનના અગ્રણી નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. દરમિયાન, ચંદીગઢમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે 1984ના શીખ વિરોધી રમખાણોની વર્ષગાંઠ પર રેલી યોજવા બદલ 'INDIA' ગઠબંધનની ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "તેઓએ પોતાની રેલી યોજવા માટે એ જ દિવસ પસંદ કર્યો જે દિવસે શીખોનું નરસંહાર થયું હતું."
શીખ વિરોધી રમખાણોના સંદર્ભમાં રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ પક્ષ પર આકરા પ્રહારો કરતા તેમણે કહ્યું કે, 1લી નવેમ્બરે દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધી દ્વારા આયોજિત આ 'કાર્યક્રમ' શીખ વિરોધી રમખાણોના પીડિતોના ઘા પર મીઠું ભભરાવવા સમાન છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ ટિપ્પણી કરી કે, આવા કાળા દિવસે રેલીનું આયોજન કરીને રાહુલ ગાંધીની 'મોહબ્બત કી દુકાન'માંથી નફરત સિવાય બીજું કંઈ બહાર આવ્યું નથી. શાહે વધુમાં કહ્યું, "જો તમે વડાપ્રધાન બનવાની ઈચ્છા રાખતા હોવ, તો તમે આખી જિંદગી 'મોક પાર્લામેન્ટ'માં બેસીને વિતાવી શકો છો તમારો વારો ક્યારેય આવવાનો નથી."
#WATCH | Chandigarh: Union Home Minister Amit Shah says, "On November 1, 1984, thousands of Sikhs were brutally murdered in Delhi during riots incited by the Congress party. Thousands were burned alive. Many Sikhs were forced to abandon and flee. Countless children were left orphaned, many women were widowed, and many families saw their homes destroyed. The Prime Minister at the time, Rajiv Gandhi, made a statement and I can never forget it—in which he remarked, "When a big tree falls, the earth shakes." Only Congress leaders could describe the brutal massacre of thousands of Sikhs in such a manner. Years have passed since then..."— ANI (@ANI) November 1, 2026
વિપક્ષ પર નિશાન સાધતા શાહે કહ્યું, "જૂઠું બોલવું, અરાજકતા ફેલાવવી અને સંસદને કામ કરતી અટકાવવી આ તમારો સ્વભાવ જ છે."
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, 1લી નવેમ્બર, 1984ના રોજ દિલ્હીમાં થયેલા શીખ વિરોધી રમખાણો દરમિયાન હજારો શીખોની નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી. હજારો લોકોને જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. ઘણા લોકોને પોતાનાં ઘર છોડવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા, અસંખ્ય બાળકો અનાથ થઈ ગયા હતા, ઘણી સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ ગઈ હતી અને અનેક ઘરોને આગ લગાડી દેવામાં આવી હતી. તે સમયના વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ એક નિવેદન આપ્યું હતું જે મેં ટેલિવિઝન પર જોયું હતું અને હું ક્યારેય ભૂલી શકતો નથી. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, જ્યારે કોઈ મોટું વૃક્ષ પડે છે, ત્યારે ધરતી ધ્રૂજે છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, હજારો શીખોના નરસંહાર પછી આવી ટિપ્પણી માત્ર કોંગ્રેસના નેતા જ કરી શકે છે.
શાહે જણાવ્યું કે, 2014માં નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રમાં ભાજપ સરકાર સત્તામાં આવ્યા બાદ, 1984ના શીખ વિરોધી રમખાણોમાં સંડોવાયેલા લોકો સામેના તમામ કેસો ફરીથી ખોલવામાં આવ્યા હતા. તેમણે નોંધ્યું કે, રમખાણોમાં માર્યા ગયેલા દરેક વ્યક્તિના પરિવારને 5-5 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે કોંગ્રેસના અનેક દિગ્ગજ નેતાઓને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
અમિત શાહે કહ્યું, "જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર સત્તામાં આવી, ત્યારે અમે રમખાણખોરો સામેના તમામ કેસો ફરી ખોલ્યા, દરેક પીડિતને 5 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ જેલમાં જાય તે સુનિશ્ચિત કર્યું. ભારતે અગાઉ ક્યારેય એવા રમખાણો જોયા ન હતા અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય જોવા નહીં મળે જે કોઈ રાજકીય પક્ષ દ્વારા આ રીતે ભડકાવવામાં આવ્યા હોય."
શાહે વધુમાં કહ્યું, "અમારા પક્ષે એક પત્રકાર પરિષદ યોજીને વિનંતી કરી હતી કે 1, 2 અને 3 નવેમ્બરના રોજ જે દિવસોમાં શીખ વિરોધી રમખાણો થયા હતા કોઈપણ કાર્યક્રમ ન યોજવો જોઈએ, કારણ કે આમ કરવાથી શીખ સમુદાયની લાગણીઓને, જેમાં માતાઓ, બહેનો અને બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમને ઊંડી ઠેસ પહોંચશે. પરંતુ તેઓ પોતાની જીદ પર અડગ રહ્યા. જે દિવસે હજારો શીખોને જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતા, તે જ દિવસે રેલી યોજવા માટે વિદેશથી આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ગુરુઓની આ ધરતી પરથી, હું આ ઘૃણાસ્પદ પ્રયાસની સખત નિંદા કરું છું. હું તેની નિંદા કરું છું. ભારત અને પંજાબ આ ઘટનાને ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં."
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