હર્ષ સંઘવી: સૌથી નાની વયના ઉમેદવાર બનવાથી લઈને ગુજરાતના યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી બનવા સુધીની સફર
ગુજરાતના નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની વાત કરીએ તો જૈન પરિવારમાંથી આવતા હર્ષ સંઘવીનો જન્મ 8 જાન્યુઆરી 1985ના રોજ થયો હતો.
Published : October 17, 2025 at 5:48 PM IST
ગાંધીનગર: પાટનગર ગાંધીનગરમાં નવા મંત્રીમંડળનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો હતો. જેમાં સૌ પ્રથમ હર્ષ સંઘવીએ શપથ લીધા હતા. તેઓ ગુજરાતના નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. તેઓ 40 વર્ષની ઉંમરે ગુજરાતના સૌથી નાની વયના નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળમાં 5 કેબિનેટ મંત્રી, 3 રાજ્યકક્ષાના (સ્વતંત્ર પ્રભાર) મંત્રી અને 12 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓએ શપથ લીધા હતા.
નવમા ધોરણ સુધી અભ્યાસ, હીરા વેપારી
ગુજરાતના નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની વાત કરીએ તો જૈન પરિવારમાંથી આવતા હર્ષ સંઘવીનો જન્મ 8 જાન્યુઆરી 1985ના રોજ થયો હતો. તેમણે નવમા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. તેઓ સુરતના એક હીરા વેપારી છે. નાની ઉંમરથી જ તેઓ રાજનીતિમાં સક્રિય થઈ ગયા હતા. 2008માં તેમની ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોર્ચાના પ્રદેશ મહામંત્રી તરીકે નિયુક્તિ કરાઈ હતી. આ બાદ 2010માં ફરીથી તેઓ યુવા માર્ચાના મહામંત્રી બન્યા હતા. 2011માં ભાજપના યુવા મોર્ચાના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખની જવાબદારી નિભાવી. આ બાદ 2013માં તેમને ભાજપે રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચામાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરીકે તો 2014માં રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ પદે નિમણૂંક થઈ.
શ્રીનગરના લાલચોકમાં તિરંગો ફરકાવ્યો
વર્ષ 2011માં પ્રદીપસિંહ વાઘેલાની આગેવાનીમાં શ્રીનગરના લાલ ચોકમાં તિરંગો ફરકાવવાની જાહેરાત કરાઈ હતી. ત્યારે લાલ ચોકમાં તિરંગો ફરકાવા ગયેલા ભાજપ યુવા મોરચાના નેતાઓમાં હર્ષ સંઘવી હતા. જોકે તે સમયે સરકારે આ કાર્યક્રમની મંજૂરી નહોતી આપી અને યુવા મોરચાના કાર્યકરો પર લાઠીચાર્જ પણ થયો હતો.
ત્રણ ટર્મથી ભાજપના ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાય છે
વર્ષ 2012માં હર્ષ સંઘવીને મજૂરા વિધાનસભા પરથી ભાજપે ટિકિટ આપી હતી, તે સમયે તેઓ 27 વર્ષની વયે ગુજરાતના સૌથી યુવા ઉમેદવાર હતા. ચૂંટણીમાં તેઓ 73 ટકા વોટ મેળવીને વિજેતા બન્યા હતા. આ બાદ 2017 તથા 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ તેમની જીત થઈ. આમ તેઓ સતત ત્રણ ટર્મથી મજૂરા સીટ પરથી ભાજપના ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવે છે. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનેલા હર્ષ સંઘવી રાજ્યમાં ગૃહ વિભાગ, વાહન વ્યવહાર, સરહદી સુરક્ષા, ઉદ્યોગ, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, રમત ગમત અને યુવક સેવા સહિતના વિભાગો સંભાળી રહ્યા હતા.
ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કેટલા નાયબ મુખ્યમંત્રી રહ્યા?
ગુજરાત રાજ્યની 1960માં થયેલી સ્થાપના બાદથી 2025 સુધીમાં કુલ 6 નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ રહ્યા છે. જેમાં તાજેતરમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બનેલા હર્ષ સંઘવી આ લિસ્ટમાં છઠ્ઠા ક્રમે છે. આ પહેલા ચિમનભાઈ પટેલ ગુજરાતના પહેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા. કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી વર્ષ 1972-73 દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રીના પદે રહ્યા હતા. આ બાદ કોંગ્રેસમાંથી જ કાંતિલાલ ઘિયા વર્ષ 1972-73માં નાયબ મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. આ બાદ ભાજપે 1990ના વર્ષમાં કેશુભાઈ પટેલને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા હતા. કોંગ્રેસે 1994-95 દરમિયાન નરહરિ અમિનને તો ભાજપે 2016-21 દરમિયાન નીતિન પટેલને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો:
